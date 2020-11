HVG Terasz

2020.08.01. 12:00 1 perc

A nemzeti kultúra "svájci bicskája", Demeter Szilárd, ezúttal a könnyűzenéért felelős miniszteri biztosi szerepkörében beszélgetett M. Kiss Csabával. Az állam ad most 5 később minden bizonnyal legalább 25 milliárd forintot a popzene megújítására, de tulajdonképpen mikortól és mire is fogják ezt felhasználni? A legfőbb kérdés azonban: zsebre teszi-e a kultúra ezen területét is a Fidesz?