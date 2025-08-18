Kémbotrány is felsejlik a szadomazochista pornó írásával gyanúsított és megbukott osztrák fődiplomata ügyében

Ez egyelőre egy zavaros, ködös történet. Főszereplője Thomas Oberreiter magasrangú osztrák karrierdiplomata. Augusztustól a bécsi külügyminisztériumban dolgozik, előtte két éven át első embere volt Ausztria brüsszeli képviseletének. Amely nagyobb minden külföldi érdekeltségnél, a nagykövet alá százötven munkatárs tartozik.

A 2011-től Luxemburgban nagyköveteskedő férfi négy gyermek apja, Bécsben is meghatározó funkciókat töltött be, előbb Brigitte Bierlein kancellár mellett volt kabinetfőnök, majd ugyanezt a tisztséget töltötte be az ez év februárjáig a néppárti külügyminiszter Alexander Schallenberg oldalán. Brüsszelben is több volt „egyszerű” nagykövetnél, meghatározó szerepet vitt az összes tagország állandó képviselőinek testületében.

Egy ideje furcsa pletykák keringtek a nagytekintélyű, 59 éves diplomatáról, állítólag szadomazochista elemekkel tűzdelt történeteket írt, névtelenül, de nem őrizte meg magának.