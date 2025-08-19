A piacokon soha nincs uborkaszezon

A folyamatosan zajló háborúk folytonos lezárásáról, az örökre legyőzött infláció örökös visszatéréséről, valamint a vámok és a vámok alóli kedvezmények aktuális utolsó határidőinek meghirdetéséről szóló rengeteg hír lelkiismeretes elfogyasztása a színvonalas, befektetési fókuszú hírlevelek olvasóinál csak azokat ejtheti súlyosabb tévedésekbe, akik ezeket a hírleveleket irkálják.

Egészen pontosan azt a kérdést szeretném megnyitni a kedves olvasó számára, hogy tulajdonképpen mi értelme van annak, hogy Ön a szervezett pénzügyi piacokat állítólag befolyásoló híreket olvassa. Félreértés ne essék: nem erről a hírlevélről szeretném lebeszélni Önt – épp ellenkezőleg. Ez a hírlevél természetesen nagyon hasznos, és hálásak is vagyunk a kitüntető figyelemért. Tessék csak velünk maradni, igyekszünk meghálálni.