Sulyok Tamás kitüntette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság leköszönő elnökét is

Sulyok Tamás a Magyar Érdemrend nagykeresztjével tüntette ki Thomas Bachot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) júniusban leköszönő elnökét – számolt be az MTI. Sulyok szerint mi, magyarok úgy gondoltuk, hogy „külön is ki kell fejeznünk megbecsülésünket a NOB most már tiszteletbeli elnöke iránt.” A köztársasági elnök elmondta: az olimpiai mozgalom a magyarok szívügye, Thomas Bach pedig az olimpiai mozgalom élharcosa és szellemiségének következetes hirdetője.

Az állami kitüntetés átadására számos magyar politikai vezető és olimpikon társaságában került sor. Előbbiek táborát erősítette Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter és Novák Katalin korábbi köztársasági elnök, míg utóbbiak közül jelen volt például Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász. A két halmaz metszetést Schmitt Pál jelentette.

Thomas Bach mindig is megbecsült minket, a magyar sportot és a magyar sportolókat – emlékeztetett a köztársasági elnök, hozzátéve: így nem maradhat el, hogy mi is méltányoljuk sikereit. Thomas Bach 2013 és 2025 között volt a NOB elnöke, márciusban a szervezet örökös tiszteletbeli elnökének választották. Bach elnöksége alatt az Orbán-kormány kitartóan, de eredménytelenül lobbizott azért, hogy Budapestre hozza az olimpiát. Bach korábban maga is olimpikon volt: 1976-ban a német tőrcsapat tagjaként szerzett aranyérmet a melbourne-i játékokon.

Bach utódja a NOB élén a zimbabwei egykori hátúszó, Kirsty Coventry lett, aki ezzel az első női vezető a szervezet élén. Róla itt írtunk részletesen: