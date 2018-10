Magyarország egyik legaktívabb online ügyfélszolgálatát jelenleg a Telenornál találjuk, a mobilszolgáltató munkatársai ugyanis évente közel 120 ezer megkeresést fogadnak a közösségi csatornákon keresztül, amelynek 99 százaléka a cég Facebook-oldalán keresztül érkezik. A Telenor telefonos ügyfélszolgálati szakemberei fejenként havonta átlagosan (!) 1300 hívást kezelnek, ami azt jelenti, hogy naponta átlagosan 70-90 ügyfélnek nyújtanak hatékony segítséget. A hatékonyságot azért írtuk, mert a cég felmérése szerint az ügyfélszolgálati kollégák a beérkező hívásokat 40 másodpercen belül felveszik és 4 percen belül megoldást is kínálnak a hívóknak. Összességében a Telenor Magyarországhoz évente körülbelül 3,6 millió ügyfél-interakció fut be a különféle kommunikációs csatornákon. Az online csatornák közül nem meglepő módon a Facebook a legaktívabb, a Telenor ügyintézői azonban ezen felül öt további online felületen, a Google Playen, a Google+ szolgáltatásán, valamint Twitteren, Instagramon és Youtube-on is fogadják a megkereséseket. A mobilcég ügyfelei 2017 óta az úgynevezett várakozás nélküli ügyfélkezelést is igénybe vehetik, a Telenor weboldalán elérhető webchat funkcióval, amely Android és iOS rendszerű okostelefonokról is elérhető. A szolgáltatás rendkívül népszerű az ügyfelek körében, a cég statisztikái szerint ugyanis az ügyfelek nagyobb része a telefonján használja a webchatet.