Az egyik leggyakoribb produktivitás gyilkos a kontextus-váltás, amikor az adott feladatunk és például az e-mailek között ugrálunk – ez a produktivitásunk 20 százalékát kebelezi be. Egyes tanulmányok ráadásul azt bizonyítják, hogy egy-egy megszakítás után akár 23 percig is eltarthat, míg visszaszerezzük a fókuszt. Arra is fény derült, hogy napjaink 46,9 százalékát más dolgokra gondolva töltjük el, mint az adott feladatunk. Figyelmünk ilyen megosztottsága miatt sokkal hosszabb időt vesz igénybe egy-egy feladat elvégzése.

Nézzünk meg most 5 olyan lépést, amelyekkel mindez kiküszöbölhető, és melyeknek segítségével maximálisan kihasználhatjuk produktív óráinkat:

#1. Találd meg, mikor tudsz a legjobban dolgozni

Típustól függően mindenki máskor produktív, fókuszált és energikus egy nap. Ha erre az időre csoportosítod a munkád oroszlánrészét, akkor hatékonyabb lehetsz. A legtöbb ember általában reggel a leghatékonyabb, de lehet, hogy te eltérsz az átlagtól.

#2. Biztosíts magadnak jó feltételeket a jó munkához

Ha megvan az időszak, optimalizáld, hogyan és hol fogsz dolgozni, és gondoskodj arról is, hogy a reggelt feltöltekezve kezd el, vagyis ne maradj fent sokáig az előző nap. Bizonyosodj meg arról is, hogy a környezeted lehetővé teszi a megfelelő fókuszt. Távolítsd el a külső zavaró tényezőket, legyen friss levegőd, megfelelő fénymennyiséged. Tedd félre a telefont vagy a teendőid listáját. Az akaraterő itt nem elég, inkább használj olyan alkalmazásokat, amelyek blokkolják az e-maileket vagy a közösségi média értesítéseket.

#3. Válaszd ki a nap legfontosabb feladatait

Erre az időszakra időzítsd a nehezebb falatokat, melyek nagyfokú figyelmet kérnek tőled, és hosszú távú céljaidat is érintik. Az alábbiak szerint választhatod meg az erre az időszakra eső feladataidat: időérzékenység és örömteliség. Fontos, hogy megtanulj rangsorolni, és átruházni másokra is feladatokat. A valódi termelékenység azt jelenti, hogy a megfelelő dolgot teszed a megfelelő időben és helyen.

#4. A testedre, és ne az órára hallgass

Ha arra kényszeríted magad, hogy akkor végezd el a fontos feladatokat, amikor alig van energiád, azzal csak közelebb kerülsz a kiégéshez. Ahhoz, hogy megtaláld, milyen időszakban vagy a legproduktívabb, figyelmesen kell a testedre, és annak energiaszintjeire hallgatnod, észrevenned, mikor van ideje a pihenésnek. 90 perc intenzív munka után általában kimerülnek a tartalékaink, a szünet szükségességét jelzi a testünk például álmossággal, éhséggel vagy a fókusz elveszítésével. Figyelj ezekre a jelekre, majd iktass be 10 perces szünetet, nyújtózz, igyál vagy sétálj egyet. Alkalmazhatod a Pomodoro technikát is, mely szerint minden 25 perces munkaszakaszt 5 perc pihenő követ.

#5. A nap hátralevő részét saját termelékenységi íved szerint végezd

A produktivitási csúcs teljesítése nem azt jelenti, hogy a nap további részében már nem csinálhatsz semmit. A maradék időt töltsd mechanikusabb feladatokkal, meetingekkel, e-mailek írásával, olyan dolgokkal, melyek nem igényelnek annyi energiát és koncentrációt.

A Fast Company cikke alapján

Ez persze egyáltalán nem jelentene problémát, ha nem kellene úgy tennünk, mintha egész nap a csúcson lennénk. Ráadásul ezt a produktív időszakot megtörik a meetingek, a telefonhívások és egyéb zavaró tényezők. A kutatásban arra is fény derült, hogy a dolgozók 40 százaléka 30 percnél tovább nem tud egy dologra koncentrálni a zavaró tényezők miatt.



