Kevés olyan időszak van egy évben – talán csak a nagy ünnepek idején – amikor az, hogy mi kerül az asztalra, már csak a hagyományok miatt is szinte megváltoztathatatlan. Ha a „kötelező fogások” közül csak egy is hiányzik, máris úgy érezhetjük, hogy nem is igazi az ünnepi menü.

Így van ez a karácsonnyal is, ahol az amúgy sem a könnyű fogásokról híres magyar konyha igazi klasszikusai követik egymást. A halászlé, a töltött káposzta, a különböző sült húsok, illetve a desszertek közül a mákos, diós vagy gesztenyés bejgli sajnos legyenek bármennyire finomak is, aligha tartoznak azok közé az ételek közé, amelyek megkönnyítik az emésztést.

Gondolkodjon már a bevásárlás idején!

Azoknak, akik vissza-visszatérő aranyeres panaszokkal küzdenek – és tévedés ne essék, nagyon sokan vannak, még ha nem is beszélnek róla, hiszen a felnőtt korú lakosság fele 50 éves korára már érintett– érdemes már az ünnepi menü összeállításakor körültekintőnek lenniük.

Ha nem szeretnénk nagyon formabontók lenni, és ragaszkodunk a hagyományos karácsonyi menühöz, akkor sem kell kétségbe esnünk. Néhány apró konyhai trükkel szinte azonos fogásokat tálalhatunk az ünnepek idején, azonban utólag hálásak leszünk önmagunknak, amiért kicsit „megbolondítottuk” a recepteket. Az interneten az alternatív, gyomorkímélő és emésztéssegítő receptek sokaságával találkozhatunk, ez alól pedig az ünnepi ételek sem kivételek.

A halászlét kiválthatjuk egy gazdag zöldség- vagy krémlevessel, a halas fogás esetében pedig felejtsük el a panírt, vagyis rántott hal helyett készítsünk inkább sültet. A töltött káposztát cseréljük le párolt káposztára, mellé kínáljunk sovány sült húst. A desszertek esetében pedig kövessük a „minél lágyabb állagú, annál könnyebb emészteni” vezérelvet. Készíthetünk például túrós pohárkrémet sok gyümölccsel, vagy akár egy zabkeksz alapú sajttortát.

Elő a rostokkal!

Manapság az egészséges emésztés legnagyobb ellensége a rostszegény étkezés. A helyzet a karácsonyi időszakban csak rosszabbodik, hiszen mindannyian szívesebben nyúlunk egy-egy darab sütemény vagy szaloncukor után, mint mondjuk a friss, nyers zöldségekért. Ezen a téren is érdemes a dolgokat alaposan megfontolni, amikor a karácsonyi menüt állítjuk össze. Ha lehet, akkor szakadjunk el a hagyományos köretektől, a burgonya és a rizs helyett próbáljuk ki inkább a bulgurt, vagy a kölest, de készíthetünk egyszerű párolt zöldséget, vagy akár különböző színű zöldségpüréket is. Egészséges és laktató köretek a sütőben sült zöldségek is, mint a cékla, az édesburgonya, a sütőtök vagy a különböző típusú répák mártogatósokkal. A friss zöld saláták fogyasztása is javallott, hiszen a nyers zöldségek rosttartalma különösen jó hatású az emésztésre. Legyünk bátrak, próbáljunk ki új alapanyagokat!

Inkább többször, kevesebbet

Számos diéta kezdő tételmondata ez, amit akkor is érdemes megfogadnunk, amikor különösebben nem vágyunk súlycsökkenésre, mindössze szeretnénk megkönnyíteni testünk mindennapi működését. Az ünnepek idején, amikor a hidegben és a sötétben a legjobb bekuckózni egy meleg szobába, még fontosabb ez a szabály.

A mértékletességet ugyanis a testünk meghálája. Nemcsak úgy, hogy nem szalad fel ránk hipp-hopp néhány – vagy akár sok – felesleges kiló a karácsonyi időszak alatt, de a mellékhelyiségben eltöltött időt is meg tudjuk ezzel könnyíteni, különösen akkor, ha aranyeres panaszokkal élünk.

Az aranyér legjellemzőbb tünete a székelés közbeni fájdalom, esetleg vérzés, ugyanakkor fontos tudni, hogy a panaszok nem minden esetben erőteljesek. Az alábbi tünetek utalhatnak aranyérre, ám gyanú – és a panaszok erősödése – esetén célszerű szakorvost is felkeresnünk: duzzanat, csomó a végbél környékén (ennek kivizsgálása és megítélése orvosi feladat),

fájdalmas székelés (tompa vagy nyilalló fájdalom), fájdalom ülés közben, de akár álló testhelyzetben is (sok esetben a beteg ülni egyáltalán nem bír),

erős viszketés a végbéltájon, véres széklet, kitüremkedés (tapintható aranyeres csomó),

huzamosabb ideig fennálló székrekedés, váladékozás és nyálkás, véres széklet. Az aranyér a kezdeti fázisban még otthon is kezelhető, így célszerű, ha a házi patikánkban megtalálhatók az otthoni kezelésre alkalmas kenőcsök vagy kúpok.

Elegendő folyadék

Testünk számára az egyik legfontosabb, hogy elegendő folyadékhoz jusson. Ha folyadékhiány lép fel a szervezetben, az nemcsak fejfájást vagy rossz közérzetet, esetleg hamis éhségérzetet okozhat, de az emésztésünket is megnehezíti, ez pedig a WC-n is rendkívül kellemetlen perceket okozhat számunkra.

Természetesen az elegendő folyadék alkohol- és lehetőleg koffeinmentes italokat tartalmazzon, leginkább buborékmentes vizet vagy cukor nélküli teát, esetleg mértékkel fogyasztott gyümölcslevet. Ahogy pedig az étkezésnél, így az alkoholnál is a mértékletesség a fontos, fogyasszuk azt felelősséggel!

Mindennapos mozgás

Bár a karácsonyi időszak a pihenésről szól, a mozgás ezekben a napokban is nagyon fontos. A családi ebédeket vagy vacsorákat követően, ha lehetőségünk van rá, sétáljunk egyet. Indítsuk a napot egy rövid tornával vagy jógával, vagy ha az időjárás is engedi, kerékpározzunk vagy kocogjuk egyet. De a karácsonyi szünetben jó program lehet egy rövidebb vagy akár hosszabb erdei túra, kirándulás is.