Az invisible age, vagyis a „láthatatlan kor” kifejezés az idősödő generáció által gyakran átélt kirekesztésére és észrevétlenségére utal, vagyis arra, hogy a társadalom már nem tulajdonít nekik olyan fontos szerepet, mint korábban. Az idősebbek kevesebb figyelmet és elismerést kapnak például a médiában, a munkaerőpiacon, a nagyobb közösségekben, de sokszor még a saját családjukban is.

A főleg sztereotípiákon alapuló jelenségnek számos következménye van. A folyamatos mellőzöttség elszigetelten élő idős korosztályt hoz létre, amelynek eltávolodása a közösségtől a teljes társadalom működését gyengíti. Megszűnik ugyanis a generációk közötti híd, nem adódik át az idősek értékes tapasztalata, tudása, ami hatalmas kulturális és gyakorlati veszteséget jelent a fiatalabbak és a társadalom számára.

A digitális világ új kapukat nyit

Ugyanakkor a jelenség tudatosításával és a sztereotípiák célzott lebontásával nagyon sokat lehet tenni azért, hogy az idősebbek megbecsülése növekedjen. Erre a fontos társadalmi jelenségre hívja fel a figyelmet a Vodafone idei karácsonyi kampánya is.

A vállalatnak már a kezdetektől fogva fontos, hogy olyan társadalmi ügyeket karoljon fel, ahol szolgáltatásainak valós szerepe van: ilyen volt a Magyarországon élő 1.000.000 magányos emberről szóló filmjük Imre bácsival, vagy éppen a tavalyi kampányuk Bodrogi Gyulával és Szilágyi Tiborral, amely a megosztottság megszüntetéséről beszél. A közös pont mindegyik kampányban az a fontos üzenet, hogy a technológiát inkluzív módon hasznosítsuk, hogy az ne gátat, hanem hidat képezzen a generációk között, hiszen a kommunikáció lehetőséget ad arra, hogy jobban megismerjük egymást és hogy több időt töltsünk együtt. A vállalat az idei kampányában azt is bemutatja, hogy hogyan segíthet a technológia a generációk közötti digitális szakadék és az idősek társadalmi elszigeteltségének problémáján és rávilágít arra, hogy milyen nagy szerepe van abban, hogy az idősebbek úgy érezzék, nincsenek lemaradva és naprakészek tudnak lenni.

Az idei reklámfilmben három színészóriás, Szacsvay László, Oszvald Marika és Székely B. István mutatja meg, hogy „a 70 az új 30”. A film középpontjában a nagypapa áll, aki az unokájával és a régi barátaival együtt egy különleges városi kalandra indul, hogy bebizonyítsák: az életöröm, a kalandvágy és az aktív életmód nem életkor kérdése. A kampány arra bátorít, hogy nézzünk az évek száma mögé, és fedezzük fel újra az idősebb generációban rejlő energiát és életszeretetet.

Vajon mire vágyik egy idős ember karácsonykor? Neki mást jelent a karácsony csodája mint egy gyermeknek? Egyáltalán jár ez a csoda 18 felett? Nézzétek meg ennek a különleges karácsonyi kalandnak a történetét, és amikor idősebb rokonaitoknak kerestek ajándékot, gondoljátok át, minek örülnének úgy igazán. Ezúton is köszönjük Oszvald Marikának, Szacsvay Lászlónak, Székely B.

A technológia mindenkit összeköt

