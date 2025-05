Mit is jelent pontosan a felelősség?

A társállatok, legyenek akár kutyák, akár macskák vagy más egyéb fajok, teljes mértékben függnek tőlünk. Mi adunk számunkra otthont, mi tápláljuk őket, játszunk velük, sétáltatjuk őket, gondoskodunk megfelelő orvosi ellátásukról. Attól a pillanattól fogva, hogy hazavisszük őket, felelősek vagyunk értük, életük utolsó napjáig. Magyarországon az állattartási kultúra jócskán elmarad a nyugat-európai normáktól, de az állatvédők azért dolgoznak nap mint nap, hogy az állattartók és a gazdák nagy része itthon is valóban felnőjön a feladathoz.

Amikor megszületik bennünk a gondolat, hogy szeretnénk egy házikedvencet, előtte mindenképpen mérlegelnünk kell. Hiszen egy állat gondozása idő, energia és nem utolsó sorban pénz is. Egy kutya nem fogja megsétáltatni magát, egy macska nem tudja kipucolni az almát, de a tengerimalacok vagy a teknősök sem tudják magukat megetetni. Fontos, hogy áttekintsük az élethelyzetünket, a napirendünket, belefér-e egy kisállat: ne csak egy pillanatnyi szeszélyként gondoljunk rá, hanem egy több évig, akár több mint egy évtizedig is tartó felelős feladatra.

Egy kutya esetében kell számolnunk a legtöbb kötöttséggel, ugyanakkor a kutya az a faj, ami valóban családtaggá képes válni: tízezer éve kísérője az embernek, alkalmazkodott annak szokásaihoz, életritmusához, habitusához, azonban fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a képességével sosem szabad visszaélni. Csányi Vilmos etológus mondja azt, hogy a kutyák veleszületett emberszeretettel jönnek a világra: a felelős gazdi pedig ugyanilyen szeretettel és odafigyeléssel fordul a kutyája felé, hiszen ha kutyát veszünk magunkhoz, akkor vele együtt életmódot is választunk.

Környezet és alapvető szükségletek

Ahogy fentebb is írtuk, fontos, hogy az élethelyzetünkhöz és nem utolsó sorban saját személyiségünkhöz passzoló kutyát válasszunk. Ha aktív, sportos életét élünk, akkor egy nagyobb mozgásigényű kutyával számos közös élményünk lehet, ha viszont szeretünk lustálkodni, akkor ehhez is megtalálhatjuk a tökéletes társat.

A kutya esetében nagyon fontos, hogy legyen egy saját helye a lakásban vagy a kertben, ahová vissza tud vonulni pihenni. Ez a lakásban lehet egy kosár vagy egy kutyafekhely, esetleg egy pléd, a kint tartott kutyáknál pedig nagyon fontos, hogy a fekhelyük száraz és szigetelt legyen, sőt, szélsőséges időjárás esetén az ő esetükben is fontos, hogy be tudjanak húzódni egy meleg helyre, például a garázsba.

Kutyát tilos láncon vagy kis kennelbe zárva tartani. A kutyának nagyon fontos a mozgás, a szimatolás, a saját szűkebb és tágabb környezetének feltérképezése: akik féltik a kertet, azok kerítsék be a virágágyásokat, vagy ha jobban kedvelik a kertészkedést, mint a szaladgáló, szimatoló kutyát, akkor a felelős döntés az, ha az előbbit választják.

Ha kertes házban élünk, lényeges, hogy akkor is rendszeresen sétáljunk és játsszunk a kutyánkkal. Mindkettő jótékonyan fárasztja az ebet, fizikailag és szellemileg is egyaránt. Ha jól szocializált, azaz nem viselkedik agresszívan más kutyákkal, akkor menjünk vele kutyafuttatóba, hogy saját fajtásaival is megismerkedjen és játsszon. Mindig pórázon sétáltassuk, hiszen ez a hatályos törvényi előírás, csak ott engedjük el, ahol ezt lehet: kijelölt területen vagy futtatóban, és csak akkor, ha már behívható. Utóbbi elsajátításában nagy segítség lehet, ha kutyaiskolába járunk vele és az ott tanultakat napi szinten gyakoroljuk.

Megfelelő táplálék és egészség

Az első és legfontosabb szabály, hogy az állatok előtt legyen mindig friss és tiszta víz, az etetést pedig minden nap közel azonos időben bonyolítsuk le, a séta után. Manapság már számtalan típusú kutyaeledel érhető el, fajtának, kornak, méretnek megfelelően, ezért kulcsfontosságú, hogy kisállatunkat olyan eledellel etessük, ami számára a megfelelő. Más az igénye egy pár hónapos kiskutyának, egy energiával teli, felnőtt kutyának, és egy idősebb állatnak.

Fontos megjegyezni, hogy a helyes táplálással számos betegséget megelőzhetünk, így az állatorvost – szerencsés esetben – elég csak az éves kötelező oltások alkalmával meglátogatni. Ilyenkor logikus beszerezni a féreghajtót és a különböző élősködők elleni gyógyszereket vagy eszközöket, melyekről előtte érdemes tájékozódni. Ugyanakkor, ha azt vesszük észre, hogy kedvencünk másképp viselkedik, letört, étvágytalan vagy kevésbé eleven, mint általában, forduljunk állatorvoshoz.

A felelős állattartás része az is, hogy számolunk az ivartalanítással: a felelős gazdák, akik nem tenyésztők, ivartalaníttassák kedvencüket, így megelőzhetők a nem kívánt almok, de számos, időskori betegség is.

Minőségi idő

A kutyának rendkívül nagy szüksége van arra, hogy foglalkozzunk vele. Ez jelenti a napi sétákat, a játékot, de a tanítást, a szellemi fárasztást is. Ezekhez nagy segítség lehet, ha elolvasunk néhány szakkönyvet, de ma már számos weboldal és podcast is foglalkozik azzal, hogyan lehet boldog és tartalmas a kutyás élet.

A korábban említett kutyaiskola vagy különböző kutyás sportok, esetleg kutyanapközi, de a gazdival közös sportolás is remek program. Ha nem foglalkozunk a kutyánkkal, akkor nem várhatjuk el tőle, hogy hallgasson ránk vagy megcsinálja azt, amit kérünk tőle, de azt sem, hogy ne szedje darabokra a lakásban fellelhető szabad tárgyakat, legyen az cipő, kartondoboz vagy akár egy díszpárna.

Egyedi azonosítás

A felelős gazdi kutyája – de macskája is – rendelkezik egyedi azonosításra alkalmas chippel. Erre a kennelből, de a menhelyekről érkező kedvencek esetében is figyelnek a tenyésztők és az állatvédők. Ha valamilyen oknál fogva nincs chippelve az állat, akkor ezt mihamarabb intézzük el, akár az első állatorvosi látogatás alkalmával. A chip egyedi számsorához – amely egy központi adatbázis része – társul a gazda neve, elérhetősége, lakcíme is, ami alapján – az állatorvos vagy az adott önkormányzat segítségével, akik hozzáférnek az adatokhoz – be lehet azonosítani az állatot, ha esetleg elszökne. Ennek kiegészítéseként a nyakörvre rakható biléta vagy felvarró is jó megoldás, de ha biztosra szeretnénk menni, akkor inkább az egyedi azonosítót válasszuk.





Az idei évben a civil szervezetek május 10-én és 11-én, 10 és 16 óra között várják a vásárlói felajánlásokat az összes INTERSPAR üzletben. Bővebb információ A SPAR Magyarország az Országos Állatvédőrség Alapítvánnyal több mint 10 éve szervezi állateledel-gyűjtő akcióit, amelyekkel az állatmentésben résztvevő civil szervezeteket támogatják. A kezdeményezés célja a felajánlások gyűjtésén túl az, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra, valamint a menhelyek munkájának fontosságára.