A mindennapjaink jobbá tétele és a közösség szolgálata a célja azoknak a díjnyertes innovatív projekteknek, amelyekben a fenntarthatóság, az egészségügy, a köznevelés és a felzárkóztatás kap főszerepet.

Az elmúlt másfél évben a modern technológia az eddiginél is jobban beette magát a hétköznapjainkba, így megkerülhetetlenné vált a digitalizáció nyújtotta előnyök kihasználása. Öt olyan innovatív projektet mutatunk be, amelyek az egyik legnagyobb infokommunikációs szolgáltató által kiírt innovációs pályázaton indultak és lettek díjazottak.

A már tizenegyedik alkalommal meghirdetett Invitech InnoMax-díj pályázatán közel 70 munka közül választották ki a nyerteseket, amelyek közt volt energia- és klímatudatossági oktatási felület, tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokat segítő alkalmazás, az iskolai drónprogramozást támogató fejlesztés is. Idén először egy, a pandémia miatt különösen releváns kategória is bekerült a pályázati témakörök közé: a digitális oktatás. A projektek jól példázzák, hogy mik korunk legnagyobb kihívásai és hogy a digitális megoldások mennyire segítenek megérteni őket.

Oktassuk a klímaváltozást

A Pro Gemmo Alapítvány projektje például generációnk egyik legnagyobb kihívására koncentrál: a klímaváltozásra. A szervezet a győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központban álmodta meg interaktív, digitális környezetvédelmi oktatási projektjét, az oda látogató iskolás korú gyerekeknek. Az idén nyáron megvalósuló projekt több szinten formálná a szemléletet: prezentáció keretében magyarázzák el a fenntarthatóság alapjait és a klímaváltozás problematikáját, a második részben pedig applikáción keresztül mutatnak be kiterjesztett valóság segítségével információkat, amelyeket rávetítenek digitális oktatási eszközökre. A szervezet hosszú évek óta fejleszti projektjét mind tartalmilag, mind az eszközöket tekintve.

Fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél hamarabb megértsék a klímaváltozás és az energiahasználat összefüggéseit, ezért vetnék be a digitális eszközök széles tárházát. A projekt jóvoltából 1500 iskolás számára valósulhat meg az élményalapú oktatás napjaink egyik legfontosabb problémájának és összefüggéseinek megértésével.

Amikor diákok segítenek diákoknak

Szintén egy sokakat érintő társadalmi problémát, a tanulási nehézségeket a digitalizáción keresztül megértetni kívánó projektet álmodott meg a UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. A DisHelps projekt célja, hogy működő közösségbe szervezze azokat a fiatalokat és az általuk érintetteket (szülőket, tanárokat és szakértőket is), akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdenek. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, ADHD többeket érint, mint gondolnánk, ezért is fontos számukra ez az innovatív, okostelefonra letölthető applikáció. Az alapítvány öt iskolát bevonva kutatást is végzett, amelyből kiderül, hogy Magyarországon jelenleg a diákok 12 százaléka érintett valamilyen tanulási nehézséggel. Most egy diákok által fejlesztett mobilalkalmazást készítenének, ami a tanulási nehézségekkel küzdőket segítené, interaktív formában chatbot és más funkciók segítségével. Fejlesztő programokkal, különböző játékokkal, tapasztalatok megosztásával és szakértők keresésével is segíti az app a tanulási zavarral küzdőket. A DisHelps erőssége az is, hogy bár diákok fejlesztették, a szülőknek is hasznos segítséget nyújt.

Robotok, 3D nyomtatók, drónok

A környezettudatos nevelést helyezi előtérbe a Német Imre Alapítvány is, amely egy összetett projekttel támogatja a természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenységet, valamint az ezzel kapcsolatos oktatási, nevelési, képességfejlesztési programokat a Kossuth Lajos Technikum és az orosházi diákok számára. Ez a projekt is többlépcsős, és egyes részei már meg is valósultak, 2019-ben 2 darab, általuk támogatott EV3 LEGO Robottal sikerült a nemzetközi WRO versenyen országos harmadik helyezést elérni a diákoknak. 2018, 2019 és 2020-ban is képviseltették magukat a Meet and Code elnevezésű nemzetközi programozói héten saját programmal, melyre nemcsak az iskola tanulóit, hanem az egész várost várták a megvalósításra. Tavaly fát ültető robotot programozhattak a rendezvényen résztvevő tanulók, és 3D-nyomtatóval kinyomtatott eszközöket lehetett a robotoknak adni, melyet a növényekhez vittek. A robot és a 3D-nyomtató után a projekt új célja két új drón beszerzése volt, hogy elindíthassák a drónprogramozás lehetőségét a diákok körében, az Invitech pályázatának elnyerésével most már ez is valósággá vált.

Saját laptop a közös helyett

A koronavírus-járvány miatt főszerepbe került a digitális oktatás: a családoknak szinte egyik napról a másikra kellett átállniuk az otthoni tanulásra. Amíg a legtöbben ezt meg tudták oldani, addig sok családban komoly gondot okozott a megfelelő digitális eszközök beszerzése. Különösen hátrányos helyzetben lehetnek azok az iskolások, akik szülőjükkel anyaotthonban élnek. Az Anyaoltalmazó Alapítvány épp ezért döntött úgy, hogy pályázik digitális eszközök beszerzésére, hogy a náluk élő 20-30 iskolás gyermek ne csak közös, hanem saját gépen is tudjon tanulni. Az InnoMax-pályázaton különdíjasok lettek, így több náluk lakó gyerek kapott saját laptopot, amivel követni tudták a digitális oktatást.

Egy internetes tudástár, ami összeköt

A különdíjat elhozó Mindenegyüttmegy Alapítvány olyan interneten elérhető tudástár építésén dolgozik, ami a releváns témaköröket (természet, építés, eszköz és technológia, egészség és élelem, oktatás és kultúra, közösség), egységes keretrendszerbe foglalja, és a megoldásokat gyakorlatias úton mutatja be. Elképzelésük szerint ez egy új közösségi oldal fejlesztését teszi lehetővé, aminek a rendezési elve a mai közösségi média ismerős-kapcsolatai helyett inkább az együttműködési és szakterületekhez való kapcsolódáson alapul, valamint a helyi gazdasági energiákat erősítő szolidaritáson. A projekt megvalósításával olyan hiánypótló szerepet kívánnak betölteni, amivel a vidéki élet és a fenntarthatóság kulcsszereplőit, az útkeresőket, a vidéken élőket és a szakembereket (gazdálkodókat, termelőket, kutatókat, tervezőket, gyógyítókat, tanítókat stb.) kötik össze, kezdetben helyi, majd országos szinten. Az alapítvány egy weboldalt fejlesztene tovább, amely a vidéki önellátó életformát népszerűsíti és tudásbázist ad.