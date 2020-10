Szinte minden iparág működését meghatározza a szállítás és a logisztika. Ez természetesen időt, energiát, költségeket és környezetterhelést is jelent. Az ágazat szereplőinek egyre inkább az az érdeke, hogy minél hatékonyabban hajtsák végre a feladatokat, aminek eléréséhez aktívan keresik a megoldásokat.

A magyar tulajdonú BA-HA-MA’S Kft. létesítménygazdálkodási vezetőjével, Závodszky Ákossal beszélgettünk arról, hogyan igyekeznek hatékonyságot növelni a vállalat Dunakeszin létesített modern hűtőraktárában.

„Több új, előremutató technológia bevezetésével javítjuk a munkafolyamatokat. Ilyen például a lítiumion akkumulátorok használata targoncáinkban, valamint a lokális helymeghatározó rendszer alkalmazása. Ez utóbbi az összes beérkező árun kívül az emelőgépekre is kiterjed. Így jobban elkülöníthetők a különböző munkafázisok és szükség esetén sokkal gyorsabban tudunk beavatkozni a folyamatokba. A közeljövőben egy új, korszerűbb vállalatirányítási információs rendszert (ERP, Enterprise Resource Planning) vezetünk be, ami szintén hozzájárul a hatékonyság növeléséhez” - mondta a szakember.

A cég 1994 óta foglalkozik mélyhűtött termékek értékesítésével. A Dél-Dunakeszin található modern hűtőraktár 1200 tonna tárolókapacitású, a 2012-ben átadott vevőközpontú nagykereskedelmi egység pedig 1000 tonna terméket képes tárolni. A cég vásárlói főleg éttermek, konyhák, büfék, egyéb vendéglátóipari, élelmiszer-kiskereskedelmi egységek, hús- és hentesáru üzletek, valamint az élelmiszer-kereskedelmi területen dolgozó viszonteladók, így az igényeket napi szintű áruszállítással elégítik ki. Ehhez elengedhetetlen a pontos és hatékony logisztika.

Hatékonyságnövelés

„A raktárban törekszünk az energiahatékonyság javítására is, 13 darab emelőgépünk is Li-ion akkumulátorral működik. Ezzel a fejlesztéssel megváltozott a töltési folyamat; sokkal jobban ki tudjuk használni a gépeket, mert nincsenek olyan holtidők, amikor a harmadik műszak végén a lemerült eszközöket kell töltenünk. LED-es világítástechnológiát is bevezettünk, valamint az automata gyorskapuk és a korszerű (BIDDLE Indac2) légfüggönyök alkalmazásával megmarad a hűtésre fordított jelentős mennyiségű energia egy része. A hűtőház üzemeltetését részben megújuló energiaforrás látja el, a napelemek használata jelentősen csökkenti a működési költségeket. Ennek is köszönhető, hogy az elektromos meghajtású autóval járó kollégáinknak ingyen töltési lehetőséget tudunk biztosítani” – tette hozzá.

Környezetvédelem

A vállalat szelektíven gyűjti a hulladékot, a raktártechnológia során keletkező papír,- illetve műanyagfóliát tömörítik, majd egy szerződött partner elszállítja a megfelelő helyre, hogy újrahasznosíthassák az anyagokat. A felhasznált alapanyagok mennyiségét papírmentes irodai megoldásokkal és elektronikus számlázással történő könyveléssel csökkentik, az energiahatékonyság megvalósítását pedig az „A” energiaosztályú elektromos berendezések használata segíti. „A hűtőraktárban jelenleg egy olyan komissiózó targoncát tesztelünk és használunk, ami Li-ion akkumulátorral működik - mesélte Závodszky Ákos.