Az egészségügyi fejlesztések mellett a Lenovo arra is kíváncsi volt, hogy a koronavírus járvány milyen hatással volt a munkavállalókra, ezért készítettek egy kutatást arról, hogy az emberek mennyire könnyen tudtak életmódot változtatni, – elsősorban persze technológiai szempontból –, ez ugyanis a fent részletezett megoldások bevezetésével kapcsolatban is értékes információkat szolgáltat a cégnek. A nemzetközi kutatásból kiderült, hogy az IT-vezetők 47 százaléka számolt már be problémákról új szoftverek bevezetését követően, illetve 52 százalékuk tapasztalta, hogy ilyenkor jelentősen megugrik a technikai támogatáshoz forduló kollégák aránya. Bár ez a laikusok számára talán nem tűnik olyan megdöbbentőnek, az már meglepőbb, hogy az IT-befektetések során a felhasználói elégedettség mindössze a megkérdezett vezetők 29 százaléka számára jelent elsődleges fontosságú tényezőt. Az ilyen szakemberek 62 százaléka kizárólag üzleti szempontból tekint az informatikai befektetésekre, fejlesztésekre és csupán 6 százalékukat érdekli, hogy a felhasználókra milyen hatással lesz az új fejlesztés.