Urológusok szerint jóval több beteg jelentkezik ilyen jellegű panaszokkal, mint azt gondolnánk. Egyáltalán nem (csak) az idős férfiak betegsége, szép számmal akadnak 30-40 év közötti páciensek is.

Már csak növekvő gyakorisága miatt is fontos foglalkozni vele, hiszen egy átlagos urológiai rendelőt hetente 10-20 férfi keres fel azzal, hogy hónapok óta fennálló, ágyék környéki fájdalmat, vizelési problémákat és szexuális zavarokat tapasztal.

Visszatérő medence- és ágyéktáji fájdalom

E betegeknek 40-70 százaléka olyan szexuális diszfunkciókkal él, amelyek megnehezítik akár a gyerekvállalást is, sőt, komoly párkapcsolati problémákat is okozhatnak. Mindezek a krónikus kismedencei szindróma (CPPS – Chronic Pelvic Pain Syndrome) klasszikus tünetei. De mi okozhatja a nem végzetes, viszont annál nagyobb kellemetlenségekkel járó állapotot?

Ahhoz, hogy ez kiderüljön, egy körültekintő orvos számos vizsgálatra küldi a beteget. Kizárja például a csípőízületi gondokat, a lágyéksérvet, a porckorongok sérülését, az alsó húgyúti bakteriális fertőzést, a jó- és rosszindulatú prosztatamegnagyobbodást, továbbá az akut prosztatagyulladást, melyet a heveny láz és fájdalom miatt könnyű felismerni.

Az orvosi diagnózis egyértelmű különbséget tesz akut és a krónikus, illetve bakteriális és nem bakteriális prosztatagyulladás között. A betegek 90 százalékánál diagnosztizálnak krónikus, azaz tartósan, hosszú idő óta, vagy visszatérően jelentkező, nem bakteriális gyulladást, amit a modern szakirodalom krónikus kismedencei fájdalomnak nevez. Ilyenkor sem baktérium, sem egyéb kórokozó nem mutatható ki a tünetek hátterében.

Hogy miért rejtélyes? Pontosan a fentebb leírtak miatt, tehát a vizsgálatok alapján látszólag semmi nem indokolja az alhasban, a keresztcsontnál, a szeméremcsontál, vagy akár a farokcsontnál jelentkező fájdalomérzetet, amely kisugározhat a gáttájékra és a herékbe is.

„A barátomnak néha orgazmuskor megfájdul az ondóvezetéke”

Nem csoda, ha ezek után a gondok kezelése sem egyszerű. Már csak azért sem, mert a fájdalom mindenkinél más és más intenzitású, lehet görcsös, de egész enyhe is.

A tünetegyüttes megítélése sokban függ attól is, hogy az egyénnek milyen fájdalomtűrő képessége van. Az érzés vizeléskor erősödhet, szexuális együttlétkor pedig akár hirtelen belehasíthat a nemi szervbe vagy az alhasba.

„A barátomnak néha orgazmuskor megfájdul az ondóvezetéke, legalábbis úgy érzi, hogy ott sajog neki. Utána még percekig érzi ezt, össze is gömbölyödik, nagyon sajnálom ilyenkor. Kicsit már fél is ezektől az alkalmaktól, mert eddig semmilyen gyógymód nem segített. Teljesen kiszámíthatatlan, hetekig minden rendben, aztán a probléma villámcsapás-szerűen megint hírt ad magáról” – avat be minket Ágnes gondjaikba, hiszen ilyen intim témában ritkán nyílnak meg a férfi interjúalanyok.

Egymást kiegészítő terápiák

A szakorvosok szerint, ha a problémákat hosszú hónapokig nem sikerül kezelni, a kismedencében futó idegrostok károsodhatnak, ez pedig szexuális zavarokat, merevedési és ejakulációs problémákat is okozhat. Egyes feltételezések szerint a tünetegyüttes a kismedence izmainak krónikus, görcsös feszülésére vezethető vissza.

Tény, hogy rengeteg stressz éri szervezetünket nap mint nap – például az egész napi szorongás, a rossz testtartás, a nem megfelelő sport, egy fizikai sérülés – mindezek nyoma akár évekig tárolódhat a belső szerveket tartó izmokban és kötőszövetekben. Manapság sok szakember a krónikus fejfájáshoz hasonlítja a krónikus kismedencei fájdalmat, hiszen mindkettőt gyakran a stressz okozza.

Ezért jelent fényt a sötétségben a manuálterepauták véleménye, miszerint az izmok körüli kötőszövetek kilazításával jó eredményeket lehet elérni a trigger pontok aktivizálásával. Sőt, a belső szerveket burkoló hártyarendszereket (viszcerális kötőszövetet) is érdemes kezelni, mert sokszor a stressz hatására ezek elmozdulhatnak, azaz feszültség keletkezhet a szervek körül. Ezek a diagnosztizáláskor kimutathatatlan érzetek, mégis előbb-utóbb diszkomfortérzéshez, fájdalomhoz vezethetnek. Ugyanilyen hatásos lehet a craniosacralis terápia is, amely az elmozdult koponya- és keresztcsontokat teszi hatékonyan rendbe, így oldva a szervezetben lerakódott stresszt. Sajnos egyelőre még kevesen látják be, hogy a CPPS olyan összetett kórkép, ahol a különböző orvosi ágak egyaránt érintettek. Azaz a diagnosztizáláshoz és kezeléshez szükség lenne az urológus,(nők esetében nőgyógyász is), de akár dietetikus, vagy pszichológus segítségére, akárcsak a fenti alternatív terápiákra is.

Egy új módszer

A „Upoint terápia” újdonságnak számít hazánkban. Kevés helyen alkalmazzák még, és a tüneteken, panaszokon alapuló egyéni kezelést jelenti. Felüdülés azoknak, akik már urológustól urológusig jártak, számtalan antibiotikum-kúrán vannak túl, mégis úgy érzik, egy helyben topognak, mert az állapotukban semmi pozitív változás nem történt. A vizsgálati eredményein túl egy tesztet kell kitöltenie a páciensnek, és a mérvadó tünete alapján sorolják be a megfelelő fenotípusba:

U (urinary): vizelés utáni visszamaradt vizelet a hólyagban

P (psychosocial): depresszív hangulat, reménytelenség

O (organ specific): érzékeny prosztata, fájdalmas hólyagürítés

I (infection): fertőzés, pozitív masszázs utáni tenyésztés, Chlamydia, Ureoplasma pozitivitás

N (neurologic, systemic): kismedencén kívüli egyéb fájdalmak, általános szisztémás panaszok

T (tenderness): érzékenység, ún. trigger pontok, fájdalmas érzékeny pontok a végbélben, alhasban, keresztcsonti területen

Ezek után egyénre szabott terápiát állítanak össze a jó ideje kismedencei fájdalmakkal küzdő férfiaknak, amely gyógyszeres fájdalomcsillapítástól kezdve, lokálisan alkalmazható gyógynövény kivonatokat tartalmazó végbélkúpon, masszázson, speciális fizikoterápián át számos kezelési módot magába foglalhat.