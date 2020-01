Habár a prosztatagyulladás az egyik legelterjedtebb betegségek egyike a férfi lakosság körében, még manapság is sokan elodázzák a szűrővizsgálatot, holott a betegség sok esetben némi odafigyeléssel és rendszeres orvosi kontrollal megelőzhető és kezelhető. De tulajdonképpen miről is beszélünk, amikor prosztatagyulladásról van szó?

A férfiak mintegy 90 százalékánál felléphetnek prosztatapanaszok, ezek közül a leggyakoribb a szerv gyulladása. A prosztatagyulladás jele lehet többek között a fájdalmas vizeletürítés, a vizeletsugár gyengesége, melyet égő vagy csípő érzés kísér.

Ide sorolható a medencetájéki fájdalom – amely akár a hát vagy a gát területére, de olykor a combokba is kisugározhat –, de a merevedési zavar és a fájdalmas ejakuláció is. Súlyosabb esetben influenzaszerű tünetek, így láz, gyengeség, fejfájás is megjelenhetnek. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tünetek intenzitása esetenként eltérő lehet, sőt, akár teljesen el is maradhat. Utóbbi függ attól, hogy a gyulladás melyik típusával állunk szemben.

A betegséget négy különböző csoportra oszthatjuk: az első csoport az akut vagy heveny gyulladás, a második a krónikus, bakteriális fertőzés okozta megbetegedés, a harmadik a krónikus kismedencei szindróma, míg a negyedik a tünetmentes, véletlenül észlelt gyulladást jelenti.

A harmadik csoport további két alcsoportra osztható, az egyik esetben a magas fehérvérsejt-szám utalhat a gyulladásra, míg a másiknál nem tapasztalható a fehérvérsejtek számának növekedése. Utóbbit ezért nevezik gyulladásos krónikus kismedencei fájdalom szindrómának, illetve nem gyulladásos krónikus kismedencei fájdalom szindrómának.

A szerv gyulladásos megbetegedését legtöbb esetben bakteriális fertőzés okozza, de számolnunk kell azzal is, hogy a kiváltó okot nem lehet pontosan meghatározni, mert az orvostudomány mai állása szerinti elemző módszerek ezt nem teszik lehetővé.

Sajnos közhelyszerű tévhit, hogy a prosztatamegbetegedések csak az 50 év feletti férfiakat érintik. Holott sok, 40 év alatti – akár még csak a 20-as éveiben járó – férfi fordul prosztatagyulladásra utaló panaszokkal urológushoz. A prosztata jóindulatú megnagyobbodását az 50 év feletti férfiak közül minden második megtapasztalja, a 60 év felettieknek pedig akár háromnegyedét is érintheti. A prosztatával kapcsolatos megbetegedések sokféle tünettel járnak, ezek pedig sokféle problémát okozhatnak. A prosztata a férfi nemzőképességi rendszer része, de gyulladása a reproduktív rendszerre és a húgyutak működésére is hatással van.

A változatos és makacs tünetekkel járó nem bakteriális prosztatagyulladás hátterében baktérium nem igazolható, és kiváltó oka többnyire ismeretlen. A hatásos terápiához általában több gyógyszer kombinációja és egyéb, egyénre szabott módszerek alkalmazása szükséges.

A nem bakteriális prosztatagyulladás általában különböző tényezők összjátékának következménye, hátterében sokszor nem egyetlen kiváltó ok húzódik meg: nem diagnosztizált, vagy nehezen igazolható fertőzések, egyéb alapbetegségek, mint hólyagürítési zavarok, vizeletvisszafolyás a prosztatacsatornákba, vagy az immunműködés zavara, stresszhatás

A nem bakteriális prosztatagyulladás lehet akár egyedül a stressz következményes betegsége is. Ezért fontos, hogy az érintett férfiak szisztematikusan átgondolják aktuális élethelyzetüket, keressék meg annak okait, milyen stressztényezők játszhatnak szerepet panaszaik kialakulásában, majd amennyire lehetséges, csökkentsék a stresszterhelést.

A személyre szabott kezelés lépései a stresszterhelés csökkentése és a panaszok enyhítése különböző gyógyszerekkel és egyéb módszerekkel, de ugyanilyen fontosak az életmód- és étrendbeli változtatások, valamint a célzott mozgásgyakorlatok rendszeres elvégzése is. Kiegészítő terápiaként tünetenyhítő növényi szereket is érdemes használni.

A bakteriális prosztatagyulladás heveny formája súlyos panaszokkal, magas lázzal, elesettséggel jár. A kezelés mielőbbi megkezdése érdekében haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. Az akut prosztatagyulladás hátterében minden esetben a prosztata szöveteinek baktériumok okozta fertőzése áll. A gyulladást kiváltó kórokozó a legtöbb esetben vizelettenyésztéssel kimutatható.

A betegséget hirtelen fellépő, heves tünetek jellemzik: magas láz, hidegrázás; fájdalom magömléskor; alhasi panaszok; vizelési panaszok (pl. gyakori vizelési inger, „nehéz vizelés”, nyomás és égő érzés vizeletürítéskor); általános betegség- és gyengeségérzés.

Ha a prosztatagyulladás tipikus tünetei legalább 3 hónapon át fennállnak, akkor valószínű, hogy a bakteriális fertőzés – az antibiotikum-terápia ellenére – krónikussá vált. A panaszok ilyenkor valamivel gyengébb formában jelentkeznek, mint az akut gyulladás esetében, ugyanakkor nem sokban különböznek azoktól.

A krónikus bakteriális prosztatitisz gyógyszeres kezeléseként ismét antibiotikumot kell szedni, mégpedig hosszabb, 4-6 hetes időtartamon át. Az orvos a gyulladás kezelése mellett ún. alfa-blokkolót is javasolhat, mely ellazítja a prosztata simaizomzatát, ezzel megkönnyítve a vizeletürítést. Egyéb tünetekre érdemes további tünetenyhítő szereket is alkalmazni. A fájdalom csillapítására mindezeken túl a meleg ülőfürdők és lazító gyakorlatok is előnyös hatásúak.

A prosztatagyulladás tünetei jelentősen ronthatják a férfi életminőségét, megterhelők lehetnek a mindennapi életben és további stressz-tényezőt jelenthetnek számára. Bármilyen kellemetlennek is érzi a legtöbb férfi az urológushoz vezető utat, mégis fontos, hogy megtegye! Ahogy minden betegségnél, a megelőzés a prosztatagyulladás esetében is nagyon fontos. A bakteriális fertőzés által okozott megbetegedés megelőzése érdekében a fokozott folyadékbevitel ajánlott: ennek hatására a húgyhólyag és a húgyvezeték is átmosódik, így a kórokozók nem, vagy nehezebben telepednek meg a problémás helyeken. Ha már kialakult húgyúti fertőzéssel állunk szemben, úgy a mielőbbi kezelés javasolt annak érdekében, hogy a baktériumok ne juthassanak el a prosztatáig. Emellett a személyes higiénia, valamint a rendszeres szexuális élet is kiemelten fontos. Azoknál, akiknél rendszeresen jelentkeznek a prosztatával kapcsolatos panaszok, lehetőleg kerüljék a sok ülést és a hosszan tartó kerékpározást.