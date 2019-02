1. Táplálkozás és étrend Az, amit megeszünk, hatással van a közérzetünkre, és ez ebben az időszakban halmozottan igaz. A változókor beköszöntével még a szerencsés alkatú nők is hajlamosak némi súlyfelesleget magukra szedni. Tehát, ha egészséges, vitaminokban, növényi rostokban gazdag az étrendünk, és hozzá még rendszeresen valamilyen testmozgást is beiktatunk, az duplán hatékony lehet. Azok a nők, akik rendszeresen mozognak, sokkal kevesebb, illetve kevésbé intenzív hőhullámról számolnak be, és a hangulatuk is kiegyensúlyozottabb. Az erős fűszereket, a koffeines és alkoholos italokat – amik egyébként az izzadásra is hajlamosítanak – ugyancsak érdemes kerülni. 2. Használjunk gyógynövényeket A változókori panaszok mérséklésére a természet patikája is számos kincset tartogat. A poloskavész nevű gyógynövényt az észak-amerikai indiánok évszázadokon keresztül használták a női bajok enyhítésére. A modern gyógyászatban több vizsgálat is megerősítette a gyógynövény pozitív hatását az enyhe és középsúlyos hőhullámokra. A változókori cikluszavarok, valamint a menstruációhoz kapcsolódó kellemetlen tünetek ellen segítségül hívhatjuk a barátcserjét. A hormonális változás okozta hangulatingadozásokat és az alvászavart pedig orbáncfűvel orvosolhatjuk, aminek nyugtató, gyógyító erejét már az ókorban is ismerték. Álmatlanság, nyugtalanság, feszültség ellen ugyancsak hatásos lehet a golgotavirág, a komló, vagy a citromfű, illetve a macskagyökér. Akár tea, akár tabletta formájában fogyasztjuk ezeket a gyógynövényeket, mindenképpen törekedjünk arra, hogy csakis megbízható forrásból szerezzük be azokat. Legjobb, ha szakembertől, orvosunktól, vagy gyógyszerészünktől kérünk tanácsot a számunkra legelőnyösebb kezelési lehetőség megválasztására. 3. Türelem Amikor az ember feszült, hőhullámai vannak, hisztizik a gyereke, és semmi nem úgy alakul, ahogy kellene, sokszor már az is elegendő, ha csak megállunk pár perce és adunk időt magunknak. Ilyenkor tudatosítsuk, hogy igen, valóban kellemetlen és rossz, amit most a testünk tesz velünk. De ugyanennek a testnek köszönhetjük a csodálatos gyermekünket és még megszámlálhatatlan sok jó élményt az életünkben.