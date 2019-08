Tóth Julcsi idén áprilisban váltott a digitális nomád létre, hogy már főműsoridőben is koncentrálhasson a testvérével közösen alapított saját, márkaépítéssel, reklámmal, valamint IT-szolgáltatásokkal foglalkozó cégére. Miután teljesen kiégett az egykori kreatívipari beosztotti léttől, most a maga uraként folyamatosan ingázik, tárgyal az országban, otthonról vagy egyéb külső helyszíneken dolgozik. Ő a következőt javasolja a sorstársaknak: 1. Edzés és okos időbeosztás Indításként minden reggel edzek, ami beindítja a napot, összeszedetté és magabiztossá tesz, leginkább azzal, hogy kapásból sikerélményt ad. Utána átnézem a napi és a heti tennivalókat, majd felállítom köztük a fontossági sorrendet. A havi bontású hatalmas feladatlistámból ekkor még beválogatok pár elintéznivalót a napi teendők mellé. Ha ebéd után nincs programom, igyekszem hagyni magamnak egy nyugodt órát, amikor ismét átveszem a napi, heti teendőket. Ez lendületet ad ahhoz, hogy még este 7-ig, 8-ig ne fáradjak el. Ha nagyon sok a munka, egy kis pihenő után még este 9 után is leülök egy-egy órára, de igyekszem nyugodt estéket hagyni magamnak és pihenni. 2. Likviditás, likviditás, likviditás! Aki retteg a pénz miatt, ne válassza ezt az életformát, mert bizony idő kell ahhoz, mire a váltás után anyagilag is beérnek az erőfeszítéseink. Én három havi likvid tartalékkal vágtam bele a digitális nomádságba, így nem is kerültem az átállástól pénzügyi zavarba. 3. Megterhelő lesz lelkileg Aki a kötött, konvencionális életből digitális nomádnak áll, készüljön fel, hogy eleinte pokolian nehéz lesz. Nekem legalábbis az első két hónapban az volt. Kicsit olyan ez, mint a szülés utáni depresszió. Hiába voltam tisztában a feladataimmal és a céljaimmal, és örültem a várva várt szabadságnak, eleinte mélységes bizonytalanságba és félelemspirálba kerültem. Csak pszichológus és a barátok segítségével tudtam kimászni belőle. Reggelente rendszeresen hívott a barátnőm telefonon, és biztatott, hogy el tudjam kezdeni a napot. Az edzés, a tudatosság és az akarat, valamint az első komolyabb sikerek viszonylag hamar kihúztak a gödörből. Ma már nagyon kiegyensúlyozott szabad életem van. Ha feláll a rendszer, amihez folyamatosan tartjuk magunkat, viszonylag hamar megtalálnak bennünket a kedvező lehetőségek, és az emberek, akik pénzt és örömet hoznak számunkra. Kétségtelen, hogy rögös út vezetett idáig, mégis felemelő érzés, hogy ez velem megtörtént.