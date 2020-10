Jelentős hatékonyságnövekedést jelenthet a cégeknek a vizuális tartalom-megjelenítés. A legjobb megoldások nem csupán a bevételek növeléséhez járulnak hozzá, hanem a használatuk is egyszerű.

Sok vállalkozás küzd azzal, hogy a nehezen és költségesen, külső partner bevonásával létrehozott vizuális tartalmainak megjelenítését csak bonyolult és lassan menedzselhető módon tudja kivitelezni.

A hatékonyságot tovább csökkenti, ha mindehhez még speciális felkészültségű szakemberre is szükség van; nem beszélve arról, hogy a költségcsökkentés érdekében sokan az eszközparkot próbálják meg a legkevésbé pénztárcába vágó módon összeállítani, ami viszont a megbízhatóságot csökkenti. Ennél lényegesen jobb megoldás, ha egy minden elemében illesztett, egyszerű, de sokoldalú felhasználói felületet is biztosító rendszert építtetünk ki.

Legyen nagy és legyen látványos

A magyar könyvpiac egyik vezető szereplője, a Libri úgy döntött, hogy kihasználja a Samsung Digital Signage rendszerében rejlő lehetőségeket.

„Az igény egy látványos, nagy méretű megjelenítő volt a Nyugati pályaudvarnál épült üzlethelységbe, amelyhez a Libri egy hangfalrendszer telepítését kérte. Emellett a hálózatról sugárzott tartalom mellett lokális, HDMI kábelen való kivetítés is az igények között szerepelt. Fontos szempont volt még a gyors tartalom-menedzsment, valamint a szerkesztő rendszer egyszerű kezelhetősége” – mesélte a HVG BrandLabnek Erdélyi Ferenc, a kivitelezést megvalósító Streamnet Zrt. ügyfélmenedzsere.

A Libri Nyugati téri üzlete © Hlinka Zsolt

A Libri elvárásai között szerepelt az is, hogy a megjelenítés minimális tartalomelőállítási szaktudást követeljen meg anélkül, hogy ez a hatékonyságot, vagyis a megjelenítendő anyagok elkészítésének gyorsaságát veszélyeztetné.

A kiépített technológia lehetővé tette, hogy csak a legszükségesebb IT- és logisztikai háttérmunkát kelljen a működtetésre fordítani. Ez pedig már önmagában is jelentős erőforrás-megtakarítást eredményez; ennek minden financiális előnyével együtt – fogalmazott Erdélyi.

Minden igényt ki lehet elégíteni

De miben különbözik a Digital Signage (DS) rendszer attól, mintha kihelyeznénk néhány okostévét egy áruházban, és azokon futtatnánk videókat?

A rendszer alkalmazható az irodatérben szervezeten belüli tájékoztatásra, a recepción a vendégek felé történő marketing kommunikációra, kirakatokban és üzletekben reklámanyagok sugárzására, de megkönnyítheti a munkavállalókkal, vagy ügyfelekkel való kommunikációt is.

Érintőképernyős felülete lehetőséget biztosít a felhasználónak a tartalomban való barangolásra is, több szintű menürendszer használatával. Nem szükséges külön speciális hálózatot kialakítani, mert az összes kijelző közvetlenül a szerverrel kommunikál a belső LAN hálózaton, vagy akár az interneten keresztül.

A rugalmasság és a testreszabhatóság igényeit szem előtt tartva a Digital Signage rendszer szerkesztőfelülete rengeteg sablont tartalmaz, amivel percek alatt látványos tartalmakat lehet létrehozni, széleskörű kompatibilitása miatt pedig szinte minden egyedi elképzelés megvalósítható. Legyen szó egy-egy kijelzőről, vagy akár több százról, a tartalmak a végponti eszközökre, illetve akár kijelző-csoportokra külön dedikálva, ütemezetten jelenhetnek meg és változhatnak. A rendszer pedig státuszellenőrzésre is lehetőséget ad, vagyis mindig pontosan lehet tudni, hogy a hálózat különböző megjelenítő felületein mi látható éppen. A bemeneti oldalon lehet egy külön szerver, de akár csak egy USB adathordozó is, a rendszerfelügyelet pedig egy mobiltelefonról is lehetséges.

És nem kerül ez túl sokba?

Az előnyök mellett persze mindig az a fő kérdés, hogy költségoldalon mit jelent mindez. A Samsung Digital Signage kijelzői drágábbak, mint egy hasonló méretű konzumer-TV vagy üzleti felhasználásra szánt normál kijelző. Ugyanakkor az üzemeltetési költségek, és főleg a menedzselésre és a hibajavításra fordított idő eltörpül bármilyen „barkácsolt” IT megoldáshoz képest.

Hogy mi módon áll a rendszerszemlélet a termék és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások mögött, azt Erdélyi Ferenc azzal szemlélteti, hogy a Streamnet által kínál rendszer a kis, 13 collos tablet méretű kijelzőktől a hatalmas, 30 négyzetméteres ledfalakig bármilyen kihívásnak képes megfelelni. A rendszer a több kijelzőből épített videófalakat is képes kezelni, de van olyan megoldás, amivel akár egy nyomtatón lévő kis kijelző is használható a kívánt tartalom megjelenítésre.

Egy új telepítés esetén teljesen homogén eszközpark is kialakítható, de bármilyen meglévő kijelző is bevonható a megfelelő kiegészítő csatlakoztatásával. Van lehetőség on-premise (saját szerveren telepített és futtatott) DS szerver kialakítására, de természetesen már a felhős szolgáltatásra épülő megoldások is elérhetők. Sőt: a felhasználó akár az okostelefonjáról is vezérelheti a kijelzőn megjelenő tartalmat.

A határ a csillagos ég

Ami pedig néhány éve még sci-finek tűnt, az ma már valóság: elérhetők olyan automatizált és intelligens megoldások is, amelyek révén a kijelző képes felismerni, hogy férfi vagy nő, fiatal vagy idős személy áll előtte, és ennek megfelelően választja ki a neki szánt marketing tartalmat.

Az egyik budapesti sportboltban például a DS kijelzőn egy kamera segítségével megjelenik az előtte álló személy képe, aki a felpróbált, mondjuk piros kabát színét a kijelzőt megérintve változtathatja meg tetszése szerint. Emellett egyből látja a kijelzőn a termék adatait, árát, elérhető méreteit és más fontos kapcsolódó információkat. Itt pedig már a mesterséges intelligencia vizein evezünk.

Erdélyi Ferenc azt is kiemelte, hogy a paraméterezhetőségi, dedikálhatósági lehetőségek teljes tárháza rendelkezésre áll, a szoftver képes videó-, hang-, kép-, PowerPoint-, Flash-adatokat közölni valós időben vagy időzítve, a forrás pedig lehet akár egy USB adathordozó vagy közvetítve egy szerver is.

A megszerkesztett tartalmat egy egyszerű drag&drop mozdulattal az összes eszközre fel lehet tölteni. Egy kijelzőn egyszerre többféle tartalom is megjelenhet tetszőleges elrendezésben, így az információ közlése még hatékonyabbá tehető.

A Streamnet Zrt. által kínált technológiák megfelelnek a különböző iparágak követelményeinek, legyen szó irodaterek, kereskedelmi és vendéglátó egységek, szállodák vagy sportlétesítmények kijelző- és hangrendszer megoldásairól. A Samsung Digital Signage rendszere, pedig mindehhez hatékonyan ötvözi a sztenderd üzemeltetői tudást igénylő, de egyedi igényeket kiszolgáló tulajdonságokat.

(A kiemelt képet Hlinka Zsolt készítette.)