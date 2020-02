Árulkodó, de nem mindenható jelek

Az alvás az egyik legintimebb elfoglaltság, amit életünk során naponta csinálunk. Olyan kihagyhatatlan énidő, amikor lehetőleg teljesen fel kell töltenünk szervezetünk raktárait. A látszat csal, mert pihenéssel töltött óráink egyáltalán nem eseménytelenek, csak úgy jönnek-mennek az alvási ciklusok. Mindezen idő alatt persze mindenki a neki kényelmes, kedvenc pózában, vagy azok váltogatásával helyezkedik el.

Ahogy Sigmund Freud elsőként kezdte az álmokat fejtegetni az 1800-as évek végén, úgy Joseph Luft és Harrington Inghem pszichológusok a XX. század derekán, szintén elsőként próbálták az alváshelyzeteket értelmezni.

Arra jutottak, hogy személyiségünknek több zónája is van. Létezik egy nyílt zónánk, de vannak rejtett, sőt ismeretlen, úgynevezett vak területeink is. Utóbbiak azok, melyeknek mi magunk nem vagyunk tudatában, ám mások igenis érzékelik velünk kapcsolatban. Ilyen vak zóna az alvási helyzetünk is, amely személyiségünk azon vonásait tükrözi, amelyeket nem tudunk kontroll alatt tartani, tehát akaratlanul is árulkodnak rólunk, még ha rejtegetni is szeretnénk.

A két szakember szerint az alvási testpózok bizonyos belső tulajdonságainkra utalhatnak. Fontos azonban leszögezni –, és erre ők is felhívták a figyelmet –, hogy hiba lenne csak ezekből következtetni bárki jellemére, mert alváspózainkhoz még roppant sok mindennek lehet köze. Akár a külső körülményeknek – úgy mint hőmérséklet, ágymatrac, zajok stb. –, de a szokásoknak, az életmódnak és még sok más tényezőnek is van ebbe „beleszólása”.

Az utóbbi időben rengeteg pózmagyarázat látott napvilágot, melyeknek nem sok tudományos alapja van, ezért mi maradnánk a fent emlegetett orvosok meglátásainál.

Nézzük, hogy mit mond az alváspszichológia azokról az alváspózokról, amelyeket az álmok finom tengerében szoktunk felvenni.

1. Magzatpóz bal, vagy jobb oldalon

Ez a legelső pózunk, amiben nagyokat horpasztottunk valaha ott, ahol meleg és béke volt, ahol finoman duruzsolt a külvilág, mert a zajok csak letompítva jutottak el hozzánk, vagyis az anyaméhben. Nem véletlen, hogy ez az „őspóz” egyben a legjobb stresszoldó jógapóz is. A szakemberek szerint ez a póz befelé forduló emberre utal, aki védelemre, megértésre, empátiára vágyik. Próbálja magát elhatárolni mások gondjaitól és a világban uralkodó problémáktól. Szelídség, kedvesség, de egyben félénkség is jellemzi őt. A struccpózban alvók pedig, akik teljesen összegömbölyödve, a takaróba temetkezve alszanak, nemcsak az agressziótól félnek, de állandóan aggódnak és szoronganak, ezért hajlamosak a struccpolitikára.

Kinek jó? Kismamáknak, gerincproblémákkal küzdőknek, horkolásra hajlamosaknak.

2. Hason

Statisztikák szerint az emberek többsége hason szeret aludni, még ha ez úgynevezett védekező póz is. Az így alvók karjukat védelmezőn az arcuk elé tartják, lábuk szinte futásra készen a hasuk alá behúzva, akárha menekülni próbálnának. Félnek a támadásoktól, általában sok küzdés van az életükben. A visszahúzódó alvási póznál az illető még a fejét is a párnába fúrja, azt jelzi, hogy nehezen viseli az élet megpróbáltatásait, elbújik a problémák és a felelősség elől. Az sem mindegy, hogy oldalra felhúzott térddel szeret-e valaki hason aludni, vagy egyenes lábakkal. Ha a felhúzott térdű alternatíva a legkellemesebb számára, akkor váratlan meglepetéseket is okozhat, sőt, időnként kiszámíthatatlan is lehet. Személyiségét vonzzák a kalandok, ugyanakkor többször is előfordulhat, hogy nehezen dönt. Ha valaki a végtagjait szétvetve, azaz tengericsillag pózban alszik édesdeden, nagy valószínűség szerint vezető típusú személyiség.

Kinek jó? Akiknek nincsenek emésztési gondjai, valamint gerinc- és nyaki problémái sem.

3. Háton

Aki katonapózban szenderedik el esténként legszívesebben, tehát karjait, lábait szorosan egymás mellett tartva olyan testhelyzetben alszik, mint egy katonatiszt, az nagy valószínűséggel biztos keretek között éli életét.

Pontosan tudja, mit szeretne elérni az életben, és meg is tesz mindent a megvalósításért. Kínosan pontos és precíz személyiségű, nem áll távol tőle a maximalizmus.

Aki a hátán, macskapózban pihen, – azaz lazán felhúzott lábakkal, a két karját fejmagasságban a párnán széttárva –, valószínűleg kifelé forduló személyiség. Kedves, barátkozó, de nem magamutogató ember, akinek még sincs ellenére, ha a figyelem ráirányul. Többnyire optimista beállítottságú, aki szereti az életet. Munkáját szívósan, kitartóan végzi. Józanul, logikusan gondolkodik, és nagyon fontos, hogy kimondja az igazat.

Aki a hátán fekve, laza lábakkal alszik, miközben kezei a teste mellett vannak, befogadó személyiség. Kerüli a konfliktusokat, nem durva, de nem is magabiztos ember. Királyi pózban azok alszanak, akik karjukat összekulcsolva a tarkó alá teszik, lábuk kinyújtva, lazán fekszenek. Magabiztosak, uralják a helyzetet.

Önmutogató pózban alszik, aki karját magasan a feje mellett tartja, a lábait pedig szétterpeszti. Az ilyen ember sokak számára azért vonzó, mert magabiztosan törekvő, versengő, kihívó. Biztonságra vágyik, de ő is biztonságot nyújt másoknak. Szereti a szabadságot, ám hajlik a szabadosságra.

Kinek jó? Akik gyomorégésre hajlamosak, vagy gond van a gerincükkel, nyakukkal, vállukkal. A horkolás viszont ilyen pózban a legerősebb.

Páros alvási szokások egy ezer fős reprezentatív kutatás szerint: a párok 42 %-a egymásnak háttal alszik

31 %-uk ugyanazon irányba fordulva alszik

4 %-uk egymással szemben alszik

a társaságot kedvelő, extrovertált emberek a partnerükhöz hozzábújva alszanak el

a kreatív munkát végzők általában a bal oldalukon alszanak

elégedettebbek a kapcsolatukkal azok, akik kevesebb, mint 2,5 cm-re alszanak egymástól

magzatpózban inkább a nők alszanak, hiszen ők érzékenyebbek

az emberek 15 százaléka kedveli a fatörzs pózt, amikor háton fekve a karjuk a testük mellett pihen

a megkérdezettek többsége nem szereti váltogatni az alváspózokat, mindössze 5 százalékuk szokott különböző testhelyzetekben aludni

boldognak ítélték meg párkapcsolatukat azok, akik az éjszaka folyamán szeretik megérinteni a párjukat

akik soha nem karolják át vagy simogatják meg párjukat éjjelente, ők a párkapcsolatukat nem mondták boldognak