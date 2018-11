Aki nem szeretne az ünnepek előtt az ajándékokra vadászó tömegben tülekedni, vagy simán csak többre tartja a személyes ajándékokat a tárgyi értékeknél, sok lehetőség közül választhat, hiszen ma már számtalan saját kezűleg elkészíthető – úgynevezett DIY – ajándékkal örvendeztetheti meg a szeretteit. Legyen szó egy jópofa báburól, kézzel készült ékszerről, esetleg kézműves finomságokról, a sort a végtelenségig lehetne folytatni, csak egy kis kézügyesség kell hozzá.

Aki azonban kevésbé érzi úgy, hogy a barkácsolás, kötés-horgolás, ékszerkészítés közel állna hozzá és a konyhában sem feltétlenül brillírozik, annak kiváló választás lehet egy fotókönyv összeállítása. Főleg, hogy a CEWE weboldalán ehhez minden szükséges eszközt megtalál, csupán csak a fotókat kell összeszedni hozzá.

Igen ám, de mitől lesz jó egy fotókönyv, mire érdemes odafigyelni, egyáltalán mi is ez az egész, amitől több lesz, mint egy fényképalbum? A kérdésre a válaszokat egy valódi „fotókönyv-veterán”, a többszörös díjnyertes Bernáth Katalin adja meg.

Mielőtt belevágnánk, gyorsan tisztázzuk, hogy mi is az a fotókönyv, miben különbözik egy fotóalbumtól, milyen alkalmakra lehet jó?

A fotókönyv digitális, illetve digitalizált fotókból készül, saját, kreatív szerkesztés után, míg egy klasszikus fotóalbumba az előhívatott vagy nyomtatott fotókat rögzítjük valamilyen módon. Egy digitális fotókönyvnél számtalan eszköz áll rendelkezésünkre, hogy szigorúan szelektálhassunk a több száz vagy akár ezer, sokszor hasonló fotóból, hogy személyre szabhassuk a nyaralás, esküvő élményét, kiemelve a legszebb naplementét, a legmagasabb hegycsúcsot, a gyerekünk legédesebb mosolyát. Azt gondolom, hogy egy szépen összeállított fotókönyv akár a magunk és szeretteink örömére, akár egy nevezetes alkalomra készül, különleges ajándék lehet, amit semmilyen üzletben nem tudnánk megvásárolni.

Többszörös díjnyertes fotókönyv-készítő, elmesélné, hogy lett önből "veterán"? Hány fotókönyvet készített és milyen tematikában?

Nagyjából 10 évvel ezelőtt fogtam kézbe először egy fotókönyvet, és rögtön tudtam, hogy én is szeretnék ilyent készíteni! A kezdeti próbálkozások után egyre inkább ráéreztem az ízére. Hány fotókönyvet készítettem? Itthon a polcomon úgy 15-20 sorakozik, a családunkban is jó párat lapozgatnak, és volt már példa arra is, hogy kedves ismerős kért meg, hogy segítsek az ötleteimmel.

A tematika, ami alapján elkészül a könyv, sokszor adott. Egy régen vágyott utazás vagy esküvő adja magát, hiszen ott egy meghatározott időszak alatt készült képekből kell válogatni, No, de egy kerek születésnap? Ilyenkor már hosszú hónapokkal a nevezetes dátum előtt "agyalok", hogy mi lehet az az összeállítás, ami tényleg szívhez szóló és személyre szabott lesz. Így készült pár éve a nagyobbik lányomnak a születésekor megkezdett naplóm alapján, az akkori családi fotók, előbb az óvodai-iskolai kis rajzok, később a konyhaasztalon hagyott üzenetek segítségével egy olyan fotókönyv, amit gyakran elővesz és olvasgat, nézeget. De ott az öcsém is, akinek anyai ágon kerestem az Alföldhöz, a nagymamához, gyerekkorhoz köthető fotókat, családfa alapján pedig hosszasan nyomoztam régi keresztlevelek után, hogy egy olyan könyvet készíthessek, ami az erős gyökereket hangsúlyozza.

Mi a helyzet a díjakkal, hogy lett önből többszörös díjnyertes?

Lelkes játékosként indultam a CEWE eddig meghirdetett fotókönyv pályázatain. A 2015-ös családi évkönyvemért a szakmai zsűri nekem ítélte a különdíjat – ez egyébként egy krétai nyaralás volt. Idén pedig két kategóriában is első helyezett lettem, ezek a Hobbi és a Természet voltak, a Család kategóriában pedig a második legjobb lett a 2016-os évkönyvem. Hatalmas siker, óriási boldogság és büszkeség töltött el.

Hogyan dolgozik, amikor összeállítja, kiválogatja a megfelelő képanyagot, mire kell odafigyelni, van-e valamilyen "best practice", amit ajánlana másoknak is?

Nagyon szeretem a pontos kronológiát, akár egy mesebeli esküvői délutánról, akár egy utazás vidám képeiről van szó. Így lehet a könyvnek a legkönnyebben keretet adni. Utána jön a fotók válogatása, ami szinte a legnehezebb feladat, de muszáj. Almappákba osztom a legszebb, legélesebb felvételeket, rögzítem a dátumokat és a pontos helyszíneket. Most például egy gyönyörűen előkészített utazási fotókönyvet fogok készíteni: a nagylányomék töltöttek pár napot az USA-ban, a tőle kapott pendrive-on napra lebontva és összerendezve ott az összes fotó, hozzá egy Word dokumentumban az egyes napok programjai, helyszínei.

Milyen minőségű fotókra van szükség? Egy telefonnal készült vagy Facebookról letöltött kép használható, vagy érdemes profi fotós segítségét kérni?

A fent említett pendrive-on vannak telefonos szelfik is, de tükörreflexes és amatőr géppel készített fotók is. Természetesen dupla oldalt betöltő, nagyméretű fotóelhelyezést csak a nagy felbontású képekből fogok választani, de, hogy az utazás hangulatát visszaadjam, biztos, hogy telefonos szelfiket is fogok használni, persze csak mértékkel!

Arra is volt már példa, hogy az elképzelt tematikához a kiválasztott és gondosan CD-re mentett képeket mégsem tudtuk megnyitni, és csak hosszas keresgélés után a családi Facebook-csoportunkban bukkantam rá a keresett felvételekre. Onnan töltöttem le őket, de meglepő módon így is megfelelő volt a felbontás.

Eddig még eszembe sem jutott, hogy profi fotóssal dolgoztassak, de most elgondolkodtam. Láttam már olyan családi albumokat, amik profi fotókból vannak összeállítva - és miért ne? Ha valakinek nincs affinitása fényképezni, de igényes, akkor a legjobb módja, hogy hív egy fotóst, és az így készült képekből összeállít egy könyvet, hogy később legyen mit nézegetni.

Milyen eszközökkel segíti a CEWE a fotókönyvek elkészítését?

Kilenc évvel ezelőtt volt valamilyen kérdésem az egyik első könyvem kapcsán, és a CEWE ügyfélszolgálatán dolgozó, a vonal túlsó felén ülő kolléganő ajánlotta a Haladó CEWE Blogot, ahonnan aztán számos fotókönyv-szerkesztési praktikát olvastam, de a Photoshop használatát is megismerhettem, elsajátíthattam. Azóta is hálás vagyok nekik.

Mennyi időbe kerül egy könyv összeállítása, kábé hány fotóra van szükség, hogy igazán jól nézzen ki? Onnantól, hogy "papíron" kész, mennyi idő még, amíg kézzelfogható valósággá válik?

Szeretem, ha van időm kényelmesen "dolgozni" egy könyvvel és nem hajt valamilyen határidő. Rengetegszer végignézem a fotókat, a kész oldalakat is javítgatom, szépítgetem. Így aztán 1-1 könyv sok-sok estémet tölti ki, a hétvégi "munkáról" nem is beszélve. Az éves családi fotókönyveim készülnek legtovább, vagyis minimum 1 évig. Folyamatosan szerkesztem, rengeteg estém, időm megy rá. De hát, ha ez boldogság?!

A sok kép azért jó, mert van miből választani! Ugyanakkor szebb lesz a végeredmény, ha nincs túlzsúfolva, a szép nagy fotók mindig hatásosabbak, látványosabbak! De persze tudjuk, hogy egyéni ízlés kérdése, kinek mi a szép.

Ha készen vagyok egy könyvvel (kész dupla oldalakat szerkesztek Photoshopban) és megrendeltem a szoftver segítségével a könyvet, maximum 2 hétig kell még várnom. Ma már roppant kényelmesen a munkahelyemre rendelem a könyvet.

A szöveges tartalmak mekkora részét képezik a könyvnek? Mit tehet az, akinek kevésbé jó az "írói vénája"?

Attól függ. A családi évkönyvünkben szorgalmasan és viszonylag részletesen megörökítem a fontosabb eseményeket, körülményeket. De egy kutyás könyvben például, amiben a kirándulásainkat foglaltam össze, ott csak a helyszíneket, dátumokat rögzítettem. Ami fontos és sokat emel a könyv élvezetén, az egy mutatós és szép betűtípussal írt címsor. Igyekszem eltalálni, milyen illik az adott témához. Aki nem tud fogalmazni, az maradjon a szép fotóknál, elvégre egy kép többet mond ezer szónál.

Van-e kedvenc fotókönyve, ha igen, miért az a kedvence?

Ez egy olyan kérdés, hogy melyik gyerekem a legkedvesebb? Nincs ilyen. Amelyikkel sokat dolgozom, azt azért szeretem, amelyiknél szárnyalok az ihlettől, azt meg azért. Ha pedig egy nagy ötlet kipattan a fejemből a tematikát illetően, azt meg azért.

Az éves családi fotókönyvem mindig titok, a lányaim egy évet várnak rá, és csak azután van "könyvbemutató" egy hétvégi ebéd kíséretében. Ez már hagyomány.

Elsősorban kiknek ajánlaná ezt a megoldást?

A digitális fotókönyvet? Akik elgondolkodtak már azon, hogy mit hagynak itt maguk után a Földön. Ahogy Németh László írta: "Az ember igazán nem tudja, hogy mások emlékezetében hol marad egy ragyogó folt utána."

A CEWE Fotókönyvek elkészítéséhez az érdeklődők mindent megtalálnak a cewe.hu oldalon, ahol mintákkal, tippekkel és az ingyen letölthető CEWE Fotóvilág alkalmazással gyorsan, könnyen és kényelmesen elkészíthetőek a szemet gyönyörködtető, személyes ajándékok. Sok CEWEtettel.

