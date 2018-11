PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások életét. De miért is? Mert ennek révén olyan lehetőségekhez juthatnak a cégek, melyekkel hatékonyabbá tehetik a működésüket, ezáltal pedig versenyképesebbé válhatnak.

Bár valószínűleg sokan már kívülről fújják, mi is az a PSD2, nem árt egy kis ismétlés. Szóval: az Európai Unió által megalkotott új pénzforgalmi irányelv – angolul: Payment Services Directive – rövidítése. Célja, hogy egyre több digitális pénzügyi szolgáltatáshoz jussunk hozzá, méghozzá elérhető áron. Ennek lehet a záloga, hogy 2018. január 1-jétől a bankok mellett mások is lehetőséget kaptak arra, hogy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtsanak. Őket nevezik fintech cégeknek.

Ezeknek több típusa létezik. Az egyik ­– hogy folytassuk a rövidítéseket – az AISP, azaz angolul: Account Information Service Provider, amely a bankoknál vezetett folyószámlák adatai alapján nyújthat kényelmi szolgáltatásokat. Például egyénre szabott biztosítási ajánlatokat, megtakarítási lehetőségeket, bankszámla-csomagokat.

A másik fintech típus a PISP, azaz a fizetés-kezdeményezési szolgáltató, angolul: Payment Initiation Service Provider. Ez azzal könnyítheti meg a felhasználó életét, hogy automatikusan rendezi annak havi fizetési kötelezettségeit – jelesül a közös költséget, a biztosítási díjakat, a közműszámlákat stb. ­– úgy, hogy kapcsolatot teremt a kereskedő és a fizető fél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának online banki platformja között. S ami a vállalkozások számára különösen érdekes, a PISP akár a céges számlákba ágyazott fizetési szolgáltatást is nyújthat.

De egyelőre maradjunk az AISP-nél, s nézzük meg, az hogyan könnyítheti meg egy vállalkozás életét. Ha ma valaki ellenőrizni szeretné a banki tranzakcióit és számlaegyenlegét, akkor be kell jelentkeznie az internetbankjába, vagy bankja mobiltelefonos alkalmazásába. Ezzel szemben egy AISP egyetlen felületen teszi láthatóvá ezeket az adatokat, egyszerre akár több bankszámláét is. Emellett képes lesz lekérni a vállalkozó tranzakcióit és egyenlegét az összes olyan fizetési számláról, amellyel a különböző bankoknál rendelkezik.

Ám ezzel még koránt sincs vége, mondhatni most jön csak a lényeg. Az AISP által a vállalkozó átfogó képet kaphat pénzügyi helyzetéről, és elemezheti költési szokásait, költségeit, anyagi szükségleteit is. Márpedig a tavaly elérhetővé tett autokassza szolgáltatás kapcsán hamar bebizonyosodott, hogy a hazai vállalkozók igénylik az effajta számlainformációs szolgáltatást – mondja Váradi János, a magyarországi online számlázásban több mint százezer ügyfelével piacvezető Számlázz.hu fintech-fejlesztésekért felelős vezetője. Autokassza szolgáltatásuk 2017-ben még kétoldalú megállapodás alapján született a MagNet Bankkal.

Ám itt jön a képbe a PSD2, amely lehetővé teszi, hogy e megoldást más bankok ügyfelei is elérjék. Váradi János szerint ügyfeleik el is várják, hogy ha már használják ezt a szoftvert, akkor az más, a napi működéssel kapcsolatos pénzügyi tevékenységek elvégzését is támogassa. A teljesség igénye nélkül: bankszámla elérését hitelintézeteknél, bérszámfejtést, felhőalapú modern könyvelési programot, valamint személyre szóló banki ajánlatokhoz való hozzáférést.

A cél egy olyan átfogó platform kiépítése a fintech innovációk integrálásával, amely a kis- és középvállalkozásoknak (kkv) egy multifunkcionális platformot tesz elérhetővé, amelyen a cégük életében felmerülő ügyviteli és bankolási kérdésekben kaphatnak választ, segítséget és megoldást. “Ezek azok az okos automatizmusok, melyeket a digitális világban működő vállalkozók szinte természetesnek vennének, már csak a szolgáltatóknak (és a szabályozásoknak) kell felzárkózniuk ezekhez a felhasználói igényekhez.” – tette hozzá Váradi János.

A PSD2 által lehetővé tett új fintech szolgáltatási típusok – vagyis az AISP és a PISP – lehetővé teszik, hogy a vállalkozó közvetlenül csatlakozzon a bankok számlavezető rendszereihez és onnan információt vegyen vagy akár utalást is indítson. Ez több mindent foglal magában. Például az online fizetési megoldások integrálását, hogy a számlákat ne csak küldeni, hanem fizetni vagy kifizettetni is lehessen, vagy azt, hogy a számlákat egy felhőalapú könyvelői rendszerben lehessen lekönyvelni, anélkül, hogy rendszerről rendszerre vándorolva kézzel kéne adatokat rögzíteni. Emellett automatizált adóbevallás készítése is lehetővé válik, ugyanúgy, mint a webshopokkal való integráció.

A Számlázz.hu 2019 elején kívánja elindítani az Emporium néven futó új szolgáltatását, amely keretében a bankok tehetnek a piacinál várhatóan kedvezőbb ajánlatokat az online számlázó rendszer ügyfeleinek. Ez az utóbbiaknak azért előnyös, mert akkor és ott juthatnak banki ajánlatokhoz, amikor a cégük napi működtetése során szükségük lesz rá. Egyetlen kattintással igényelhetnek például garanciát vagy forgóeszközhitelt. A bankoknak pedig azért lehet majd vonzó, mert végre lesz egy olyan csatornájuk, amelyen valós igényekkel rendelkező kkv-ügyfeleket érhetnek el, tömegesen, költséghatékonyan. Az olyan fintech-szolgáltatóknak, mint a Számlázz.hu, az a fő feladata, hogy megoldásokat kínáljanak a vállalkozók mindennapi működésének megkönnyítésére, méghozzá olyanokat, amilyenekre egy digitálisan kevésbé előrehaladott korban legfeljebb csak álmaikban gondoltak. Épp úgy, ahogy 2005-ben a legkisebb vállalkozók számára is biztosították az ingyenes, egyszerűen és gyorsan elérhető számlázási megoldást, vagy ahogyan 2010 óta e-számlát, illetve ‘13-tól szintén elsőként online fizetési megoldást. De a fintech-buzz is még csak kibontakozóban volt, amikor, 2017 elején már működő megoldással, az autokasszával rukkoltak elő. Még a fentiekhez képest is jelentős ugrás az Emporium: ehhez hasonló ugyanis még szintén nem létezett, és a PSD2 éra előtt nem is létezhetett volna.

