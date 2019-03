Eleinte csak enyhe izomlázat érzett. Az állandó derékfájást már megszokta, ám ez kissé meglepte. Hiszen emlékei szerint az utóbbi időben semmi olyasmit nem csinált, nem erőltette meg magát, nem mozgott többet a szokásosnál. Valójában jó ideje a környékbeli edzőterem közelében sem járt, mikor is lenne ideje rá. Ahogy szokott, most is egész nap ült az irodában a számítógépe előtt, majd munka után hazavezetett. Otthon még leült a laptopja elé válaszolgatni a barátoknak, elintézni a privát dolgokat, az este pedig a híradó, a vacsora és pár pohár bor után a szokásos, hajnalig tartó sorozatmaratonnal telt.

Ugyan a furcsa fantomfájdalom később is vissza-visszatért, különösebb jelentőséget nem tulajdonított neki. Majd a tél végi nagytakarítás és a sok lépcsőzés a virágládákkal a pincéből a harmadikra, másnap keményen megbosszulta magát. Az izomláz, amit érzett, kegyetlen volt, de legalább foghatta végre a fizikai megerőltetésre. A görcs viszont két nappal később sem múlt el, hanem napról-napra egyre nagyobb hullámokban tért vissza. Az izmai hol égtek, hol tompán, mélyen, belül fájtak. Eleinte a jövő-menő frontokra fogta, mert a fájdalom a gerincéből már nem csak a végtagjaiba sugárzott ki, hanem a fejébe, a nyakába és a vállaiba is. Bár nem mutatta, és nem panaszkodott senkinek, kezdett komolyan kétségbe esni.

Kálváriája hiába tartott hetek óta, végül abba a gondolatba kapaszkodva nyugtatta meg magát, hogy biztos a sok stressz és a rengeteg határidős munka terheli le ennyire. Amint egy kicsit utoléri magát, foglalkozik a problémával.

A szédülésre és fáradtságra ott a kávé és a még több kávé, a többit meg majd csak kihúzza az eddig is bevált fájdalomcsillapítókkal. Végül egy reggel arra ébredt, hogy képtelen megmozdulni. A kínok-kínjával ért fel, mire elvonszolta magát az ágyból a gyógyszeres fiókig, hogy találjon valamit, ami legalább abban segít, hogy fel tudjon egyenesedni. A következő mozdulatával rettegve hívta az ügyeletet, fogalma sem volt arról, hogy mi történhetett vele.

Merénylet a gerinc ellen

Hősünk története nagy valószínűség szerint azzal folytatódik, hogy a lumbágó – porckorongsérv tengelyen valamiféle gerincbetegséget diagnosztizálnak nála, melynek tünetei már jó ideje ordítottak, ám ő ezeket addig bagatellizálta, míg ekkora lett a baj. A vezető tünet nem más volt, mint az egyre több területen, egyre intenzívebben jelentkező fájdalom. Ahogy nagy eséllyel az is kiderül majd, hogy az egész testet tartó, így naponta jelentős terhelésnek kitett gerincoszlopunk megbetegedései legtöbbször a nyaki és a háti ötös-hatos, továbbá az ágyéki négyes-ötös csigolyáknál jelentkeznek. Mivel az utóbbiaknál csavarodik egymáshoz legintenzívebben a gerinc alsó és felső része, általában ezt a szakaszt kell a legtöbbször műteni.

Ám a jó híren túl, hogy a műtét orvosolja a problémát és megszünteti a fájdalmat, jó tudni, hogy ez sem jelent száz százalékos megoldást, mert minden sebészeti beavatkozás koptatja a gerincet, és öregedési folyamatot indít el a szervezetünkben. Ráadásul a gerincpanasz nem pusztán a korral jár, sőt, a porckorongsérv például fiatalon, húsz és negyven éves kor közt a legjellemzőbb. Ezek a betegségek pedig nagyrészt az életmódból erednek, így kellő odafigyeléssel megelőzhetőek. Ha a genetikánk, a munkánk vagy a korunk mégis erre kárhoztat bennünket, azért tehetünk, hogy a probléma sokkal később alakuljon ki, és a folyamat jóval enyhébb lefolyású legyen. Ahogy az is igaz, hogy minél régebb óta áll fenn a baj, annál nehezebb orvosolni, ezért bárhol is jelentkezik a fájdalom, célszerű a teljes gerincoszlop minőségén dolgozni.

A megoldás: a masszázs

Ha az életmódváltást fel is írják receptre, jó kérdés, hogy mitévő legyen hősünk, aki felépülése után is csak bizonyos korlátok közt tud változtatni a napi rutinján. Ha mostantól többet alszik, egészségesebben étkezik, és heti két-három alkalommal eljár edzeni, akkor sincs túl sok választása, vissza kell térnie az irodába, ami alapvetően ugyanarra a túlhajszolt, időhiányos, ülő életmódra kárhoztatja. Ilyenkor a masszázs lehet az egyik legkézenfekvőbb megoldás, ami rengeteget segít abban, hogy jobb legyen a tartásunk, amivel máris komoly terhet veszünk le a gerincünkről. Egy frissítő masszázs fellazítja az ülés közben bemerevedett izmokat, a nyakat, a vállat, a hátat, így javítva a vérkeringést, ami végül a túlterhelés okozta fájdalom csökkenéséhez, múlásához vezet.

Nem véletlen, hogy a masszázsterápia kimondottan hatékony gyógymód a krónikus hátfájással szemben. Továbbá a masszázs erősen relaxáló és terápiás hatással is bír: oldja a szorongást, pozitívan befolyásolja az alvásminőséget és megnyugtatja az idegrendszert. Arról nem is beszélve, hogy egy jó masszírozás eltünteti az elhalt hámsejteket, ami a bőr megújulásához vezet. Ahogy a masszázs hatására felpörög a sejtek anyagcseréje és fokozódik a nyirokkeringés, így lassulnak az öregedési folyamatok és erősödik a szervezet ellenálló képessége is.

Ám a nem is annyira apró betűs részek arról is beszélnek, hogy a sportoláshoz hasonlóan, a masszázs is csak rendszeres igénybevétel mellett éri el a célját, és gyakorol igazán pozitív hatást a szervezetünkre. De a nagy rohanásban kinek van ideje hetente legalább két alkalommal masszőrhöz járni? A gépi masszázs, mely a tévhitekkel ellentétben, ha a különböző mozgásszervi betegségeket célirányosan nem is gyógyítja meg, hatékonyan oldja a letapadt, beállt izmokat, és ugyanúgy rendelkezik a kézi masszázs összes pozitív élettani hatásával.

A mai, legmodernebb technológiával készült masszázsfotelek nem csak a hátat dolgozzák meg, hanem a nyaktól indulva végiggyúrják a vállat, a gerinc melletti izmokat, a hátat, a derekat, a csípőt, a combokat, illetve még a farizmokat is.

A gépi masszőr egyik legnagyobb előnye, hogy csak a mi igényeinket lesi és bennünket szolgál. Sosincs nála várólista, nem kell vele egyeztetni, nem mondja le az időpontot és nem haragszik meg, ha valami nekünk jönne közbe. Ráadásul végtelen bérletet válthatunk nála, akár naponta is igénybe vehetjük szolgáltatásait. Arra mindenképpen jó, hogy ne mi legyünk azok, akik egy napon váratlanul, vagy újból egzotikus izomlázra vagy egyenesen mozgásképtelenségre ébredünk.

Az OTO ZEN BOSS masszázsfotel professzionálisan imitálja a masszőrök kezeit, bátran rábízhatjuk a merev nyaktól kezdve a befeszült csuklyás izmon át, a hátunk és a derekunk fájó pontjait. Az elegáns gyöngyházfehér színű masszázsfotel görgői ráadásul már a combokat is elérik, fokozva a teljes testes ellazulás élményét. Ugyanakkor a frissítő testmasszázst a fotel segítségével különleges vádli- és talpmasszázzsal is kiegészíthetjük. A kikapcsolódáshoz szintén hozzájárulnak a beépített, automatikus programok olyan különlegességekkel, mint a jóga pózban végzett masszázs, az egész testre kiterjedő nyújtó program, a kiterjesztett légpárnarendszer, a kényeztető talpmasszázs vagy a hőterápia. A 150 kg-ig terhelhető Boss masszázsfotel esztétikus, kényelmes, tágas és állítható szélességű ülőfelülete a maximális relaxációt szolgálja.

