A gép a jövő sztárművésze?

Gyires-Tóth Bálint, mesterséges intelligencia szakértő, deep learning kutató és fejlesztő, a BME adjunktusa A Most Fórum során említette, hogy mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy pontosan mit is értünk MI alatt? Mi az ön definíciója? Gy.T.B.: Mindenek előtt beszélhetünk Artificial Narrow Intelligence-ről (ANI), a jelenlegi fejlett MI rendszerek mind ilyenek. Ezek az algoritmusok egy specifikus témakörben működnek nagy pontossággal. Például egy terjedelmes orvosi képadatbázis alapján, melyben bőrelváltozások felvételei szerepelnek, már lehetséges olyan programot betanítani, ami nagy pontossággal képes felismerni a rosszindulatú bőrelváltozásokat. Ugyanakkor léteznek hasonló elven működő arcfelismerő, szövegelemző vagy például beszédgeneráló rendszerek. A második típus az ún. Artificial General Intelligence (AGI), amely az emberi intelligenciával megegyező szinten lévő algoritmusokat jelent. A harmadik pedig az emberi tudást és gondolkodási kapacitást is meghaladó Artificial Superintelligence (ASI). Az utóbbi kettő egyelőre a sci-fi regények és filmek világa. A kérdés, hogy meddig? Gy.T.B.: Ha pusztán a technikai eszközök oldaláról nézem, egyelőre nagyon messze állunk ezektől. Ez is egy időről-időre visszatérő témakör, amiben mindig van egy fellendülés, ami többnyire túlzott elvárásokkal, majd kiábrándultsággal jár. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos első hullám a hatvanas években jelentkezett, a második pedig a kilencvenes években. Az nem kérdés, hogy jelenleg a mesterséges intelligencia harmadik nyarát éljük. Nemsokára jön a menetrendszerű kiábrándulás? Gy.T.B.: Az egyelőre nem látható, hogy mikor jön a kiábrándulási szakasz, mert pár dolog jelentősen változott a korábbiakhoz képest. Egyrészt ma összehasonlíthatatlan mennyiségű adat és számítási kapacitás áll rendelkezésre a korábbiakhoz képest, vagyis ezt az elképesztő adathalmot fel is tudjuk dolgozni. A téma felkapottságának köszönhetően a fejlesztők szorgalmasan építik a jövő algoritmusait. A digitális művészet, a robot által írt haiku, vagy zene azért jó, mert kicsit közelebb hozza az emberekhez, szemléletesen meg tudja mutatni, hogy jelenleg mikre lehetnek képesek ezek az algoritmusok.