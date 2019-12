A karácsonyi időszak egyrészt szép családi ünnep a maga rituáléival, másrészt az év legkomolyabb stresszfaktora is, amikor mindenki igyekszik kihozni magából a legtöbbet, legjobbat, legszebbet és legfinomabbat, hiszen ezekre van szükség a „családi szertartások" végrehajtásához. Karácsonyi szokásaink javarésze arra irányul, hogy megéljük a családi és baráti összetartozást, a közösség élményét. Így érdemes a tökéletesség inkább a helyzet adta, némi kompromisszummal megtűzdelt, ideális ünnepre törekedni.

Számos filmből ismerős lehet a NASA szakzsargonja, amikor T-mínusz 3 nap vagy T-mínusz 10 órát emlegetnek, amelynél a T a kilövés időpontját jelöli. Így esetünkben a T lehet K, azaz a karácsony is. Jelöljünk meg különböző időpontokat, listázzuk a feladatokat és pipáljuk ki, amivel már készen vagyunk. Még nincs késő, hogy a kezükbe vegyük az irányítást!

K mínusz 10 nap: ajándékok – a személyesség és az élmény mentén

Ha igazán emlékezetes ajándékot szeretnénk, érdemes lehet kilépni a klasszikus könyv-kütyü-ékszer dimenzióból, hiszen az ünnep fent említett célját szem előtt tartva sokkal több örömöt tudunk okozni, ha valakinek személyre szabott meglepetést adunk, és ezzel azt jelezzük, hogy ismerjük őt és a kapcsolatunk fontos számunkra.

Ehhez persze nem árt, ha valóban ismerjük az illetőt, amely családtag esetében jó eséllyel eléggé magától értetődő, de ha némiképp távolabbi a kapcsolat, akkor jól jöhet némi háttérkutatás. Manapság már a célszemély ismerőseit sem kell végigkérdezgetni, hiszen a közösségi oldalakról általában könnyedén megtudhatjuk, hogy kinek mi a fő érdeklődési területe, milyen oldalakat szeret, milyen dolgoknak örült korábban.

Ezek alapján pedig mindenkinek azt ajánljuk, hogy ne tárgyakat vegyen, hanem inkább élményt. Megkaphatja valaki például, hogy hőlégballonnal nézzen körül a Balatonnál, ezzel úgy láthatja a magyar tengert, ahogy korábban még soha. Ugyancsak jó karácsonyi élményajándék lehet egy utazás is, amely akár egy kényeztető hétvége is lehet, de egy nagy vakáció is, amivel a családunkat lephetjük meg.

Persze nemcsak élményt adhatunk, akár tudást is. Itt persze nem a könyvelői ismeretekről van szó, hanem olyan tevékenységekről, amelyeknek a végzése maguk is örömöt okoznak, főleg, ha a megajándékozott érdeklődési területéhez is ez passzol leginkább. Ha valaki imádja a kézműves söröket, meglephetjük házisörfőző kurzussal, ha rajong a különböző kávékért, akkor baristaoktatásra szóló tanfolyamot is ajándékozhatunk, de ugyanúgy megtanulhat valaki barbecue-zni, sütni-főzni de elsajátíthatja a borkóstolás alapjait. Ugyanígy érdemes lehet tánctanfolyamot vagy művészeti képzést is ajándékozni annak, aki erre fogékony.

Persze kényelmesebben is tanulhat bárki, akár a számítógépe képernyője elől a szakmájuk csúcsán álló nemzetközi, vagy magyar hírességektől főzni, filmezni, fotózni egy számítógépes videós kurzus elvégzésével.

Tervezzünk a pénzzel is! Karácsonykor persze nemcsak az energiában, időben, de pénzügyi forrásokat tekintve is többletet igényel. A kellő tervezéssel persze erre is jó korán felkészülhettünk. Jó esetben erre a célra folyamatosan tettünk félre egy karácsonyi alapba, így az ajándékokra, a megálmodott karácsonyfára, a díszítésre, a tálalásra és a prémium ételekre, italokra is rendelkezésre áll a megfelelő forrás. Ha azonban nem így történt, még mindig vannak megfelelő eszközök arra, hogy mindent meg tudjunk oldani, és mégse kelljen óriási kamatú hiteleket a nyakunkba venni. Ha Cetelemnél hitelkártyánk van, akkor erre lehet jó megoldás a Joker részletfizetés, ugyanis amennyiben 20 000 forint feletti értékben vásárolunk bármely Mastercard Részletfizetés logóval megjelölt üzletben és webshopban, a vásárlást fix futamidővel és fix törlesztőrészletekkel törleszthetjük, mintha áruhitelre vásároltunk volna. A futamidőt pedig már a pénztárnál online rendelés esetén a bankkártya adatok megadása után kiválaszthatjuk – sem újabb hitelbírálatra, sem más dokumentumra nincs szükség. Ha pedig háromhavi futamidőt választunk, akkor megúszhatjuk 0%-os THM-mel, míg az öt és a tíz havinál is jóval a hitelkártya kamata alatt, 28,07 százalékkal fizethetünk vissza. Ha jól tervezünk tehát, és a nagyobb tételeket három hónap alatt visszafizetjük, akkor csak elnyújtott finanszírozásról van szó, de ha komolyabb ajándékon törjük a fejünket, akkor a hosszabb részletfizetést betervezhetjük az éves büdzsénkbe. Azt azonban mindenképpen számoljuk ki, hogy valóban tudunk-e majd biztonságosan törleszteni. Nincs az a karácsonyi ajándék, amiért megérné túlságosan eladósodni, mert ez pontosan a családnak és a társaságunkban élőknek lenne a legrosszabb, így pont azt a célt húzzuk keresztbe, amiről a karácsonynak szólnia kellene.

K mínusz 7 nap: a fa kérdése

A karácsonyi dekoráció központi eleme a karácsonyfa, amely kiválasztása egyre inkább válik erkölcsi döntéssé. Rengeteg pro és kontra érvet lehet felsorakoztatni, mindkét oldalon, hiszen a gazdaságokból kivágott karácsonyfák helyére mindig újakat ültetnek, a műfákat pedig ma már egyre élethűbbekre készítik, viszont műanyagból, így a fenntarthatóság, a hagyományos hangulat, az ökológiai lábnyom, a praktikum tényezői mentén mindenki maga válasszon. A lényeg, hogy erre az időpontra már érdemes a döntést meghozni, és vagy venni egy megfelelő műfát, vagy beszerezni egy igazit, esetleg bízni abban, hogy egy gyökérrel megvett fenyőt a karácsonyi időszakban nem terhelünk le úgy a lakásunk hősokkjával, hogy az elpusztuljon, és karácsony után ki lehessen ültetni. Ha már van korábbról műfánk, akkor ennél az időpontnál csekkoljuk, biztosan tudjuk-e, hol van. Ha vágott fenyőt választunk, akkor a talpat és a faragó eszközöket ellenőrizzük.

K mínusz 5 nap: jöhetek a comfort foodok!

Bár a karácsony részben a bőségről is szól, amikor jókat eszünk-iszunk, de érdemes némi mértékletességet tanúsítani. Ha vásárlunk, ne felejtsük el, hogy csak két napig lesznek zárva a boltok, nem kell egész télire feltölteni a készleteket. Kenyér helyett pedig vehetünk jó előre akár elősütött bagettet, amit a tasakjából csak előkapunk és gyors rápirítással már kész is a meleg pékáru.

Azt is érdemes kiszámolni, hogy hány étkezésre is kell készülnünk. Itt vegyük figyelembe, ha mi megyünk vendégségbe, vagy ha mi várunk vendégül valakit. Érdemes úgy készülni, hogy minőségi alapanyagokból egy elegáns családi vacsorát készítsünk, emellé pedig egy-két olyan hosszabban kitartó otthonosság érzését kínáló egytálételt jó megfőzni, amit angol nyelvterületen comfort foodnak neveznek. Nálunk Magyarországon ilyenkor lehet elővenni az előre lefőzött jókora adag töltött káposztát, a halászlét, amelynek dunai verziója akár félóra alatt elkészíthető. Édességként pedig jó szolgálatot tehet a jó sok dióval készülő aranygaluska. A bejglit pedig már a cukrászdából sem ciki beszerezni. Ezekből egész karácsony alatt mindig lehet újra és újra szedni, ha valaki megéhezik, így nem kell stresszelni a folyamatos főzés miatt.

K mínusz 1 nap

Ez már gyakorlatilag csak az előre összekészített kellékek listájának a végigpipálása: Megvannak-e az élményajándékokhoz a kis emlékeztető szimbólumok, prezentációs pendrive-ok? Megvan-e a fa? Tudjuk-e hol van a műfa / karácsonyfatalp? Kinéztük-e a helyet a fának? Az előre elkészíthető töltött káposzta, vagy más egytálétel készen áll-e? Megevettük-e a bejglit? Az egyetlen dolog, amit a végére érdemes hagyni az a halvásárlás, hogy biztos friss legyen az alapanyag.

K mínusz 8 óra

Főzés előkészületek.

K mínusz 6 óra

Fafaragás / fa felállítása.

K mínusz 4 óra

Díszítés, ajándékok elhelyezése.

K mínusz 2 óra

Főzés, terítés, tálalás: ezt követően pedig nincs más hátra, mint élvezni az együtt töltött idő és az ünnep örömét.

Az oldalon elhelyezett tartalom a Cetelem megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre, előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.