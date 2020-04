Talán bele sem gondolunk abba, hogy egy átlagos hétköznapon milyen sokat is mozgunk, hiszen rutinszerűen indulunk munkába vagy iskolába. A háztól a megállóig, az irodában fel-le a lépcsőkön, vagy épp a biciklire pattanva még akkor is többször dolgoztatjuk meg lábainkat, s ezzel együtt a bennük futó vénákat, mint a mostani, négy fal közti élettérben. Éppen ezért fokozott figyelmet kell fordítanunk arra, hogy elgémberedett tagjainkat időnként alaposan átmozgassuk. Nem is gondolnánk, hogy a sok ülésnek, a statikus testtartásnak nemcsak mozgásszerveinkre, hanem azoknál sokkal kisebb, akár „láthatatlannak tűnő” szervekre is rendkívül negatív hatása van. Pedig a vérerek és vénák egészsége elengedhetetlen ahhoz, hogy testünk optimálisan működjön, mi pedig panaszmentes életet éljünk.

A vénás visszaáramlás – amikor testünk a gravitáció ellen dolgozik

A lábak vénáiban a vér visszafolyik a szív felé. Hosszú ideig tartó ülés során a lábak mozgásának hiánya nem támogatja a vérnek a szív irányába történő felfelé áramlását. Hogy miért fontos tenni ez ellen? Nézzük meg a vénás áramlás folyamatát!

A talpon elhelyezkedő „pumpa” garantálja a vér áramlását a szív felé. Amikor a lábunkat a földre rakjuk, a lábvénák a testsúly hatására összenyomódnak, és ez a nyomás felfelé löki a vért a szív felé. Ez a felfelé, a szív felé vezető áramlás első szakasza. A lábszárban aztán az izompumpa az alsó végtag izmainak összehúzódása hatására összenyomja a vénákat, így a vér tovább halad felfelé. Végezetül pedig a belégzés, ami szívó hatást gyakorol a vénákra, szintén segíti, hogy a vér a mellkas és a szív felé áramoljon. Ez a folyamat azonban csak akkor hatékony igazán, ha tudatosan is működtetjük ezeket a „pumpákat”: minél több olyan gyakorlatot végzünk – vagy sétálunk, kocogunk, esetleg biciklizünk –, amely nyomást gyakorol a talpunkra, és fokozottabb légzést igényel, annál inkább serkentjük ezt az áramlást. Ha nincs lehetőségünk a rendszeres testmozgásra, akkor se feledkezzünk meg arról, hogy időnként felálljunk a számítógép elől: járkáljunk pár percet a szobában, mozgassuk át végtagjainkat, s vegyünk néhány mély, hosszas lélegzetet.

Az igazán fontos dolgok: táplálkozás és testmozgás

Szinte már közhellyé vált az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás fontosságának hangsúlyozása. Ennek ellenére, mint minden egészségmegőrző és betegségmegelőző folyamatnál, a vénák esetében is ez a két alappillér.

Habár a korábban megszokott életvitelünk teljesen átalakult, fontos, hogy kialakítsunk egy, a mostani helyzetre alkalmazható napi rutint. Bármennyire is csábító, hogy időnként csak bekapjunk valamit, ha a hűtőszekrény felé járunk, a rendszertelen táplálkozás biztos súlygyarapodáshoz vezethet, ez pedig szintén hatással van a vénák működésére. Ügyeljünk arra, hogy rendszeresen és változatosan étkezzünk: ne felejtkezzünk el a zöldségekről és a gyümölcsökről, de ha lehet, akkor kerüljük a cukros üdítőket, a sok kávét. A szükséges folyadékmennyiséget vízzel vagy teával biztosítsuk a szervezetünknek: sajnos a megfelelő folyadékbevitel még manapság is olyan dolog, amiről nagyon sokan elfelejtkeznek.

Egy végigdolgozott home office nap után igazán csábító átköltözni a kanapéra, és elkezdeni kedvenc sorozatunk következő részeit, mégis érdemes megfontolni, hogy helyette inkább sétáljunk egyet a közelben, vagy tekerjünk egy fél órát a szobabiciklin, esetleg végezzünk el pár nyújtó- vagy jógagyakorlatot. A vénák védelme és a komolyabb vénás megbetegedések elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a mostani, fokozottan mozgásszegény élethelyzetben is ügyeljünk arra, hogy naponta átmozgassuk magunkat. A rendszeresített otthoni edzés is a napi rutin része lehet: a folyamatos munkát, azaz egy helyben ülést érdemes 1-1,5 óránként megszakítani, de ugyanez érvényes az otthon tanuló gyerekekre és egyetemistákra is. Egy esti közös séta pedig akár rendszeresített családi program is lehet.

Ha már muszáj ülni…

A táplálkozás és a rendszeres sport mellett rendkívül fontos arra is figyelni, hol, hogyan és mennyit ülünk napközben. Hiszen a vénák elégtelen működése nemcsak a visszeres megbetegedésekre, de az aranyér kialakulására is hatással van. Utóbbi pedig még gyakrabban fordul elő a magyar lakosság körében: minden második férfit és nőt érint. Annak ellenére, hogy a betegséget rendkívül kellemetlen, az aranyeres párnák gyulladását kísérő, kínzó tünetek jellemzik, mégis a legtöbben elodázzák a cselekvést, s csak a legvégső esetben fordulnak szakemberhez. Pedig, ha hosszabb távon figyelmen kívül hagyjuk a tüneteket, és nem kezeljük megfelelően az érrendszeri betegségeket, olyan szövődmények is jelentkezhetnek, amiket már csak sebészi úton lehet kezelni.

Ülő munka esetén ezért fontos, hogy kényelmes, ha lehet minél ergonomikusabb széken töltsük el munkaidőnket. Praktikus a kifejezetten aranyeres panaszokra javasolt, speciális ülőpárna használata is. Sőt, arra is érdemes odafigyelni, hogy a mellékhelyiségben mennyi időt töltünk: nem is gondolnánk, hogy a hosszas ülés a WC-n szintén negatív hatással van az aranyeres panaszokra.

Hogyan segíthetjük még a megfelelő vénás áramlást?

Ha módunk van rá – és home office-ban miért ne lenne – polcoljuk fel a lábunkat: ezzel is segítjük a vér visszaáramlását. Ahogy egy „rohangálós” hétköznapon fontos a kényelmes lábbeli viselése, igaz ez az otthoni viseletre is. Persze most a magassarkú a cipősdobozban marad, de vajon az otthoni papucs, amit viselünk, megfelelően megtámasztja a lábunkat? Erre is érdemes odafigyelni! A legjobb azonban az, ha minél több időt töltünk mezítláb. Akik visszeres panaszokkal élnek, azoknak otthon is érdemes a kompressziós harisnya viselése, hiszen ennek összenyomó hatása szintén kedvező a már kitágult vénákra.

Ha visszeres vagy aranyeres panaszaink enyhítésére már van jól bevált gyógyszerünk, fontos, hogy legyen otthon belőle a házi patikában, hogy szükség esetén azonnal be tudjuk vetni. A korábban orvos vagy gyógyszerész által javasolt kezeléssel ne hagyjunk fel a kényszerű otthoni munka során sem, hiszen az szövődményekkel, súlyosabb kiújulással bosszulhatja meg magát.

A hűvös, de nem hideg zuhany szintén jótékony: serkenti a vérkeringést és erősíti a vénákat, különösen akkor, ha a lábfejektől haladunk a comb irányába. Ugyanakkor a meleg, sőt forró, hosszas fürdőzést érdemes elkerülni, hiszen hatására az erek kitágulnak, így lassul a vénás áramlás.

Ha mi home office-ba is vonultunk a járvány idejére, testünk nem tette ezt: ugyanúgy működik, mint ezt megelőzően, és ugyanolyan figyelmet igényel. Az pedig, ha testünkre ügyelünk, lelki egészségünkre is hatással van: a napirendünkbe illesztett, rendszeresített mozgás és egyéb egészségmegőrző tevékenységek nemcsak a fizikai, de a mentális jóllétünket is támogatják.

Az oldalon megjelent tartalom a Detralex támogatásával, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. Előállításában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.