Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre együtt lehetünk a barátokkal, a távolabbi családdal, a rengeteg felgyülemlett energiánkat pedig különféle sporttevékenységekkel vezethetjük le. A lehetőségek tárháza végtelen, de ne féljünk kísérletezni akár a különlegesebb, újszerűbb mozgásformákkal sem. Mi most ezek közül mutatunk be közelebbről egy világszabadalommal rendelkező magyar találmányt, a Teqballt.

A mozgás szervezésekor és megvalósításakor persze adódhatnak nehézségek, elég egy esős délután, vagy ha nem jön össze a sportághoz szükséges megfelelő létszám, ezért ezekre a helyzetekre is ajánlunk megoldást, legyen szó akár bel-, akár kültérről. A Teqball például egy olyan futballalapú sport, amelyet nagyjából bárhol játszhatunk, akár egyedül is, és még az ügyességet is extrém módon fejleszti.

Mit lehet csinálni a négy fal között?

Persze udvar vagy kert hiányában mindig nehezebb sportolni, de szerencsére beltéren is rengeteg alternatíva közül választhatunk. Az egyszemélyes súlyzós vagy anélküli gyakorlatok már néhány négyzetméternyi helyen is elvégezhetőek. Akinek ösztönzésre van szüksége, a digitalizációnak köszönhetően egyszerűen hozzáférhet: a személyi edzők videóüzenetekben, élő közvetítésekben mutatják be a gyakorlatokat, és tartanak online edzéseket.

A kert és az udvar

Ezzel szemben a parkban, a Margitszigeten, az udvaron és a kertben akár tollasozhatunk is, sportág szerint labdát lábbal vagy kézzel vezethetünk, cselezhetünk, dekázhatunk. Szabadtéren építhetünk akadálypályát, súlyzós vagy súlyzó nélküli családi vagy egyéni edzéseket tarthatunk – határt csak a képzelőerőnk és a leleményességünk szabhat. Természetesen a legfanatikusabbak kivételével az esős idő véget vet a kinti mozgásnak, ez esetben vissza lehet térni a beltéri megoldásokhoz.

Az otthon sportolás palettáján egyre előkelőbb helyre kerül a már említett, igencsak figyelemreméltó magyar találmány. A néhány éve kifejlesztett Teqball a labdarúgás és az asztalitenisz elemeit ötvözi, egyszerre javítja a technikai képességeket, a koncentrációt és az állóképességet. Az alapítók, Huszár Viktor, Gattyán György és Borsányi Gábor véleménye szerint azonban ez a tevékenység a sportértéken túl a közösséget is formálja.

A Teqballt egy domborúan meghajlított síkú, középen plexiüvegből készült „hálóval” elválasztott asztalon futball-labdával játsszák, legtöbbször ketten vagy négyen, de számos más variációban is terjed. Az udvarokon is kiválóan űzhető sport népszerűsége töretlenül fejlődik, számos világsztár futballista játssza. A Teqball nagykövete a brazil Ronaldinho, aki saját bevallása szerint naponta 6 órát játszik, de vett már asztalt David Beckham, John Terry, Nicolas Anelka, Wayne Rooney, Michael Owen, Robbie Fowler és Manuel Neuer is. Sőt, még Justin Bieber is megvillantotta teq-es tehetségét.

Erről a nem mindennapi sportról kérdeztük meg Telek András 24-szeres magyar válogatott labdarúgót, a Ferencváros egykori legendás középhátvédjét.

„Saját gyerekkoromban a bátyámmal megtapasztaltuk, hogy a 4 fal között beszűkült a mozgástér. A szüleink legfeljebb a szivacslabdával engedtek minket játszani, a többivel az ablaktörés veszélye miatt nem próbálkozhattunk. Az udvaron jóval több lehetőségünk volt labdázni: egyérintőzni, dekázni, cselezni és passzolgatni is tudtunk. A Teqball ezeket emeli sokkal magasabb szintre: az egyik asztallapot felállítva egyedül is lehet gyakorolni, de természetesen játszótárssal, párban a legélvezetesebb.,A játék alapvetően a hagyományos 5-ös méretű futballabdával a legélvezetesebb, de kézi-, vagy még kisebb labdával is kipróbálható, a lényeg, hogy a levegőben érkező játékszert jól átvegyük és továbbítsuk azt az ellenfél térfelére. Nagyon jó a technikai tudás fejlesztésére, a játék közbeni sérülésveszély pedig a nullához közelít, mert nincs kontakt a résztvevők között. Ezért is használják a sportolók regenerációjára és egyéni képzésére is” – mesélte a négygyerekes édesapa, aki maga is örömmel vesz részt a Teqball-rendezvényeken.

A gyerekek figyelme és fantáziája

Valamivel keményebb dió, ha éppen esik, és az örökmozgó kicsiket kell otthon lefárasztani, de erre is van beltéri megoldás. A gyerekek például nagyon szeretik a tárgyakat nem a rendeltetésük szerint használni. Ezt a vágyukat ilyenkor kiválóan ki tudják élni. Pályaszakaszokkal felépített körversenyeket lehet nekik rendezni, amiben zoknival dobhatnak kosárba, szivacslabdával szlalomozhatnak a szobában, a falhoz tapadva araszolva szimulálhatják akár egy kalandjáték élményét a lakás összes helyiségében.

A falakból lehetnek pályavonalak, a bútorokból védőjátékosok, a szennyeskosarak pedig kapukká változhatnak. A gyerekeknek akadálypálya és ügyességi kihívás építhető szinte mindenből, ami otthon megtalálható, és nem veszélyes.

Egy kis fantáziával könnyen varázsolható havas fennsík a nappaliból, a konyhából pedig az ebéd készítése közben képzelhetik magukat sivatagi forróságba. A kaland közben guggolások, támaszhelyzetek, ugrálások, szökdelések, statikus tartások és sorversenyhez hasonló készségfejlesztő feladatok is végezhetőek. Mindegyiket páros gyakorlatként is végre lehet hajtani, így a szülő és a gyerek is átmozgathatja magát, és közben rengeteg közös élménnyel gazdagodnak.

A Teqball praktikus előnye, hogy kis helyen is elfér, strapabíró, időjárásálló és nagyon stabil, így bármelyik játszótéren, illetve iskola vagy ház megfelelő méretű udvarán ideális sportolási lehetőséget nyújt. A hazai fejlesztésű sport ráadásul annyira kinőtte magát, hogy már 3 világbajnokságot is rendeztek, az elsőt és a harmadikat is Magyarországon, ráadásul komoly magyar sikerekkel. Az első versenyen egyéniben és párosban is hazai siker született, a másodikon egyéniben magyarok vívták a döntőt, párosban pedig ezüstérmet szereztek. A harmadik vb-n ismét magyar győztest hirdettek egyéniben és párosban, a vegyes párost pedig a brazilok nyerték a magyarok ellen. Aki néhány percet áldozna a sportág szépségére, annak ajánljuk a brazil teqball-királynő, Natalia Guitler budapesti világbajnokságon készített videóját: Egy gálameccset is szerveztek a budapesti rendezvényen, amin Ronaldinho és Carles Puyol kettőse csapott össze a Nuno Gomes, Simão Sabrosa párossal. Itt pedig az olasz Juventus két technikás sztárja, a brazil Douglas Costa és az argentin Paulo Dybala látványos csörtéje látható. Ha valakinek komolyan felkeltette az érdeklődését ez az izgalmas hibrid sportág, annak érdemes megismerkednie az asztal LITE verziójával is: könnyen mozgatható, strapabíró, és a lehető leginkább pénztárcakímélő opció azoknak, akik belépnének a Teqball világába.

