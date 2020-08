A különböző autók nem csak a teljesítményükben, felszereltségükben különböznek, de abban is, hogy az egyes modellek tervezésekor viszonylag pontosan körülhatárolható embercsoportok járnak a tervezők és a mérnökök fejében. Elvégre teljesen mást keres a volán mögött az, aki nemrég szerezte meg a jogosítványát, mint az, aki naponta hurcolja a gyerekeket iskolába, különórákra vagy épp a nagyszülőkhöz. Az említett nagyszülők aztán megint másra vágynak, ha autóról van szó, így igyekszünk rendet tenni az életkori és életstílusbeli különbségek mentén, lássuk, milyen gombhoz milyen kabát való!

Fiatalos, városias, lendületes

Ha valaki főleg városban autózik, fontos, hogy lehetőleg minél takarékosabban tudjon közlekedni, hiszen a dugóban araszolva nem mindegy, hogy mennyi benzint égetünk el, már csak a pénztárcánk vagy épp a bolygó egészsége miatt sem. Különösen igaz ez a fiatal pályakezdőkre, hiszen esetükben nem mindegy, hogy mennyit kell kifizetni az új verdáért, de feltehetően ugyanebben a csoportban fogjuk találni a legtöbb olyan embert is, aki a szívén viseli a környezet védelmét.

Városi autósként az sem mindegy persze, hogy a parkolás mekkora vesződséget okoz, hiszen a túlzsúfolt belvárosi utcácskákba nem egy „erősebb csontozatú” terepjáró az ideális választás. Az autógyárak persze ezt nagyon jól tudják, nem véletlen, hogy megjelent a modellpalettán a kompakt crossover SUV kategória, amely egyesíti magában a városi autók praktikumát a nagyobb belterű terepjárók helykínálatával.

Ilyen például a megújult Nissan Juke, amelynél ráadásul még a kupé szóval is kiegészíthető a rendszertani besorolás, a dizájnerek ugyanis törekedtek a sportos, dinamikus megjelenésre. A 2011-ben bemutatott modellből ez a második generáció, amely már mutatja, hogy a kezdeti bohókás külső után itt az ideje egy fokkal komolyabb, modernebb arculatnak, hiszen a Juke óriási sikernek bizonyult a vásárlók között, az újratervezett külső valószínűleg további autósokat hódít majd meg. A „nagy kisautó”, mert ez a kissé kusza jelző is ráaggatható a Juke-ra, egyelőre egyliteres 117 lóerős turbós benzinmotorral érhető el, amely azért kellően dinamikus az élményszerű közlekedéshez, de a töltőállomáson sem kell jelentős összegeket otthagynunk majd.

Az új generációs modellekben ráadásul a legmodernebb vezetőtámogató rendszerek dolgoznak, így még a magasabb karosszériájú kocsikkal sem gond beállni egy szűk parkolóhelyre, hiszen a kameráknak és szenzoroknak köszönhetően akár milliméterekre meg lehet közelíteni a mögöttünk parkoló autót vagy a házfalat, de 2020-ban már nem újdonság a parkoló-asszisztens sem, amely szinte a parkolás összes lényeges mozzanatát elvégzi a sofőr helyett.

Kinek ajánljuk: első sorban nagyvárosi fiatal autósoknak, akik egyszerre keresik a stílust és a praktikumot egy megfizethető árú autóban.

Nissan Juke © Nissan

Környezetkímélő, gyors és csendes

Azok, akik számára fontos a bolygó egészsége, ma már egyre inkább a zöldebb megoldások felé fordulnak, mint a hibrid vagy teljesen elektromos autók. Ez utóbbi kategória jelenleg az elérhető legjobb megoldás, hiszen még csak annyi károsanyag-kibocsátása sincs, mint a hibrideknek. Igaz, hogy a töltőhálózat kiépítettsége Magyarországon még fejlődik, már ma sem túl nehéz megtalálni a hozzánk legközelebbi töltőoszlopot, ha pedig minden kötél szakad, akár az otthoni hálózati csatlakozóról is vételezhetünk egy kis energiát, amellyel útnak tudunk indulni. Ha pedig útnak indultunk, élvezhetjük a hangtalan elektromos gyorsulást, hiszen a motor teljes nyomatéka az első pillanattól fogva a rendelkezésünkre fog állni.

Az elektromos autók ráadásul lényegesen alacsonyabb szervízköltséget is jelentenek, mivel a villanymotorokban sokkal kevesebb a mozgó-kopó alkatrész, így a kötelező szervizelést is olcsóbban meg lehet úszni, arról nem beszélve, hogy ma még viszonylag sok helyen találunk ingyenesen használható töltőket is, így az üzemanyag-költségeink is a töredékét teszik majd ki a korábbiaknak. Emellett a villanyautókhoz járó zöld rendszámmal mentesülünk a parkolási díj és a súlyadó fizetése alól is.

Az elektromos autókra ráadásul komoly állami támogatás is igényelhető: az Innovációs és Technológiai Minisztérium idén májusi bejelentése szerint 11 millió forintos vételár alatt akár 2,5 millió, 11 milliós ár felett 500 ezer forint támogatást lehet igényelni – amely keret jelenleg kimerült ugyan, de várhatóan újra fogják indítani.

Kinek ajánljuk: azoknak, akik egyszerre szeretnének környezetkímélő és pénzügyileg is fenntartható autóval közlekedni.

Ha az egész család útnak indul

A nagycsaládosok számára az első és legfontosabb kritérium a kellő mennyiségű férőhely, legyen szó ülésekről vagy épp a csomagtartó térfogatáról, de ugyanilyen fontos, hogy a család minden tagja a lehető legbiztonságosabb körülmények között utazzon, így persze az is fontos, hogy milyen védelem vesz bennünket körül.

Magyarországon népszerű nézet, hogy egy autó akkor jó, ha „van benne anyag” és bár napjainkban a kisméretű városi autókat is úgy tervezik, hogy az utasokat a legmodernebb biztonsági megoldások vegyék körül, kétségtelen, hogy nyugtató érzés, ha az ember jókora karosszéria veszi körül.

Nissan Quashqai © Nissan

Éppen ezért, aki a szeretteit szeretné biztonságban tudni utazás közben, jól teszi, ha kompakt városi SUV-t vagy terepjárót választ családi autónak. A Nissan kínálatából ezt az idén megújuló Qashqai és az X-Trail modellek teszik lehetővé. Előbbi a kisebb változat, ezt leginkább egy gyerekes családoknak ajánljuk, illetve azoknak, akik szeretik kombinálni a sportos és az elegáns megjelenést.

A nagyobb famíliáknál természetesen az az elsődleges, hogy mindenki kényelmesen elférjen és lehetőleg még a csomagtartóban is maradjon hely. Számukra a Nissan X-Trail jelenti az ideális családi autót, különösen, hogy hétüléses változatban is megvásárolható és mint ilyen, természetesen jár rá a hétüléses autókhoz szánt állami támogatás is.

Nissan X-Trail © Nissan

Aki nyugodtan szeretne közlekedni

Az idősebb autósok számára a kényelem és a megbízhatóság az elsődleges, hiszen ők valószínűleg nem akarnak száguldozni, de a szerelőhöz sem rohangálnának túl gyakran. Szintén jól jön, ha az általuk választott autóban olyan vezetéstámogató rendszerek is akadnak, amelyek segítenek belátni egy sötét kanyart, vagy amelyek figyelmeztetnek például a keresztirányú forgalomra, ha épp egy parkolóhelyről kellene kitolatni.

Legalább ilyen fontos, hogy az autó ülései kényelmesek és többféle módon állíthatóak legyenek, különös tekintettel például a gerincoszlop vagy a derék megfelelő megtámasztására. Szerencsére ezek a lehetőségek ma már adottak a modern autóknál, így senkinek sem kell majd fájó derékkal kiszállni az út végén.

Mivel az idősebb autósok számára nem túl szerencsések a túlságosan alacsony felépítésű autók, a praktikum és a kompaktság jegyében a Juke-ot ajánlanánk számukra. A kompakt városi kupé-crossoverbe ugyanis kényelmesen be lehet ülni, nem kell hozzá nagyon meggörnyedni, ugyanakkor a magasított felépítmény miatt könnyen átlátjuk a forgalmi helyzeteket.

Nissan Leaf © Nissan

Érdemes lehet elgondolkodni a Nissan Leaf-en is, ugyanis a japán gyártónak igen komoly tapasztalatai vannak az elektromos autók fejlesztésében, így garantáltan egy megbízható környezet-, és pénztárcabarát fenntartású járműbe ülhetnek bele, akik erre szavaznak. A Nissan által kifejlesztett ProPILOT rendszer pedig nagyon komoly segítséget tud nyújtani vezetés közben, mivel úgynevezett kettes szintű önvezető autóvá varázsolja a városi kompaktot, így a sofőrnek csupán annyi a dolga, hogy a kezét a kormányon tartsa, a többit elvégzi helyette az eleketronika. Szintén a Nissan boszorkánykonyhájából került elő az e-Pedál nevű megoldás, amelynek segítségével egyetlen pedál használatával adhatunk gázt és fékezhetünk is, ez szintén jó választás lehet az idősebb sofőröknek, de az elektromos autókra vonatkozó, feljebb már részletezett kedvezmények is bizonyára komoly vonzerővel bírnak számukra.

Kinek ajánljuk: akik megbízható és kényelmes autókkal szeretnének közlekedni szervízbe szaladgálás helyett.

A cikk a Nissan megbízásából a HVG BrandLab produkciójában készült, létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.