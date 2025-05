A Rossmann és a Krémmánia rendezvénye az idei évben május 23–24. között az MVM Dome-ba várta az érdeklődőket, akikből idén sem volt hiány: már a hivatalos kapunyitás előtt szépen kígyózott a sor a bejáratnál, érezhető volt az izgatott várakozás. És nem véletlenül: idén egy nagyobb helyszínen és egy nap helyett két napon lehetett körbejárni a kiállítók standjait, kipróbálni a legfrissebb újdonságokat, sőt, még négy különböző workshopon is részt vehettek azok, akik kicsit alaposabban szerettek volna elmélyülni az arcjóga, a fogápolás, a hajápolás vagy épp a tökéletes rúzs megtalálásának apró részleteiben. A BrandLab két szerkesztőjének élménybeszámolója.

Negyven felett az arcbőr

Soha nem volt problémás a bőröm, ennek megfelelően túl sok figyelmet soha nem is szenteltem neki, nem voltak gondosan kiválasztott, bejáratott márkáim vagy arcápolási rutinjaim. Reggel feldobtam valami hidratálót, este egy éjszakait, amiket inkább a szép csomagolásuk, mintsem a hatóanyagaik alapján választottam ki. Ennek megfelelően ezért kissé felkészületlenül léptem be a negyvenesek klubjába abból a szempontból, hogy mit is kell csinálni a mostanra már bizony erősen látszó szarkalábakkal, egyre mélyülő haragos- és nevetőráncaimmal.

A kor mellett egy bőrproblémával is szembe kellett néznem az elmúlt pár évben. Az ekcéma mindkét szemhéjamat érinti, és ami miatt szinte az összes, addig használt arckrém és szemkörnyékápoló a kukában landolt. Ezeket felváltották a gyógyszertári készítmények, amik ugyan megszüntették a viszketést, égető érzést és bőrpírt, de érezhetően nem ápolták, hidratálták úgy a bőröm, mint a célzottan erre kitalált készítmények. Így hát az elmúlt évet azzal töltöttem, hogy sorban próbáltam ki az ekcémás bőrre (is) ajánlott arc- és szemkörnyékápoló krémeket, eddig sajnos nem túl nagy sikerrel. Ezért is voltam nagyon izgatott, hogy most végre lehetőségem lesz a kiállítókkal érdemben is beszélgetnem erről a problémáról.

Hazai terepen és külföldi vizeken

Várakozásaimnak megfelelően elég sok tanácsot, tippet, termékmintát kaptam a nap során. Ezek közül két márkát emelnék ki: az első a MediNatural, tőlük a Csipkebogyó bőrápoló olajjal, és egy Bio Jojoba Bőrápoló olajjal tértem haza, és miután kipróbáltam őket, valóban nem tapasztaltam semmiféle égető, irritáló érzést. Gyorsan felszívódott mindkét olaj, bőröm pedig valóban puha, sima és bársonyos lett tőlük.

A másik, az ugyancsak magyar Coconut Cosmetics, amelynek termékei a világ első ehető minősítésű kozmetikumai. Tőlük az arcomra egy bio arcszérumot kaptam, amely egy anti-aging bőrmegújító olajkeverék. Összetevői hidegen sajtolt olajok, amelyek zsírsavakat, vitaminokat és antioxidánsokat juttatnak a bőr szerkezetébe, amik táplálják, regenerálják és megújítják a bőrsejteket.

A nemzetközi márkák közül a dél-koreai Coxir keltette fel a figyelmemet, ami a többi K-beauty márka mellett egy külön kis szigeten kapott helyet. Itt a Coxir standjának egyik koreai háziasszonyát is sikerült elcsípni, akivel a koreai, illetve Magyarországon (és általában Európában) megszokott bőrápolási szokások közötti különbségek beszélgettünk.

A koreai bőrápolás az önszeretet egyik fontos kifejezése, elsősorban megelőzés, semmiképp nem a szükség, sokkal inkább az élmény kedvéért művelik azt. Arcápolási rutinjuk jóval több, gyakran 7-10 lépésből áll, szemben az itthon megszokott 3-5 fázissal. Sok réteggel dolgoznak, a könnyebb állagú termékektől haladnak az egyre sűrűbbek felé és velünk ellentétben a tonert például ők sosem mossák le, hiszen ez hozza egyensúlyba a bőr pH-értékét, és felkészíti azt a következő hidratáló rétegek minél hatékonyabb befogadására. Két új tonerüket ajánlotta nekem, az Intensive EGF Peptide tonert, ami most kerül majd az üzletekbe, és az egzotikusan hangzó Black Snail Collagen Tonert, ami a csiganyál, kollagén és fekete bab tartalmával ápolja a dél-koreai asszonyok és lányok gyönyörű bőrét.

Nagy volt az érdeklődés a k-beauty standoknál is. Rossmann Magyarország

A második külföldi márka az izraeli Ahava volt, amivel már régóta szemeztem a Rossmann polcain. Ennek a márkának a termékei egyenesen a Holt-tenger mellől érkeznek, és annak értékes és egyedülálló ásványi anyagait használják fel a készítményekben. Az AHAVA egyébként elkötelezett a fenntarthatóság mellett, termékei vegánok, parabénmentesek, és nem tesztelik őket állatokon. Itt egy nappali arckrémet ajánlottak, amiből mintát is kaptam, és eddig ez is beváltotta a hozzá fűzött reményeket: gyengéden táplál, és az érzékeny területeken sem éreztem semmilyen irritációt.

Arcápolás másként

A workshopok közül én Döbrösi Laura Face Yoga workshopjára jelentkeztem, mert – noha a jóga több formáját is kipróbáltam és űztem már – ehhez eddig még nem volt szerencsém. Laura – akit egyébként főleg színésznőként ismerünk – 32 éves, ám így szemtől szemben, smink nélkül még ebből a zsenge életkorból is simán letagadhatna egy tízest. Ezt látni nekem elegendő volt ahhoz, hogy biztos legyek benne: bármit is csinál az arcával, az tuti működik! Így nagy lelkesedéssel vágtam bele a foglalkozásba, aminek a fő kókusza az érdeklődők kívánsága alapján a toka eltüntetése volt. Laura az általa alkalmazott módszert személyesen annak megalkotójától, a japán Fumiko Takatsutotól tanulta. Alapos, részletes magyarázatot kaptunk anatómiai képekkel illusztrálva arról, hogy mit és miért fogunk mozgatni. Már tudom, hogyan méregteleníthetem az arcom és a nyakam környékét a vér- és nyirokkeringést beindításával, illetve, hogy mennyi mindent tehetek az egészséges tartásért csak azzal, ha a fejbiccentő izmomat megfelelően ki tudom nyújtani és el tudom lazítani. (Anna)

Arcjóga workshop Döbrösi Laurával. Rossmann Magyarország

Újdonságok nyomában

Idén második alkalommal vettem részt a rendezvényen, és mivel tavaly is nagyon sok szuper márkát és terméket ismertem meg, izgatottan indultam el a hatalmas sportcsarnok küzdőtere felé. A programfüzetet lapozgatva egyértelmű volt, hogy elsőként azokat a márkákat keresem fel, amiket már próbáltam, és kifejezetten szeretem is őket. Ilyen például a magyar Keve: az ő termékeik közül már több szérumot is kipróbáltam az elmúlt években, és elégedett voltam. Jó állagú, könnyen felszívódó arcápolóik vannak, és az idei évtől már a testápolás területén is sok újdonsággal rukkoltak elő. A testápoló krémjeik normál és érzékeny bőrre alkalmas alternatívákat is kínálnak, de a szőlőmag- és kukoricacsíra olajos regeneráló testápolót is érdemes kipróbálni azoknak, akik tenni szeretnének bőrük rugalmasságának fenntartásáért.

Az expo kiállítói idén is számos újdonsággal várták az érdeklődőket. Rossmann Magyarország

A testápolás és a hajápolás területén a Revuele is új termékpalettával érkezett: body serum termékcsaládja többek között anti-aging és hidratáló termékekkel mutatkozott be, míg a hajápolók között volumennövelő, kócosodás- és göndörödésgátló sprayket és habokat találtam. Az idei nagy kedvencem tőlük egyébként az anti-redness CC krémük, ami nagyon szépen kiegyensúlyozza a vörös foltokat az arcomon és szuper viselet – természetesen megfelelő fényvédővel kombinálva – a hétköznapokon.

Az expón több új márka is debütált, a magyar CIYO Skinology termékei még csak most kerülnek majd a Rossmannok polcaira, és a teljes arcápolási rutint lefedik, így mindenképpen ki fogom próbálni egy-két szérumukat. Mindig örülök, amikor egy hazai brand lép a piacra, magam is szívesen használok magyar termékeket, és szerencsére ez a szegmens itthon is hatalmas léptékben fejlődik, így ma már kompromisszumot sem kell kötnöm semmilyen téren.

Külön öröm volt, hogy egyre több fogápolással kapcsolatos terméket lehetett találni, ami valljuk be, nagyon fontos része a teljes test ápolásának és a harmonikus megjelenésnek. Ahogy az arcápolás esetében, itt is nagyon fontos a megelőzés, a napi rutin, amely nemcsak egy szimpla fogmosásból áll: érdemes a különböző típusú fogkefékkel, fogkrémekkel és egyéb fogápolási és fogfehérítési termékekkel próbálkozni, hogy megtaláljuk a számunkra legalkalmasabb szájhigiéniai metódust.

A rendezvény az idei évben is rengeteg látogatót vonzott. Rossmann Magyarország

A tökéletes rúzs létezik

Tini korom óta használok ajakápolókat, szájfényeket, de a rúzsokat csak 30 felett próbáltam ki, és be kell vallanom, hogy az elmúlt néhány évben inkább kevesebb, mint több sikerrel. Alapvetően sötét tónusú az arcom, sötét haj, sötét szemek, így mindig azt gondoltam, hogy számomra a legjobb választás az élénk, de inkább hideg árnyalatok közül kerül ki.

Szlam Zita személyre szabott rúzstanácsadó workshopján azonban megtudtam, hogy bátran válogathatok az olyan árnyalatok között is, amelyekhez eddig nem mertem nyúlni, hiszen az alapvetően melegebb, kicsit visszafogottabb színű, de mindenképpen fényes árnyalatok is nagyon szép finist adnak egy alap sminkhez vagy akár a natúr arcbőrhöz is, így az ajánlott rúzs- és ajakápolók listájára felvettem a Vaseline színezett termékeit és a NORA beauty hot nude árnyalatát is. A Maybelline Vinyl Ink árnyalatai közül az én arcomhoz leginkább a 105 és a 145 passzolt, előbbi egy kicsit barackosabb, világosabb árnyalat, a második pedig egy erőteljesebb, de meleg árnyalatú rózsaszín. Sajnos a matt rúzsok továbbra sem az én világom, a kipróbált verziók közül egyetlen, az essence 8h matte típusú folyékony rúzsának 07-es árnyalata mutatott rajtam, de ez kifejezetten jól, így mindenképpen be fogom szerezni. (Annamária)

