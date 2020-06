A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba. De mik azok a szokások, amiket tovább viszünk ebből az időszakból? Mi az, ami marad a járvány után is? Előző cikkünkben megkérdeztük olvasóinkat a bankolási szokásaik változásáról, az eredményeket az OTP Bank szakértői segítségével elemezzük.

A lakossági bankolási szokásokban jelentős változásokat eredményezett a koronavírus járvány, illetve az emiatt bevezetett veszélyhelyzet. A tavaszi rendkívüli helyzetben több tízezer ügyfél kezdte el újonnan használni az OTP Bank digitális csatornáit. Persze a bank szakértői szerint ez nem csak a vírus hatása, hiszen online kampányokkal, kedvezményekkel korábban is ösztönözték az áttérést, valamint a fiókokban is segítették azokat, akik eddig nem használták digitális megoldásokat.

Személyes ügyintézés nélkül már sok szolgáltatás elérhető: számlát nyithatunk, csekkeket fizethetünk, utalhatunk, módosíthatjuk a kártyalimiteket, kezelhetjük a befektetéseinket, lekötéseinket, feltölthetjük mobilunkat, módosíthatjuk az adatainkat, vagy akár igényelhetünk hitelt/kölcsönt is.

Az előző cikkünkben elhelyezett kérdőívet kitöltők kétharmada a a járvány kitörése előtt is inkább az interneten bankolt vagy mobilbankot használt, ötödük a számlafizetést és az utalásokat a neten intézte, de hitelért/kölcsönért vagy számlanyitásért a bankba ment, azonban 10-ből csupán egy kereste fel mindig személyesen a bankfiókot.

Az OTP Bank adatai szerint a járvány kitörése előtti időszakhoz képest számottevően megnőtt a pénzügyeiket internetes/mobilos megoldásokkal intézők száma. Mintegy 10 százalékkal bővült a belépő ügyfelek száma (és mintegy 15 százalékkal nőtt a bejelentkezések darabszáma is) az internet-és mobilbankon egyaránt. A szolgáltatások közül különösen a különböző digitális számlafizetési megoldások voltak népszerűek, mint például a QR-kódos csekkbefizetés.

Több mint 10 százalékkal nőtt a mobilbankba újonnan regisztrálók száma is. Az OTP szakértői örömmel látják azt is, hogy nem csak a fiatal korosztály intézi szívesen online a pénzügyeit. Adataik azt mutatják, hogy a 65 év feletti ügyfeleik is szívesen élnek a digitális megoldásokkal.

A megkérdezettek csaknem fele úgy nyilatkozott, hogy nem csak a kijárási korlátozások miatt váltotta le a személyes ügyintézést, hanem egyébként is elege volt már a postára, bankfiókba járásból, 39 százalékuk pedig arra hivatkozott, hogy szereti az újdonságokat és a modern technológiát kipróbálni. Kevesebben voltak azok (20 százalék), akik a vírustól való félelem miatt váltottak. Felmérésünk résztvevőinek nagy többsége (77 százalék) minden banki ügyét az interneten intézi, 17 százalékuk a sárga csekkel postára megy, az utalásokat viszont interneten intézi, és elenyésző (6 százalék) azoknak a száma, akik továbbra is csak a készpénzben hisznek.

A netbank, mobilbank adta lehetőségeken belül a közüzemi díjak, csoportos megbízások fizetési módozatainak használata is bővült, sokan a karantén ideje alatt tértek át a készpénzes befizetésről az online kiegyenlítésre – tudtuk meg az OTP Bank szakértőitől, akik szerint az alternatív, online csekkbefizetés lehetősége mutatta a leginkább szembetűnő növekedést.

Több mint 15 százalékkal nőtt a digitális átutalások száma, mintegy 50 százalékkal a Díjnetes tranzakcióké, a már említett SmartBankos, QR-kódos postai csekkbefizetések száma pedig több mint négyszeresére ugrott.

10-ből 7 kitöltő, amit csak lehet, online intéz, 24 százalék átutalásra és közüzemi számlák fizetésére használja a netbankot, de vannak olyanok is, akik csak a számlaegyenlegük lekérdezéséért lépnek be.

2020 tavaszán a kártyahasználatban látszólag ellentmondásos folyamatok zajlottak. Az OTP adatai szerint az előző év azonos időszakához képest összességében csökkent ugyan a kártyás tranzakciók száma és forgalma, de csalóka a szám, mivel több iparágat negatívan érintett a kijárási korlátozás, visszaesett a forgalom, kevesebbet költöttünk szórakozásra, utazásra, benzinre vagy öltözködésre, vagyis áthelyeződtek a prioritások.

Az OTP Bank szakértői ugyanakkor azt látják, hogy bár ritkábban, de nagyobb értékben használták az ügyfelek a kártyájukat, emelkedett a tranzakciók átlagértéke, az emberek egy része igyekezett elkerülni a készpénzhasználatot. Az online vásárlások esetében is azt figyelték meg, hogy emelkedett az internetes forgalom aránya, sokan otthonuk biztonságából intézték a vásárlásaikat.

A kérdőívünket kitöltők döntő többsége (69 százalék) bankkártyát, vagy mobilfizetést használ még a legkisebb összegek kiegyenlítésére is, és mindössze 7 százalékuk ragaszkodik a készpénzhez. A válaszadók negyede hol kártyával, hol készpénzzel fizet. A megkérdezettek kicsivel több mint fele (51 százalék) a veszélyhelyzet elmúltával is online fog intézni mindent, amit tud, 29 százalék az aránya azoknak, akik teljesen el fogják hagyni a készpénzt és csak kártyával, vagy mobillal fizetnek majd, 20 százalék pedig biztos benne, hogy a közüzemi díjakat már az interneten fogja fizetni.

Az OTP Bank minden évben elkészíti az Öngondoskodási Indexet, amellyel a lakosság pénzügyi tudatosságát, megtakarítási szokásait méri fel. A 2019-es eredmények (a korábbi évekhez hasonlóan) azt mutatták, hogy a magyarok megtakarításaikkal elsősorban rövid távra terveznek.

A bank 2020 őszén fogja felmérni éves kutatásával, hogy a járványhelyzet hogyan alakította át – ha egyáltalán átalakította – a pénzügyi gondolkodást. A megtakarítási hajlandóságról egyelőre nehéz pontos képet alkotni, hiszen csak hosszabb időszak után lehet majd látni a járvány következményeit – vélik az OTP szakértői.

Elöljáróban azt látják, hogy a tágan értelmezett megtakarítás nem esett vissza, sőt a készpénz és a fizetési számlán lekötetlenül tartott fizetőeszközök jelentősen gyarapodtak. Jelenleg a megtakarítókra jellemzőbb, hogy kivárnak, bár az állampapír vásárlási hajlandóság újra az év eleji szinthez közelít, valamint a befektetési alapok iránt is kezd visszatérni a befektetők bizalma –egészítették ki válaszukat az OTP szakértői.

A felmérésünkben részt vevők fele úgy nyilatkozott, hogy ha sikerülne megtakarítania egy nagyobb összeget, akkor keresne egy vonzó befektetési formát és a bankokra bízná a pénz forgatását. 30 százalékuk nyitna egy új lakossági számlát, ott tárolná a megtakarítását, és nem nyúlna hozzá, 20 százalékuk pedig otthon tartaná a pénzét.

