Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy háromszintes épület dőlt romba a holland városban, legalább ketten megsérültek.","shortLead":"Egy háromszintes épület dőlt romba a holland városban, legalább ketten megsérültek.","id":"20190127_Robbanas_Hagaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432d62fb-8411-4478-8830-a6e1f92a3071","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Robbanas_Hagaban","timestamp":"2019. január. 27. 17:26","title":"Gázrobbanás Hágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden negyedik munkanélküli tartósan az, holott 72 ezer be nem töltött állás van az országban. Az RTL Klub Híradója azt is megállapítja, Kelet-Magyarországon jóval többen keresnek munkát, mint nyugaton.","shortLead":"Minden negyedik munkanélküli tartósan az, holott 72 ezer be nem töltött állás van az országban. Az RTL Klub Híradója...","id":"20190127_Munkanelkuliseg_szetszakadt_az_orszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4490cbf1-1028-4d3a-9f2f-76b347a7c4d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Munkanelkuliseg_szetszakadt_az_orszag","timestamp":"2019. január. 27. 19:50","title":"Munkanélküliség: szétszakadt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c989cf72-0a1f-4f1e-99f3-546481533a0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bataclan koncerthelyszín egyik oldalsó vészkijáratára festett alkotás egy gyászoló fiatal nőt ábrázolt. A festményt kivágták és eltávolították az ajtóról ","shortLead":"A Bataclan koncerthelyszín egyik oldalsó vészkijáratára festett alkotás egy gyászoló fiatal nőt ábrázolt. A festményt...","id":"20190127_banksy_parizs_bataclan_terrortamadas_graffiti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c989cf72-0a1f-4f1e-99f3-546481533a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90befa3-5675-40fa-b595-c5d2447c9050","keywords":null,"link":"/kultura/20190127_banksy_parizs_bataclan_terrortamadas_graffiti","timestamp":"2019. január. 27. 14:40","title":"Ellopták Banksy graffitijét, amellyel a Bataclan-beli mészárlásra emlékezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943c68c-28d6-47e5-984b-7ead09d4a323","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Zord mínuszokban fogtuk vallatóra a törpe Smartnál 80 centiméterrel hosszabb ForFour elektromos változatát, ami minden riválisánál kedvezőbb áron kínál néma suhanást. ","shortLead":"Zord mínuszokban fogtuk vallatóra a törpe Smartnál 80 centiméterrel hosszabb ForFour elektromos változatát, ami minden...","id":"20190127_nagy_torpe_teli_teszten_a_legolcsobb_4_szemelyes_villanyauto_a_smart_eq_forfour","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8943c68c-28d6-47e5-984b-7ead09d4a323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a44dc8-b5b6-4195-aef9-d8dd0f9f4c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_nagy_torpe_teli_teszten_a_legolcsobb_4_szemelyes_villanyauto_a_smart_eq_forfour","timestamp":"2019. január. 27. 15:30","title":"Nagy törpe: téli teszten a legolcsóbb négyszemélyes villanyautó, a Smart EQ ForFour","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A francia sárgamellényesek ismét utcára vonultak, az egyre növekedő belső ellentétek ellenére.","shortLead":"A francia sárgamellényesek ismét utcára vonultak, az egyre növekedő belső ellentétek ellenére.","id":"20190126_Hiaba_nyilvanithatnak_velemenyt_az_eletszinvonalrol_es_az_adopolitikarol_ismet_tuntetnek_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eaf09e-3098-43ee-93a3-5b758f0b58eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Hiaba_nyilvanithatnak_velemenyt_az_eletszinvonalrol_es_az_adopolitikarol_ismet_tuntetnek_Franciaorszagban","timestamp":"2019. január. 26. 19:10","title":"Hiába nyilváníthatnak véleményt az életszínvonalról és az adópolitikáról, ismét tüntetnek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"-gd-","category":"gazdasag","description":"El kell felejtsünk mindent, amit eddig a várospolitikáról gondoltunk, közös cselekvésre van szükség, hogy Budapest újra Európa térképén legyen - hangoztatta Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt szombati programbemutatóján.","shortLead":"El kell felejtsünk mindent, amit eddig a várospolitikáról gondoltunk, közös cselekvésre van szükség, hogy Budapest újra...","id":"20190126_karacsony_gergely_fopolgarmester_jelolt_programbemutato_tarlos_istvan_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372e75f1-b83e-40cd-be47-06f833f3fdce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_karacsony_gergely_fopolgarmester_jelolt_programbemutato_tarlos_istvan_fidesz","timestamp":"2019. január. 26. 12:34","title":"Karácsony: Budapest a demokrácia hiánya miatt is fuldoklik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2079f60-a2f8-4a73-9449-ef9bf1535bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Julen Rosello január 13-án tűnt el, azóta kutattak utána.","shortLead":"Julen Rosello január 13-án tűnt el, azóta kutattak utána.","id":"20190126_Megtalaltak_a_tobb_mint_100_meter_mely_kutba_esett_spanyol_kisfiu_holttestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2079f60-a2f8-4a73-9449-ef9bf1535bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d8aaed-415d-45c4-9f06-541dc9d6ed8d","keywords":null,"link":"/elet/20190126_Megtalaltak_a_tobb_mint_100_meter_mely_kutba_esett_spanyol_kisfiu_holttestet","timestamp":"2019. január. 26. 09:09","title":"Megtalálták a több mint 100 méter mély kútba esett spanyol kisfiú holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ír miniszterelnök-helyettes szerint Írország támogatná a brit EU-tagság megszűnésére kijelölt március végi határidő meghosszabbítását.","shortLead":"Az ír miniszterelnök-helyettes szerint Írország támogatná a brit EU-tagság megszűnésére kijelölt március végi határidő...","id":"20190127_tamogatnak_az_irek_hogy_csusszon_a_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c63a72-71bb-428b-8f17-da21a6577337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_tamogatnak_az_irek_hogy_csusszon_a_brexit","timestamp":"2019. január. 27. 13:39","title":"Támogatnák az írek, hogy csússzon a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]