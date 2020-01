Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7e838ca-ee31-4232-b704-139dc989b7c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dunántúl déli részén lehet örülni csak napsütésnek.","shortLead":"A Dunántúl déli részén lehet örülni csak napsütésnek.","id":"20200103_A_kod_melle_johet_egy_kis_onos_szitalas_es_hoszallingozas_is_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7e838ca-ee31-4232-b704-139dc989b7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dec525-9707-4bf5-ad70-4a9513eb64ec","keywords":null,"link":"/elet/20200103_A_kod_melle_johet_egy_kis_onos_szitalas_es_hoszallingozas_is_ma","timestamp":"2020. január. 03. 05:28","title":"A köd mellé jöhet egy kis ónos szitálás és hószállingózás is ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82c437b-8c0b-4851-9590-a55140ac1716","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy év alatt több mint 15 százalékkal nőtt az eladások száma, a legtöbben Suzukit vesznek. ","shortLead":"Egy év alatt több mint 15 százalékkal nőtt az eladások száma, a legtöbben Suzukit vesznek. ","id":"20200102_Veszik_a_magyarok_az_uj_autot_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f82c437b-8c0b-4851-9590-a55140ac1716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca558499-4101-4948-882f-0938071f9b3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_Veszik_a_magyarok_az_uj_autot_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2020. január. 02. 16:14","title":"Veszik a magyarok az új autót, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2223c8-35a9-4144-ae1b-6e129cf08c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hanga Litvániában él gazdájával, közösségi oldalát több ezren követik. ","shortLead":"Hanga Litvániában él gazdájával, közösségi oldalát több ezren követik. ","id":"20200102_Magyar_komondor_az_internet_uj_sztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf2223c8-35a9-4144-ae1b-6e129cf08c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913dae93-3b68-4cf5-a1e7-c7aad081968e","keywords":null,"link":"/elet/20200102_Magyar_komondor_az_internet_uj_sztarja","timestamp":"2020. január. 02. 17:55","title":"Magyar komondor az internet új sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e497b70-d177-48cc-b687-9ef6daa30f1e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon mit tehetünk, amikor a gyermekünk szembesül és szembesít minket a bolygó és az egyén válságával? Hogyan tudjuk felkészíteni a jövőre? ","shortLead":"Vajon mit tehetünk, amikor a gyermekünk szembesül és szembesít minket a bolygó és az egyén válságával? Hogyan tudjuk...","id":"20200102_A_kovetkezo_nemzedek_gondjai__igy_segithet_a_szulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e497b70-d177-48cc-b687-9ef6daa30f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e01cad-91c4-40cb-b73e-53dd605820c4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200102_A_kovetkezo_nemzedek_gondjai__igy_segithet_a_szulo","timestamp":"2020. január. 02. 08:15","title":"A következő nemzedék gondjai – így segíthet a szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A tagállami adóhatóságok ezentúl személyesen a szakemberektől ismerhetik meg a nemzetközi (határokon átnyúló) adótervezési struktúrákat. A szabályozás lényege, hogy amennyiben agresszív adómegtakarítási módszerrel találkozik egy szolgáltató, akkor azt be kell jelentenie NAV-nak. Ám mint mindig, ezúttal is vannak kivételek. Mutatjuk, mi az, amire az uniós hatóságok vadásznak.","shortLead":"A tagállami adóhatóságok ezentúl személyesen a szakemberektől ismerhetik meg a nemzetközi (határokon átnyúló...","id":"crystalgroup_20191218_Igazsagszerumot_adnak_az_adotanacsadoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a02f5b-26ce-44cb-845c-baa3f3a78a3e","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191218_Igazsagszerumot_adnak_az_adotanacsadoknak","timestamp":"2020. január. 03. 07:30","title":"Igazságszérumot adnak az adótanácsadóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"9cdf7aa5-9cc6-4a9e-9230-c163182d4b71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szír, egyiptomi, szudáni, palesztin, algír és marokkói állampolgárok jöttek.","shortLead":"Szír, egyiptomi, szudáni, palesztin, algír és marokkói állampolgárok jöttek.","id":"20200102_menekultek_bevandorlok_bacs_kiskun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cdf7aa5-9cc6-4a9e-9230-c163182d4b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9882516b-f1bc-4479-a44c-efa20b528d77","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_menekultek_bevandorlok_bacs_kiskun","timestamp":"2020. január. 02. 09:01","title":"147 menekültet tartóztattak fel újév napján Bács-Kiskunban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3231a53e-f21d-4e28-b933-e878c3c6751b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét kisvárost falt fel a főváros 1950 első napján.","shortLead":"Hét kisvárost falt fel a főváros 1950 első napján.","id":"20200101_Ma_hetveneves_NagyBudapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3231a53e-f21d-4e28-b933-e878c3c6751b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8944c43e-3024-4c2c-8574-0d5967edf0c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Ma_hetveneves_NagyBudapest","timestamp":"2020. január. 01. 20:21","title":"Ma hetvenéves Nagy-Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7016a08-dfbf-4d9e-b1e4-d8a1f7e3ed74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzoltók mentették ki Macit a vízelvezető aknából.","shortLead":"A tűzoltók mentették ki Macit a vízelvezető aknából.","id":"20200102_Harom_meter_mely_aknabol_kerult_elo_a_szilveszterkor_eltunt_kutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7016a08-dfbf-4d9e-b1e4-d8a1f7e3ed74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cfe77e-c57f-47d5-ba49-560f84b1efa0","keywords":null,"link":"/elet/20200102_Harom_meter_mely_aknabol_kerult_elo_a_szilveszterkor_eltunt_kutya","timestamp":"2020. január. 02. 18:39","title":"Három méter mély aknából került elő egy két napja eltűnt kutya Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]