Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megint 400 és 420 forint fölé emelkednek a literenkénti árak.","shortLead":"Megint 400 és 420 forint fölé emelkednek a literenkénti árak.","id":"20181001_dragul_a_benzin_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5468033-5e93-4f54-9043-a4827cf44ba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_dragul_a_benzin_gazolaj","timestamp":"2018. október. 01. 13:49","title":"Újra drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e102adb8-3a70-4b73-b175-8033f24efb4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap járt le a határidő, hogy a Mol-kézben lévő FGSZ megvegye végre a kormánytól a négy éve építtetett üres szlovák–magyar gázcsövet. ","shortLead":"Vasárnap járt le a határidő, hogy a Mol-kézben lévő FGSZ megvegye végre a kormánytól a négy éve építtetett üres...","id":"20181001_Nem_vette_meg_a_Mol_Orban_regi_kedvenc_szlovakmagyar_gazcsovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e102adb8-3a70-4b73-b175-8033f24efb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf402d00-7f0d-4ffa-ab9a-7b28f9fac56d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Nem_vette_meg_a_Mol_Orban_regi_kedvenc_szlovakmagyar_gazcsovet","timestamp":"2018. október. 01. 09:02","title":"Nem vette meg a Mol Orbán régi kedvenc szlovák–magyar gázcsövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e6c8a6-d163-45e8-b07d-ebc45ee91ca8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a tudósok nem nagyon remélhetik, hogy a közeljövőben marsi homokra tehetik a kezüket, előállították a sajátjukat.\r

","shortLead":"Mivel a tudósok nem nagyon remélhetik, hogy a közeljövőben marsi homokra tehetik a kezüket, előállították...","id":"20181001_Marsi_homokot_vehet_ha_akar_mindossze_20_dollarert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57e6c8a6-d163-45e8-b07d-ebc45ee91ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b83381-b2f5-4d66-8b56-b0fceb3167f9","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Marsi_homokot_vehet_ha_akar_mindossze_20_dollarert","timestamp":"2018. október. 01. 14:07","title":"Marsi homokot vehet, ha akar, mindössze 20 dollárért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d751223-ddae-4044-bc72-7ec9addf081e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden olyan külsős szolgáltatást érint a Facebook múlt pénteken nyilvánosságra hozott hibája, melybe be lehetett lépni a Facebook segítségével. A legnagyobb hal az Instagram, de sok (tíz)ezernyi más weboldal és telefonos alkalmazás, játék is érintett.","shortLead":"Minden olyan külsős szolgáltatást érint a Facebook múlt pénteken nyilvánosságra hozott hibája, melybe be lehetett lépni...","id":"20181001_facebook_feltores_2018_instagram_hozzaferes_facebookos_belepes_login","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d751223-ddae-4044-bc72-7ec9addf081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa79ccf0-0cb3-4caf-8dc5-0f9a35270d60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_facebook_feltores_2018_instagram_hozzaferes_facebookos_belepes_login","timestamp":"2018. október. 01. 07:02","title":"Rossz hír: nem csak a Facebookhoz törtek be, az Instagram és sok más szolgáltatás is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiírták a pályázatot a déli összekötő vasúti híd háromvágányúra bővítésére, ha ez megvalósul, több elővárosi vasút mehet át Budáról Pestre, illetve az egész országot átszelő vonatok is indulhatnak.","shortLead":"Kiírták a pályázatot a déli összekötő vasúti híd háromvágányúra bővítésére, ha ez megvalósul, több elővárosi vasút...","id":"20181001_Meg_egy_lepessel_kozelebb_a_megvalosulashoz_az_egyik_legfontosabb_budapesti_vasuti_fejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c9b413-eb8a-42ae-ad45-aa6bdc4ae3b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Meg_egy_lepessel_kozelebb_a_megvalosulashoz_az_egyik_legfontosabb_budapesti_vasuti_fejlesztes","timestamp":"2018. október. 01. 17:03","title":"Közelebb a megvalósuláshoz az egyik legfontosabb budapesti vasúti fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea58cd88-6f9e-49bb-8dca-e883bd7b62a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia önkéntes alapon fogadna be tíz szíriai árvát – jelentett be tegnap este Igor Skoček, a külügyminisztérium sajtófőnöke. A nemzeti hírügynökség (TASR) beszámolója szerint a gyermekek jelenleg egy görögországi menekülttáborban vannak.","shortLead":"Szlovákia önkéntes alapon fogadna be tíz szíriai árvát – jelentett be tegnap este Igor Skoček, a külügyminisztérium...","id":"20181002_Sziriai_arvakat_fogadna_be_Szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea58cd88-6f9e-49bb-8dca-e883bd7b62a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f19d3a9-7948-494c-88f9-f19dc387d8a0","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Sziriai_arvakat_fogadna_be_Szlovakia","timestamp":"2018. október. 02. 16:59","title":"Szíriai árvákat fogadna be Szlovákia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1d3ef3-624b-43a5-855a-86642636a1f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakásfűtő falfesték prototípusát a Poli-Farbe Vegyipari Kft. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakembereivel közösen fejlesztette. Egy falnyi festék egy kislakást is temperálhat.","shortLead":"A lakásfűtő falfesték prototípusát a Poli-Farbe Vegyipari Kft. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem...","id":"20181002_Itt_a_lakast_futo_falfestek_raadasul_magyar_talalmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c1d3ef3-624b-43a5-855a-86642636a1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610b837f-0741-40cb-9bfb-81572f3e7bad","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Itt_a_lakast_futo_falfestek_raadasul_magyar_talalmany","timestamp":"2018. október. 02. 12:54","title":"Itt a lakást fűtő falfesték, ráadásul magyar találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f753bb-135a-4bfb-9a78-774d22c7e3a4","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Kutatások igazolják, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás a testsúlyunkat is befolyásolja. Hogyan hat az alváshiány következményeként megváltozott hormonszint az éhségérzetünkre, étvágyunkra, és hogyan fokozza hosszú távon az elhízást az alacsony energiaszinttel összefüggő folyamatos fáradtság, motiválatlanság?","shortLead":"Kutatások igazolják, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás a testsúlyunkat is befolyásolja. Hogyan hat...","id":"sedacurforte_20180910_Elhizas_es_alvashiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08f753bb-135a-4bfb-9a78-774d22c7e3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e026692-5bb4-4b47-ba33-b4af53035fc3","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180910_Elhizas_es_alvashiany","timestamp":"2018. október. 01. 07:12","title":"Elhízás és alváshiány: azért vagyok kövér, mert keveset alszom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"}]