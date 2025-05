Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Fidesz megint a „rezsicsökkentéssel” kampányol: a miniszterelnök új üzenetet írna a számlákon található rezsiboxokba, a párt ideológusa visszafizettetné a kormányváltást kívánókkal a „megtakarításokat”. Valójában a „megtakarítás” és a „visszafizetés” is értelmezhetetlenek. De tény, hogy a magyar lakosság közvetlenül keveset – mára már túl keveset – fizet az energiáért. Az államkasszán keresztül persze maga állja a cechet.","shortLead":"A Fidesz megint a „rezsicsökkentéssel” kampányol: a miniszterelnök új üzenetet írna a számlákon található rezsiboxokba...","id":"20250526_rezsicsokkentes-energiaarak-Lanczi-Andras-Orban-Viktor-lakossag-tartozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"e4432535-6bca-4e5c-bf8b-25ff14aea6a3","keywords":null,"link":"/360/20250526_rezsicsokkentes-energiaarak-Lanczi-Andras-Orban-Viktor-lakossag-tartozas","timestamp":"2025. május. 26. 12:30","title":"„Rezsicsökkentés”: mutatjuk, mivel is tartozunk Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium reagált Karácsony Gergely bejelentésére, hogy jogvédelmet kérnek.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium reagált Karácsony Gergely bejelentésére, hogy jogvédelmet kérnek.","id":"20250526_ngm-budapest-szolidaritasi-hozzajarulas-jogvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"5b5669a8-724a-46ac-b12d-84ecc84e853c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_ngm-budapest-szolidaritasi-hozzajarulas-jogvedelem","timestamp":"2025. május. 26. 20:32","title":"NGM: Budapestnek be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f131de9-4449-41bd-a0aa-8b3a38f73eac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lemondott a tárgyaláshoz való jogáról a harmadrendű vádlott, két év börtönt kapott, de négy évre felfüggesztve.","shortLead":"Lemondott a tárgyaláshoz való jogáról a harmadrendű vádlott, két év börtönt kapott, de négy évre felfüggesztve.","id":"20250526_chilis-aranyervizsgalat-tiszaloki-borton-vadlott-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f131de9-4449-41bd-a0aa-8b3a38f73eac.jpg","index":0,"item":"cec8d28e-90b1-4dfc-bfa8-f7f29ed95e55","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_chilis-aranyervizsgalat-tiszaloki-borton-vadlott-itelet","timestamp":"2025. május. 26. 16:57","title":"Csilipaprikás aranyérvizsgálat a tiszalöki börtönben: az egyik vádlott két évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d31e91-88f1-4d61-92a0-308947d17003","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzeti Filmintézet igazgatója hangsúlyozza, hogy filmje nem kap pénzt a Filmintézettől, de ettől még rengeteg közpénz vagy közpénz közeli forrás segíti a Magyar menyegző létrejöttét.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet igazgatója hangsúlyozza, hogy filmje nem kap pénzt a Filmintézettől, de ettől még rengeteg...","id":"20250526_filmbiztos-Kael-Csaba-sajat-filmje-tamogatas-kozpenz-ketmilliard-forint-mol-alapitvany-mtva-magyar-menyegzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d31e91-88f1-4d61-92a0-308947d17003.jpg","index":0,"item":"32cb8f34-ba6a-4e5c-bd24-69c1ea698fa5","keywords":null,"link":"/elet/20250526_filmbiztos-Kael-Csaba-sajat-filmje-tamogatas-kozpenz-ketmilliard-forint-mol-alapitvany-mtva-magyar-menyegzo","timestamp":"2025. május. 26. 15:19","title":"Telex: a filmbiztos Káel Csaba kétmilliárd forintot kap saját filmje leforgatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42145a9-38be-4fb8-9df8-7e05153bc08a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A britpop-legenda fellépése már kétszer is meghiúsult a Covid miatt, Damon Albarn július 6-án azonban most már tényleg fellép a Müpában egy különleges formációjával, az Africa Expresszel.","shortLead":"A britpop-legenda fellépése már kétszer is meghiúsult a Covid miatt, Damon Albarn július 6-án azonban most már tényleg...","id":"20250526_Damon-Albarn-vegre-tenyleg-eljon-Budapestre-africa-express-koncert-morcheeba-youssou-n-dour-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b42145a9-38be-4fb8-9df8-7e05153bc08a.jpg","index":0,"item":"18a44ace-07aa-458f-901c-1f328406774d","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Damon-Albarn-vegre-tenyleg-eljon-Budapestre-africa-express-koncert-morcheeba-youssou-n-dour-","timestamp":"2025. május. 26. 13:00","title":"Damon Albarn végre tényleg újra eljön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b989512-3368-408e-ae46-6a6ad73ffa2b","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"A háromoldalas fizetett összeállítás Magyarország mellett az OTP-t és a Magyar Telekomot ajánlja befektetésre. Az amerikai Time magazinban megjelent cikkek ára több tízmillió forintnak megfelelő dollár lehetett.","shortLead":"A háromoldalas fizetett összeállítás Magyarország mellett az OTP-t és a Magyar Telekomot ajánlja befektetésre...","id":"20250527_time-magazin-otp-magyar-telekom-befektetes-fizetett-cikkek-branded-content-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b989512-3368-408e-ae46-6a6ad73ffa2b.jpg","index":0,"item":"634ba550-c275-4317-9474-3d99b2068777","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_time-magazin-otp-magyar-telekom-befektetes-fizetett-cikkek-branded-content-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 12:37","title":"„Gazdasági reneszánsz” van Magyarországon a Time magazin cikke szerint, amely több tízmillió forintba kerülhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7273a7-cf33-412b-9468-6ce75f58e5ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pokol című számban szó van még Armani felsőkről, díjbeszedőkről és arról is, hogy „ezt a nemzetet nem vághatják a vájatok át”.","shortLead":"A Pokol című számban szó van még Armani felsőkről, díjbeszedőkről és arról is, hogy „ezt a nemzetet nem vághatják...","id":"20250527_BetonHofi-Pokol-videoklip-politikai-uzenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f7273a7-cf33-412b-9468-6ce75f58e5ee.jpg","index":0,"item":"1f3406df-9cb9-41cf-a7b2-9df84202b847","keywords":null,"link":"/elet/20250527_BetonHofi-Pokol-videoklip-politikai-uzenet","timestamp":"2025. május. 27. 11:13","title":"„Magyar rendőr, hogyha támad a nép, álljatok át” – kijött Beton.Hofi új száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19d265a-7da1-4f25-a0c8-0f313c8b0306","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely kerületi polgármester válaszul náci feliratok lefestésére invitálta a politikust. ","shortLead":"Őrsi Gergely kerületi polgármester válaszul náci feliratok lefestésére invitálta a politikust. ","id":"20250527_szivarvany-pad-atfestett-lmbtq-mi-hazank-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b19d265a-7da1-4f25-a0c8-0f313c8b0306.jpg","index":0,"item":"9ec4253c-b8aa-4e92-91ed-4ad338a9f5fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_szivarvany-pad-atfestett-lmbtq-mi-hazank-budapest","timestamp":"2025. május. 27. 19:00","title":"Barnára festett egy színes padot a II. kerületben a Mi Hazánk képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]