Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6e40b08-6231-4cb5-aecd-7f449e4db805","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Átnevelőtáborokba küldik Kínában a muszlim ujgurokat, ahol igyekeznek agymosással lazítani a valláshoz fűződő kapcsolatukat. ","shortLead":"Átnevelőtáborokba küldik Kínában a muszlim ujgurokat, ahol igyekeznek agymosással lazítani a valláshoz fűződő...","id":"20181018_Kina_atneveli_az_ujgurokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e40b08-6231-4cb5-aecd-7f449e4db805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9180e48a-8c8c-4883-9a6b-ab0ae51740d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Kina_atneveli_az_ujgurokat","timestamp":"2018. október. 18. 15:41","title":"Kína nekiállt egy egész népcsoport átnevelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9e2eef-243d-4041-8346-7007f66800a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A reneszánsz kori Rákóczi-kastély jelen pillanatban még elég rossz állapotban van, de az ígéretek szerint a szlovákiai Borsiban álló épületet 2020-ra teljesen felújítják, múzeum és szálloda is fog benne működni. ","shortLead":"A reneszánsz kori Rákóczi-kastély jelen pillanatban még elég rossz állapotban van, de az ígéretek szerint a szlovákiai...","id":"20181018_Teljesen_felujitjak_II_Rakoczi_Ferenc_szulohazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9e2eef-243d-4041-8346-7007f66800a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fb25f5-6241-4d03-b2e2-470638c7a7ca","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Teljesen_felujitjak_II_Rakoczi_Ferenc_szulohazat","timestamp":"2018. október. 18. 12:21","title":"Teljesen felújítják II. Rákóczi Ferenc szülőházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca465cd-21c8-49fd-8907-b674ec2abbc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"20 év és 423 előadás után október 18-án búcsúzik Egressy Zoltán Portugál című sikerdarabja a Katonában.","shortLead":"20 év és 423 előadás után október 18-án búcsúzik Egressy Zoltán Portugál című sikerdarabja a Katonában.","id":"20181018_Egy_sikertortenet_vege_ma_temetik_a_Portugalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca465cd-21c8-49fd-8907-b674ec2abbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e5d1bf-d952-4aa7-9e6a-66b049681b04","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Egy_sikertortenet_vege_ma_temetik_a_Portugalt","timestamp":"2018. október. 18. 10:21","title":"Egy sikertörténet vége: ma temetik a Portugált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40824900-b301-43bc-959a-96bca164b321","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerti kamera rögzítette Amerikában, ahogy egy medve kinyitja az autót, beszáll az autóba, majd kis körülnézés után kiszáll, kinyitja a többi ajtót is, majd távozik.\r

\r

","shortLead":"A kerti kamera rögzítette Amerikában, ahogy egy medve kinyitja az autót, beszáll az autóba, majd kis körülnézés után...","id":"20181018_Kinyitotta_az_ajtot_es_beszallt_a_medve_az_udvaron_allo_autoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40824900-b301-43bc-959a-96bca164b321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579413bd-c9ee-4280-8852-35a3ec58b19e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_Kinyitotta_az_ajtot_es_beszallt_a_medve_az_udvaron_allo_autoba","timestamp":"2018. október. 18. 13:55","title":"Kinyitotta az ajtót a medve, és beszállt az udvaron álló autóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Százalékosan is kimutatható, hogy mennyivel több a baleset a könnyűdrog engedélyezését követően. ","shortLead":"Százalékosan is kimutatható, hogy mennyivel több a baleset a könnyűdrog engedélyezését követően. ","id":"20181019_a_legalizalt_marihuana_miatt_no_az_autos_balesetek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0348bf8-a068-4d16-ad1b-db833eb703e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_a_legalizalt_marihuana_miatt_no_az_autos_balesetek_szama","timestamp":"2018. október. 19. 08:51","title":"A marihuána legalizálása miatt nő az autós balesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02aee5e-9a4a-4341-b3d4-f83d3afff6e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt állítja, koholt vádak alapján szüntették meg jogviszonyát. Tagja egy ellenzéki párt helyi szervezetének, amit szerinte kórház nem nézett jó szemmel. Ez állhat kirúgása hátterében.","shortLead":"A férfi azt állítja, koholt vádak alapján szüntették meg jogviszonyát. Tagja egy ellenzéki párt helyi szervezetének...","id":"20181019_MarkiZay_mellett_kampanyolt_a_beteghordo_kirugtak_a_hodmezovasarhelyi_korhazbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b02aee5e-9a4a-4341-b3d4-f83d3afff6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b4636-31ad-4728-8afd-d2220bd62305","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_MarkiZay_mellett_kampanyolt_a_beteghordo_kirugtak_a_hodmezovasarhelyi_korhazbol","timestamp":"2018. október. 19. 09:42","title":"Márki-Zay mellett kampányolt a beteghordó, kirúgták a hódmezővásárhelyi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9919678-e64d-47c6-82e8-1b5d89861d11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűncselekménnyé szigorítaná a zaklatást a Fidesz korábbi erősembere.","shortLead":"Bűncselekménnyé szigorítaná a zaklatást a Fidesz korábbi erősembere.","id":"20181019_Nem_csak_a_dohanyzast_az_internetes_zaklatast_is_vasszigorral_buntetne_Lazar_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9919678-e64d-47c6-82e8-1b5d89861d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7503a24-8b92-4f58-8710-9bbd55cbe6f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Nem_csak_a_dohanyzast_az_internetes_zaklatast_is_vasszigorral_buntetne_Lazar_Janos","timestamp":"2018. október. 19. 05:48","title":"Nem csak a dohányzást, az internetes zaklatást is vasszigorral büntetné Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60 éves férfi eszméletlenül feküdt az utcán Debrecenben, egy arra sétáló rendőr és orvos élesztette újra.","shortLead":"A 60 éves férfi eszméletlenül feküdt az utcán Debrecenben, egy arra sétáló rendőr és orvos élesztette újra.","id":"20181018_Utcan_setalo_rendor_es_orvos_mentette_meg_egy_idos_ferfi_eletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecfbef3-417d-408f-9340-d67bdb31c124","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Utcan_setalo_rendor_es_orvos_mentette_meg_egy_idos_ferfi_eletet","timestamp":"2018. október. 18. 06:45","title":"Utcán sétáló rendőr és orvos mentette meg egy idős férfi életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]