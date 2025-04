Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos híresztelések, akkor elképesztően nagy kapacitású akkumulátor kerülhet bele, ami azt (is) jelenti, hogy akár két napon keresztül videostreamelhetünk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos...","id":"20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855.jpg","index":0,"item":"d378bff9-fd2e-4570-9b75-ab7697e352b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","timestamp":"2025. április. 26. 12:03","title":"Ilyen még nem volt: 7000 mAh-s akkumulátorral jöhet a Xiaomi következő okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798427ec-14ac-4f55-9be4-9ddda1258fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amal Clooney azzal vívta ki Trumpék haragját, hogy segítette a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját Benjamin Netanjahu ügyében.","shortLead":"Amal Clooney azzal vívta ki Trumpék haragját, hogy segítette a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját Benjamin Netanjahu...","id":"20250427_Amal-Clooney-nem-utazhat-az-Egyesult-Allamokba-a-Benjamin-Netanjahu-elleni-elfogatoparancs-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/798427ec-14ac-4f55-9be4-9ddda1258fd9.jpg","index":0,"item":"bc7592ad-99a0-4b3a-92e3-2620f74c0c95","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Amal-Clooney-nem-utazhat-az-Egyesult-Allamokba-a-Benjamin-Netanjahu-elleni-elfogatoparancs-miatt","timestamp":"2025. április. 27. 10:22","title":"Amal Clooney-t kitilthatják az Egyesült Államokból és befagyaszthatják a vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki jó turkálóban keres, 5 milliót érő Picasso-tálat lelhet. ","shortLead":"Aki jó turkálóban keres, 5 milliót érő Picasso-tálat lelhet. ","id":"20250426_Picacco-talat-talaltak-egy-antwerpeni-hasznaltaru-kereskedesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1.jpg","index":0,"item":"5a779b34-e790-4926-8148-2c315dd54d09","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Picacco-talat-talaltak-egy-antwerpeni-hasznaltaru-kereskedesben","timestamp":"2025. április. 26. 15:09","title":"Ritka fogás: Picasso-tálat találtak egy antwerpeni adományboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autópálya Győr felé vezető oldalán, a 26-os kilométernél ütközött szalagkorlátnak, majd csapódott nagy sebességgel az árokba egy személyautó. A járműben négyen ültek, ketten kirepültek a kocsiból.","shortLead":"Az autópálya Győr felé vezető oldalán, a 26-os kilométernél ütközött szalagkorlátnak, majd csapódott nagy sebességgel...","id":"20250427_halalos-baleset-herceghalom-m1-autopalya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"436d4253-88e8-4386-b8f8-0607783956b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_halalos-baleset-herceghalom-m1-autopalya","timestamp":"2025. április. 27. 17:05","title":"Három halálos áldozata van egy Herceghalomnál, az M1-esen történt balesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség még a helyszínen őrizetve vette a sofőrt. ","shortLead":"A rendőrség még a helyszínen őrizetve vette a sofőrt. ","id":"20250427_vancouver-tomeges-gazolas-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1.jpg","index":0,"item":"7d3e0e89-aa60-44d6-8372-a44980ce97e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_vancouver-tomeges-gazolas-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. április. 27. 09:22","title":"Fesztiválozó tömegbe hajtott egy autós Vancouverben, kilencen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3f070f-a2d6-47a4-bf67-b60e3d4a9763","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Odaszúrt a köztelevíziónak is, amely „gyakorlatilag teljesen elfelejtette Hofi Gézát, aki egykoron milliókat ültetett le a képernyők elé”.","shortLead":"Odaszúrt a köztelevíziónak is, amely „gyakorlatilag teljesen elfelejtette Hofi Gézát, aki egykoron milliókat ültetett...","id":"20250426_Hofi-ozvegye-Amig-elek-soha-nem-beszelek-mult-idoben-Gezarol-hiszen-itt-van-velem-es-bennem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e3f070f-a2d6-47a4-bf67-b60e3d4a9763.jpg","index":0,"item":"9c718808-5aa6-4016-bb8e-d22989dafe93","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Hofi-ozvegye-Amig-elek-soha-nem-beszelek-mult-idoben-Gezarol-hiszen-itt-van-velem-es-bennem","timestamp":"2025. április. 26. 21:52","title":"Hofi özvegye: Amíg élek, soha nem beszélek múlt időben Gézáról, hiszen itt van velem és bennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyar-amerikai kétoldalú kérdéseket, így a kettős adóztatás ügyét és az energetikai együttműködést, valamint az ukrajnai konfliktus rendezése körüli amerikai erőfeszítéseket tekintette át Magyar Levente, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Washingtonban John Coale-lal, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának európai ügyekért felelős főigazgatójával pénteken.","shortLead":"Magyar-amerikai kétoldalú kérdéseket, így a kettős adóztatás ügyét és az energetikai együttműködést, valamint...","id":"20250426_Kisebb-amerikai-atomeromuvek-Magyarorszagra-telepiteserol-targyalt-a-kormany-az-USA-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"af3fa86b-80f0-4d41-a3c3-9956fca7cc69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_Kisebb-amerikai-atomeromuvek-Magyarorszagra-telepiteserol-targyalt-a-kormany-az-USA-ban","timestamp":"2025. április. 26. 09:36","title":"Kisebb amerikai atomerőművek Magyarországra telepítéséről tárgyalt a kormány az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un hősként hivatkozott a katonáira.","shortLead":"Kim Dzsong Un hősként hivatkozott a katonáira.","id":"20250428_Eszak-Korea-megerositette-hogy-katonakat-kuldott-az-orosz-ukran-haboruba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b.jpg","index":0,"item":"026ed02a-ffa5-4973-80d3-b2d39ac2da6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_Eszak-Korea-megerositette-hogy-katonakat-kuldott-az-orosz-ukran-haboruba","timestamp":"2025. április. 28. 05:33","title":"Észak-Korea megerősítette, hogy katonákat küldött az orosz-ukrán háborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]