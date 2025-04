Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c2faa618-1768-44a6-999b-4f2358894cb4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz tüntetésén résztvevő férfi, aki korábban tiszás aktivistákat fenyegetett, most azt javasolta: ha ő fél évet kapott azért, mert kimondta, hogy szerinte hazaárulók a tiszások, akkor a hazaárulók meg kapjanak életfogytiglant, ha már halálbüntetés nincs.","shortLead":"A Fidesz tüntetésén résztvevő férfi, aki korábban tiszás aktivistákat fenyegetett, most azt javasolta: ha ő fél évet...","id":"20250413_Kint-volt-Bayer-Zsolt-tuntetesen-a-tiszasokat-akasztassal-fenyegeto-es-emiatt-elitelt-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2faa618-1768-44a6-999b-4f2358894cb4.jpg","index":0,"item":"454f49f1-6b03-41b2-9f61-aa606d46f1d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Kint-volt-Bayer-Zsolt-tuntetesen-a-tiszasokat-akasztassal-fenyegeto-es-emiatt-elitelt-ferfi","timestamp":"2025. április. 13. 08:58","title":"Kint volt Bayer Zsolt tüntetésén a tiszásokat akasztással fenyegető és emiatt elítélt férfi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Túlzó lett a 11 milliárdos bírság.","shortLead":"Túlzó lett a 11 milliárdos bírság.","id":"20250414_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-kartellezes-GVH-birsag-ujraszamolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2.jpg","index":0,"item":"bdb94899-4561-489b-b91f-7508430fe0ee","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-kartellezes-GVH-birsag-ujraszamolas","timestamp":"2025. április. 14. 09:58","title":"Újraszámolja a Bige-cégekre kiszabott kartellbírságot a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az Európai Unió támogatásaiból jóval nagyobb arányban részesültek közvetlenül vagy közvetve az Orbán-kormányhoz és a Fideszhez közeli cégek és szervezetek, mint azok, amelyek semlegesek. Ha tehát az unió korlátozza Magyarország hozzáférését a pénzekhez, azt leginkább Bayerék köre érzi meg.","shortLead":"Az Európai Unió támogatásaiból jóval nagyobb arányban részesültek közvetlenül vagy közvetve az Orbán-kormányhoz és...","id":"20250412_A-Tiborcz-hatas-avagy-mi-a-problemaja-Bayer-Zsoltnak-es-a-Civil-Osszefogas-Forumnak-az-europai-unios-penzekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357.jpg","index":0,"item":"c4663c7a-dd15-4e51-a00a-d7f20e48a602","keywords":null,"link":"/360/20250412_A-Tiborcz-hatas-avagy-mi-a-problemaja-Bayer-Zsoltnak-es-a-Civil-Osszefogas-Forumnak-az-europai-unios-penzekkel","timestamp":"2025. április. 12. 12:24","title":"A Tiborcz-hatás, avagy mi a problémája Bayer Zsoltnak és a Civil Összefogás Fórumnak az európai uniós pénzekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9186289-0e96-4793-8cb6-2b923f233d6c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előzetes eredmények szerint Daniel Noboa maradhat az ország vezetője. ","shortLead":"Az előzetes eredmények szerint Daniel Noboa maradhat az ország vezetője. ","id":"20250414_ecuador-valasztas-daniel-noboa-ujraszamlalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9186289-0e96-4793-8cb6-2b923f233d6c.jpg","index":0,"item":"72e79d18-f821-4c10-b079-56cb147eab85","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_ecuador-valasztas-daniel-noboa-ujraszamlalas","timestamp":"2025. április. 14. 07:59","title":"Ecuador jelenlegi elnöke nyerte meg a választást, ellenfele újraszámlálást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fd5bb6-f2ef-48ac-9bfe-ca5e4db00985","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag korábban is volt már olyan ügyük, ami miatt vizsgálatot kellett indítani, egyik gépül például a hatóságok szerint alkalmatlan volt a repülésre. ","shortLead":"Állítólag korábban is volt már olyan ügyük, ami miatt vizsgálatot kellett indítani, egyik gépül például a hatóságok...","id":"20250414_A-hat-embereletet-kovetelo-helikopterbaleset-utan-beszunteti-mukodeset-az-uzemelteto-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98fd5bb6-f2ef-48ac-9bfe-ca5e4db00985.jpg","index":0,"item":"136f5177-938b-4f5b-81ea-3a25123faa7d","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_A-hat-embereletet-kovetelo-helikopterbaleset-utan-beszunteti-mukodeset-az-uzemelteto-ceg","timestamp":"2025. április. 14. 08:46","title":"A hat emberéletet követelő helikopter-baleset után beszünteti működését az üzemeltető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1627527c-6778-42e9-bbe3-40ee69b247c0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az akadályokat buldózerként elsöprő Donald Trump útját még nem nehezítik meg a tüntetők és a belső vitáikkal elfoglalt demokraták, ám az elégedetlenséget felszíthatja, ha a vámháború berobbantja az inflációt.","shortLead":"Az akadályokat buldózerként elsöprő Donald Trump útját még nem nehezítik meg a tüntetők és a belső vitáikkal elfoglalt...","id":"20250412_hvg-tuntetesek-usa-eledezo-demokratak-avamhaboru-veszelye-eletjelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1627527c-6778-42e9-bbe3-40ee69b247c0.jpg","index":0,"item":"1424ba87-fb20-436f-9d23-1ec225c71ee8","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-tuntetesek-usa-eledezo-demokratak-avamhaboru-veszelye-eletjelek","timestamp":"2025. április. 12. 15:00","title":"Trump ámokfutása felébresztette a vereségtől kiütött demokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szikláról zuhant le.","shortLead":"Szikláról zuhant le.","id":"20250413_A-Matraban-is-sulyos-balesetet-szenvedett-egy-turazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"f4c4b1af-4ae4-482c-8e80-d4c142733900","keywords":null,"link":"/elet/20250413_A-Matraban-is-sulyos-balesetet-szenvedett-egy-turazo","timestamp":"2025. április. 13. 17:35","title":"A Mátrában is súlyos balesetet szenvedett egy túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0107f18d-91d3-4c1c-9858-aa1a3c70c2ee","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A mesterséges intelligenciával működő arcfelismerő programok rendvédelmi használata Amerikától Kínáig számos ellentmondást szül. Az EU alapvetően korlátozza a módszert, ám a rendészeti és nemzetbiztonsági célra kiskaput hagy, és ezzel a lehetőséggel egyre többen szemezgetnek.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával működő arcfelismerő programok rendvédelmi használata Amerikától Kínáig számos...","id":"20250414_ai5-arcmemoria-kerdese-arcfelismeres-rendorseg-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0107f18d-91d3-4c1c-9858-aa1a3c70c2ee.jpg","index":0,"item":"d3fc49d4-84a6-4556-9f5c-00e04783bca9","keywords":null,"link":"/360/20250414_ai5-arcmemoria-kerdese-arcfelismeres-rendorseg-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 14. 09:30","title":"Mire (nem) használhatja a rendőrség az arcfelismerést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]