Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási csalódottságot váltott ki a Blizzard nagysikerű játéka, a Diablo új, kifejezetten mobilokra szánt változata. Annyira, hogy a visszajelzések miatt már a készítőknek is magyarázkodniuk kellett. ","shortLead":"Óriási csalódottságot váltott ki a Blizzard nagysikerű játéka, a Diablo új, kifejezetten mobilokra szánt változata...","id":"20181105_diablo_immortal_mobil_jatek_android_ios_blizzard_entertainment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c2608d-87d0-4077-b012-491bad8517c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_diablo_immortal_mobil_jatek_android_ios_blizzard_entertainment","timestamp":"2018. november. 05. 14:03","title":"Még meg sem jelent, de már most ezrek húzzák a szájukat az új Diablo játék miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c209fc6e-4380-4b4a-88dc-810fa7b6bfe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székelyek hozták el a jobboldali egységet.","shortLead":"A székelyek hozták el a jobboldali egységet.","id":"20181105_Beallt_a_Fidesz_egy_jobbikos_javaslat_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c209fc6e-4380-4b4a-88dc-810fa7b6bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631bd238-3898-4c76-9e4f-35ad1de0cde0","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Beallt_a_Fidesz_egy_jobbikos_javaslat_moge","timestamp":"2018. november. 05. 14:51","title":"Beállt a Fidesz egy jobbikos javaslat mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi először azt hitte, egy játékbabát lát a vízben.","shortLead":"A férfi először azt hitte, egy játékbabát lát a vízben.","id":"20181105_18_honapos_kisfiut_mentett_ki_az_oceanbol_egy_horgasz_UjZelandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1443a53a-fcc1-4a78-abb6-abe74a67edf4","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_18_honapos_kisfiut_mentett_ki_az_oceanbol_egy_horgasz_UjZelandon","timestamp":"2018. november. 05. 11:52","title":"18 hónapos kisfiút mentett ki az óceánból egy horgász Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126eb3b7-136b-4f6f-b515-f911963ac045","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vászontetős 8-as széria legerősebb modellje 530 lóerővel támadja le az aszfaltot.","shortLead":"A vászontetős 8-as széria legerősebb modellje 530 lóerővel támadja le az aszfaltot.","id":"20181105_a_bmw_megcsinalta_itt_az_elso_nyithato_teteju_8as_kabrio_dizel_benzin_m850","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=126eb3b7-136b-4f6f-b515-f911963ac045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eabf77-a907-4c15-b755-4477d1fe77d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_a_bmw_megcsinalta_itt_az_elso_nyithato_teteju_8as_kabrio_dizel_benzin_m850","timestamp":"2018. november. 05. 06:41","title":"A BMW megcsinálta: itt az első nyitható tetejű 8-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba0c70e-41c6-4e16-ac16-d6f6842d3a52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Videon_a_kis_medvebocs_aki_soha_nem_adja_fel_a_meredek_hegyoldalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aba0c70e-41c6-4e16-ac16-d6f6842d3a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb852a8-df12-4cfa-908c-1015755dbd87","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Videon_a_kis_medvebocs_aki_soha_nem_adja_fel_a_meredek_hegyoldalon","timestamp":"2018. november. 05. 09:05","title":"Videón a kis medvebocs, aki soha nem adja fel a meredek hegyoldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó az összetettben vezető Sarah Sjöström sarkában van.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó az összetettben vezető Sarah Sjöström sarkában van.","id":"20181105_Karnyujtasnyira_van_a_vilagkupagyozelemtol_Hosszu_Katinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704b69d0-129d-4c43-a0a0-d89684afc5eb","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Karnyujtasnyira_van_a_vilagkupagyozelemtol_Hosszu_Katinka","timestamp":"2018. november. 05. 13:26","title":"Karnyújtásnyira van a világkupa-győzelemtől Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae883b8-d3fe-4253-b112-b0cc68484dcf","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Két dolog biztos jelenleg Németországban. Az egyik az, hogy a 13 éve a kancellári székben ülő Angela Merkel korábbi sikerei ellenére is vesztesként távozik majd a német politikai életből, a másik pedig az, hogy 2021-re tervezett visszavonulásáig még sok válságon úrrá kell lennie. Még akkor is, ha a politikai elemzők szerint a pártelnöki tisztet is otthagyó Merkel nem lesz „béna kacsa”. ","shortLead":"Két dolog biztos jelenleg Németországban. Az egyik az, hogy a 13 éve a kancellári székben ülő Angela Merkel korábbi...","id":"20181104_A_nemetek_mar_latjak_hogy_felfordulas_jon_csak_azt_nem_tudjak_mekkora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae883b8-d3fe-4253-b112-b0cc68484dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5f2df7-b84d-4233-845f-5cfa867ba821","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_A_nemetek_mar_latjak_hogy_felfordulas_jon_csak_azt_nem_tudjak_mekkora","timestamp":"2018. november. 04. 18:00","title":"A németek már látják, hogy felfordulás jön, csak azt nem tudják, mekkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael történetében eddig összesen egyszer, Adolf Eichmannal szemben alkalmazták, ha Netanjahu vágya teljesül, ezután sokkal könnyebb lesz kivetni a legszigorúbb büntetést.","shortLead":"Izrael történetében eddig összesen egyszer, Adolf Eichmannal szemben alkalmazták, ha Netanjahu vágya teljesül, ezután...","id":"20181105_Netanjahu_nagyon_szeretne_visszaallitani_a_halalbuntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37334f0f-db95-4499-8846-302e92064303","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Netanjahu_nagyon_szeretne_visszaallitani_a_halalbuntetest","timestamp":"2018. november. 05. 16:38","title":"Netanjahu nagyon szeretné visszaállítani a halálbüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]