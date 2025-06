Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt még a parlamentnek meg kell szavaznia, de a jelenlegi összetétele alapján meglepő volna, ha nem menne át az indítvány.","shortLead":"Ezt még a parlamentnek meg kell szavaznia, de a jelenlegi összetétele alapján meglepő volna, ha nem menne át...","id":"20250610_parlament-torvenyjavaslat-polt-ab-elnok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650.jpg","index":0,"item":"fbf9466f-aa09-4802-9a15-e176398624a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_parlament-torvenyjavaslat-polt-ab-elnok-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 15:37","title":"Polt Pétert jelöli a Fidesz az Alkotmánybíróság új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jaír Jakovot a Hamász terrortámadása során hurcolták el. ","shortLead":"Jaír Jakovot a Hamász terrortámadása során hurcolták el. ","id":"20250612_izraeli-tusz-holttest-hamasz-terrortamadas-idf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"110f5554-6558-4ef0-84a2-42961650765d","keywords":null,"link":"/vilag/20250612_izraeli-tusz-holttest-hamasz-terrortamadas-idf","timestamp":"2025. június. 12. 05:14","title":"Újabb túsz holttestét találták meg a Gázai övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbbb2c5-d401-44fb-9272-cd8eaf3159fb","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"A megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen a szervezet optimális működéséhez. Hidratált állapotban jobban működik az agy, javul a koncentráció és a fizikai teljesítmény is. Ugyanakkor, ha nem iszunk eleget, az fáradtsághoz, fejfájáshoz, hosszú távon pedig egészségügyi problémákhoz is vezethet. Cikkünkben annak járunk utána, mi történik a vízhiányos szervezetben, és hogyan tehetjük vonzóbbá és élvezetessé a víz pótlását a mindennapokban.","shortLead":"A megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen a szervezet optimális működéséhez. Hidratált állapotban jobban működik...","id":"20250528_Eleg-vizet-iszik-urzinol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbbbb2c5-d401-44fb-9272-cd8eaf3159fb.jpg","index":0,"item":"5dba4324-6162-435d-bd05-f168393f4888","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250528_Eleg-vizet-iszik-urzinol","timestamp":"2025. június. 11. 07:30","title":"Elég vizet iszik? Mutatjuk, mit kockáztat, ha erre nem figyel oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"13bb1707-7561-455d-b384-3e2a71ec9e0f","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a5dc30af-bf39-4ba4-9bad-381ede22a5d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sipos Péter gondolatait a cenzúráról Horváth László drogügyi kormánybiztos is megosztotta.","shortLead":"Sipos Péter gondolatait a cenzúráról Horváth László drogügyi kormánybiztos is megosztotta.","id":"20250611_Az-Irigy-Honaljmirigy-frontembere-Pogany-Indulorol-A-cenzura-lehet-hogy-hulyeseg-de-valamilyen-szinten-kene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5dc30af-bf39-4ba4-9bad-381ede22a5d2.jpg","index":0,"item":"db4b6c48-9aa3-4175-8d9e-0c8525859b95","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Az-Irigy-Honaljmirigy-frontembere-Pogany-Indulorol-A-cenzura-lehet-hogy-hulyeseg-de-valamilyen-szinten-kene","timestamp":"2025. június. 11. 12:33","title":"Az Irigy Hónaljmirigy frontemberének az jutott eszébe Pogány Induló szívós kiszólásáról, hogy valamilyen szinten kéne azért cenzúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df1ede8-62de-4e5c-b64e-881141d8be35","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Leaf villanyautó a Nissan valaha készült legszerényebb légellenállású modellje.","shortLead":"A vadonatúj Leaf villanyautó a Nissan valaha készült legszerényebb légellenállású modellje.","id":"20250612_a-levego-ker-elnezest-az-uj-nissan-leaftol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1df1ede8-62de-4e5c-b64e-881141d8be35.jpg","index":0,"item":"1d24cb55-ea1b-413f-bd91-31e0b6880acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_a-levego-ker-elnezest-az-uj-nissan-leaftol","timestamp":"2025. június. 12. 06:41","title":"A levegő kér elnézést a teljesen új Nissan Leaftől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barron Trump legjobb barátja hívta fel a hatóságok figyelmét arra, hogy Khaby Lame vízuma lejárt.","shortLead":"Barron Trump legjobb barátja hívta fel a hatóságok figyelmét arra, hogy Khaby Lame vízuma lejárt.","id":"20250611_Trump-parti-tinedzser-nyomta-fel-az-amerikai-hatosagoknal-Khaby-Lame-TikTok-sztart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4.jpg","index":0,"item":"72dbbbd4-f5fc-4d96-af6b-0d22313eadf2","keywords":null,"link":"/elet/20250611_Trump-parti-tinedzser-nyomta-fel-az-amerikai-hatosagoknal-Khaby-Lame-TikTok-sztart","timestamp":"2025. június. 11. 11:42","title":"Trump-párti tinédzser nyomta fel az amerikai hatóságoknál Khaby Lame Tiktok-sztárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marine Le Pen ünneplésén egységes európai szélsőjobbról beszéltek, de olyan nincs. Simicska Lajos intő példa Elon Musk számára. Az az igazi vészhelyzet, hogy Trump szövetségi csapatokat vezényelt Los Angelesbe a zavargások miatt. Az egykor pacifista Joshka Fischer volt német külügyminiszter a kötelező katonai szolgálat visszaállítását sürgeti. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Marine Le Pen ünneplésén egységes európai szélsőjobbról beszéltek, de olyan nincs. Simicska Lajos intő példa Elon Musk...","id":"20250610_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"5ffd3bc4-533d-4d85-9b71-188616e7003f","keywords":null,"link":"/360/20250610_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 10. 10:57","title":"Orbán a migráció ellen szónokolt, miközben 6000 fős francia hallgatósága perui húsos batyut és magrebi kolbászt evett a sör mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: egy évre vállalják a csapat tulajdonlását, ez idő alatt kell új tulajdonost, vagy minden kiadást fedezni tudó szponzori kört találni. ","shortLead":"Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: egy évre vállalják a csapat tulajdonlását, ez idő alatt kell új tulajdonost...","id":"20250610_fehervar-fc-foci-nb-II-cser-palkovics-andras-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c.jpg","index":0,"item":"1438f94d-ce37-4fa1-9faf-953f3b9b8bc4","keywords":null,"link":"/sport/20250610_fehervar-fc-foci-nb-II-cser-palkovics-andras-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","timestamp":"2025. június. 10. 16:37","title":"Megmenekülhet a Fehérvár, egy évre az önkormányzat veheti át Garancsitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]