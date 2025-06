Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9026fe5c-d520-474b-a69e-e490bc83d66a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter jelentette be. ","shortLead":"Ezt Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter jelentette be. ","id":"20250610_Daloskonyvet-kapnak-a-ballagok-a-kormanytol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9026fe5c-d520-474b-a69e-e490bc83d66a.jpg","index":0,"item":"ca15b073-bd45-4407-bb4b-de0f7eff674d","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Daloskonyvet-kapnak-a-ballagok-a-kormanytol","timestamp":"2025. június. 10. 16:31","title":"Vannak benne „udvarláshoz énekelhető dalok” is – a kormány egy daloskönyvet ad ballagási ajándékként a nyolcadikosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0b339f-6def-4bf1-aa77-33e653b85e60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen négyezer gárdista érkezik majd Kaliforniába, hogy megfélemlítse a tüntetőket.","shortLead":"Összesen négyezer gárdista érkezik majd Kaliforniába, hogy megfélemlítse a tüntetőket.","id":"20250610_Trump-hetszaz-tengereszgyalogost-kuldott-Los-Angelesbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0b339f-6def-4bf1-aa77-33e653b85e60.jpg","index":0,"item":"8d2d6289-c87a-42de-ab3a-fc25bf9a50c4","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Trump-hetszaz-tengereszgyalogost-kuldott-Los-Angelesbe","timestamp":"2025. június. 10. 07:17","title":"Fokozódik a helyzet Kaliforniában, Trump hétszáz tengerészgyalogost küldött Los Angelesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bd967b-0b47-4cb6-8d59-888529dd2bd9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemrég átadott autóútszakaszok váltak fizetőssé.","shortLead":"Nemrég átadott autóútszakaszok váltak fizetőssé.","id":"20250610_fizetos-autout-utdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8bd967b-0b47-4cb6-8d59-888529dd2bd9.jpg","index":0,"item":"84c02021-16e0-405c-8640-7701ed946385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_fizetos-autout-utdij","timestamp":"2025. június. 10. 08:47","title":"Két autóút újabb szakaszaiért kell mostantól útdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. ","shortLead":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. ","id":"20250610_gyogyszerarak-magyar-kormany-innovativ-gyogyszergyartok-egyesulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7.jpg","index":0,"item":"c0eed09d-70d3-474e-8753-dd3e02bde57c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_gyogyszerarak-magyar-kormany-innovativ-gyogyszergyartok-egyesulete","timestamp":"2025. június. 10. 17:52","title":"Önkéntes gyógyszerárcsökkentést vállaltak a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos képekkel, valamint tökéletesre csiszolt bemutatkozásokkal találkozhat. ","shortLead":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos...","id":"20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87.jpg","index":0,"item":"6f0ac3cf-5bb9-4118-818a-1d5164ee58ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","timestamp":"2025. június. 10. 09:03","title":"A Tinder már boomer, az új randiappban 5 szóban kell elmondania magáról mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barron Trump legjobb barátja hívta fel a hatóságok figyelmét arra, hogy Khaby Lame vízuma lejárt.","shortLead":"Barron Trump legjobb barátja hívta fel a hatóságok figyelmét arra, hogy Khaby Lame vízuma lejárt.","id":"20250611_Trump-parti-tinedzser-nyomta-fel-az-amerikai-hatosagoknal-Khaby-Lame-TikTok-sztart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4.jpg","index":0,"item":"72dbbbd4-f5fc-4d96-af6b-0d22313eadf2","keywords":null,"link":"/elet/20250611_Trump-parti-tinedzser-nyomta-fel-az-amerikai-hatosagoknal-Khaby-Lame-TikTok-sztart","timestamp":"2025. június. 11. 11:42","title":"Trump-párti tinédzser nyomta fel az amerikai hatóságoknál Khaby Lame Tiktok-sztárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több százezer eurót követeltek a Telex szerint az Orbán Viktor öccséhez köthető üzleti körtől, mert gyorsított ügyintézést ígértek külföldiek számára, majd az előleg felvétele után nem történt semmi.","shortLead":"Több százezer eurót követeltek a Telex szerint az Orbán Viktor öccséhez köthető üzleti körtől, mert gyorsított...","id":"20250610_orban-aron-vizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb.jpg","index":0,"item":"0706040f-f7a2-4b51-819a-4fb156f6cc76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_orban-aron-vizum","timestamp":"2025. június. 10. 10:25","title":"Újabb részletek derültek ki Orbán Áron körének vízumbizniszéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb","c_author":"Dobszay János ","category":"360","description":"Rendszerének kiépítése óta első ízben kénytelen Orbán Viktor szembesülni azzal, hogy kétharmados többsége ellenére nem tudja keresztülvinni az akaratát. Az ellehetetlenítési törvény megszavazásának őszre halasztása kínos vereség számára, pedig az elmúlt időszak folyamatai után kódolható volt a belső ellenállás is.","shortLead":"Rendszerének kiépítése óta első ízben kénytelen Orbán Viktor szembesülni azzal, hogy kétharmados többsége ellenére nem...","id":"20250611_hvg-Onkentes-kenyszer-visszavonulas-fidesz-atlathatosag-tisza-lanczi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb.jpg","index":0,"item":"b4f17da8-9c0a-4729-82c5-ace7853f6796","keywords":null,"link":"/360/20250611_hvg-Onkentes-kenyszer-visszavonulas-fidesz-atlathatosag-tisza-lanczi","timestamp":"2025. június. 11. 11:42","title":"Rogán kedvenc szappanoperáját kaszálta el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]