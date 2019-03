Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f06128a2-42fd-4e79-abef-774552b482aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A laposföld-hívők egy csoportja azt tűzte ki célul, hogy elutaznak az Antarktiszhoz, hogy kiderüljön, valóban az-e a világ széle.","shortLead":"A laposföld-hívők egy csoportja azt tűzte ki célul, hogy elutaznak az Antarktiszhoz, hogy kiderüljön, valóban az-e...","id":"20190323_laposfold_hivok_deli_sark_antakrtisz_expedicio_a_vilag_szele_jeghegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f06128a2-42fd-4e79-abef-774552b482aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4b0e7f-8486-4a44-8322-d2f53f3d4da7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_laposfold_hivok_deli_sark_antakrtisz_expedicio_a_vilag_szele_jeghegy","timestamp":"2019. március. 23. 16:03","title":"Már megint kitaláltak valamit a laposföld-hívők, és borítékolható, hogy kínosan végződik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b4895-ee74-4d40-8089-f8670da070ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index két olvasója is azt mondta a portálnak, hogy kiürítik a környéket.","shortLead":"Az Index két olvasója is azt mondta a portálnak, hogy kiürítik a környéket.","id":"20190325_Elokerulhetett_egy_bomba_a_Vorosmarty_ter_felujitasa_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170b4895-ee74-4d40-8089-f8670da070ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c375d2-d2fb-4755-bf01-905c8d05082c","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Elokerulhetett_egy_bomba_a_Vorosmarty_ter_felujitasa_kozben","timestamp":"2019. március. 25. 15:32","title":"Előkerülhetett egy bomba a Vörösmarty tér felújítása közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61fcdd1-50aa-4f8f-9093-7a95fd391719","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még csak pár hónapja, hogy bemutatta a Huawei a Kirin 980 processzort, de már az utódról, a Kirin 985-ről beszélnek.","shortLead":"Még csak pár hónapja, hogy bemutatta a Huawei a Kirin 980 processzort, de már az utódról, a Kirin 985-ről beszélnek.","id":"20190324_huawei_kirin_985_lapkakeszlet_euv_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a61fcdd1-50aa-4f8f-9093-7a95fd391719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3f38a-1f10-41d4-8157-a64db1fa803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_huawei_kirin_985_lapkakeszlet_euv_technologia","timestamp":"2019. március. 24. 15:03","title":"Nagyobb teljesítmény, kisebb fogyasztás: hamarosan bemutatkozik a legerősebb mobil lapkakészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Homlok Zsolt a hazai vasútfejlesztés legújabb kori reneszánszáról ír.","shortLead":"Homlok Zsolt a hazai vasútfejlesztés legújabb kori reneszánszáról ír.","id":"20190325_Meszaros_Lorinc_vasutepito_veje_Meszaros_lapjaban_all_ki_a_vasutepites_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72d6afc-3de6-4527-ad45-a98f39574033","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Meszaros_Lorinc_vasutepito_veje_Meszaros_lapjaban_all_ki_a_vasutepites_mellett","timestamp":"2019. március. 25. 09:41","title":"Mészáros Lőrinc vasútépítő veje Mészáros lapjában áll ki a vasútépítés mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy teherhajó érkezése miatt volt a korrekcióra szükség.



