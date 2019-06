Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","shortLead":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","id":"20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcfc9c1-0e09-492d-8d92-530e7ddd3d74","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","timestamp":"2019. június. 09. 14:02","title":"Magyar biztonsági rendszer védheti a New York-i La Guardia repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7aa135-159d-4c1a-a144-242f80e7ab4c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fenntartja orosz tagszervezetének (VFLA) az eltiltását.","shortLead":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fenntartja orosz tagszervezetének (VFLA) az eltiltását.","id":"20190609_iaaf_ororszorszg_dopping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b7aa135-159d-4c1a-a144-242f80e7ab4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd1e01f-ff10-44af-a9ed-8786ee39666a","keywords":null,"link":"/sport/20190609_iaaf_ororszorszg_dopping","timestamp":"2019. június. 09. 17:07","title":"Nem kegyelmez az oroszoknak az atlétikai szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Interjú a Budapest Pride két szóvivőjével, Karlik Cintiával és Peksa Kamával, akik úgy látják, ma egyes politikai csoportosulások számára a homofóbia egyfajta politika tőke, de ők mégis az eddigi legszabadabb Budapest Pride felvonulásra készülnek. 