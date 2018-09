Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b033cb0c-80b5-455e-a406-1c20f7990a80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Scitec Institute for Sport Performance-ban a tanácsadás mellett kutatást és oktatást is végeznek, ami egészen egyedülálló az országban.","shortLead":"A Scitec Institute for Sport Performance-ban a tanácsadás mellett kutatást és oktatást is végeznek, ami egészen...","id":"20180927_Nem_tudja_hogyan_eddzen_vagy_hogyan_taplalkozzon_Most_nyilt_egy_hely_Budapesten_ahol_megmondjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b033cb0c-80b5-455e-a406-1c20f7990a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b1e332-1629-4652-a20a-dbbf9460770b","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Nem_tudja_hogyan_eddzen_vagy_hogyan_taplalkozzon_Most_nyilt_egy_hely_Budapesten_ahol_megmondjak","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:00","title":"Nem tudja, hogyan eddzen vagy hogyan táplálkozzon? Most nyílt egy hely Budapesten, ahol megmondják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezzel szerelnék le a csapat szereplése miatt csalódott drukkereket, két százalékot kapnának a városi tulajdonrészből ingyen. ","shortLead":"Ezzel szerelnék le a csapat szereplése miatt csalódott drukkereket, két százalékot kapnának a városi tulajdonrészből...","id":"20180928_Tulajdonreszt_kapnanak_a_szurkolok_a_diosgyori_fociklubbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605e4355-b507-4b1b-9e01-4c7813f06dc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Tulajdonreszt_kapnanak_a_szurkolok_a_diosgyori_fociklubbol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:12","title":"Tulajdonrészt kapnának a szurkolók a diósgyőri fociklubból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3791006-31de-425e-9287-4abd6bfc8d91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fiatalkorú fiúról van szó. Tompáról tűntek el.","shortLead":"Két fiatalkorú fiúról van szó. Tompáról tűntek el.","id":"20180928_Eltunt_holland_fiatalokat_keresnek_a_magyar_rendorok__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3791006-31de-425e-9287-4abd6bfc8d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888cf8c6-64fe-467c-8ead-c8a3333f9131","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Eltunt_holland_fiatalokat_keresnek_a_magyar_rendorok__foto","timestamp":"2018. szeptember. 28. 05:33","title":"Eltűnt holland fiatalokat keresnek a magyar rendőrök – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f31595e-b72e-47c8-ba04-e9c627190770","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autóban négyen utaztak, egy felnőtt és két gyerek ki tudott szállni belőle, egy embert a tűzoltók emeltek ki.","shortLead":"Az autóban négyen utaztak, egy felnőtt és két gyerek ki tudott szállni belőle, egy embert a tűzoltók emeltek ki.","id":"20180928_Dramai_kepek_jottek_a_rakoscsabai_vasuti_atjaronal_tortent_balesetrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f31595e-b72e-47c8-ba04-e9c627190770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55735c0b-c173-4af6-988e-5e5f1c5c46af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Dramai_kepek_jottek_a_rakoscsabai_vasuti_atjaronal_tortent_balesetrol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:19","title":"Drámai képek jöttek a rákoscsabai vasúti átjárónál történt balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba64274f-a06f-4a10-a8ae-671455f02ae3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szeretem Vásárhelyt Egyesület új funkcióval ruházta fel a hódmezővásárhelyi kátyúkat: street art játszótérré tette azokat. Az úthibákra műanyag dinókkal, jégbe hűtött sörrel, popcornnal, Lego-játékokkal hívják fel a figyelmet.","shortLead":"A Szeretem Vásárhelyt Egyesület új funkcióval ruházta fel a hódmezővásárhelyi kátyúkat: street art játszótérré tette...","id":"20180928_Behutott_sor_es_lubickolo_Barbie_babak_viragzik_a_katyumuveszet_Vasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba64274f-a06f-4a10-a8ae-671455f02ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5814a0-0851-4b05-8f71-12d158c963cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180928_Behutott_sor_es_lubickolo_Barbie_babak_viragzik_a_katyumuveszet_Vasarhelyen","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:16","title":"Behűtött sör és lubickoló Barbie babák: virágzik a kátyúművészet Vásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5282daf-36cf-4f38-b5bc-40af089bd28d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány újra bedobta a régi tervet, Békéstől Budapestig egységes lehet a vízdíj.","shortLead":"A kormány újra bedobta a régi tervet, Békéstől Budapestig egységes lehet a vízdíj.","id":"20180927_Bekestol_Budapestig_egyseges_lehet_a_vizdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5282daf-36cf-4f38-b5bc-40af089bd28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b565f03-3485-4204-9a0d-2faba9c0e786","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Bekestol_Budapestig_egyseges_lehet_a_vizdij","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:38","title":"Ha csak a magas vízdíj miatt tervez költözést, most gondolja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d0505a-a0a4-4ead-b4f5-9980f4077135","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"William Sinclair nagyapja Winston Churchill mellett szolgált az I. világháborúban a brit Daily Mail értesülései szerint.","shortLead":"William Sinclair nagyapja Winston Churchill mellett szolgált az I. világháborúban a brit Daily Mail értesülései szerint.","id":"20180928_Ismert_brit_arisztokrata_zuhant_a_Lanchidrol_a_Dunaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d0505a-a0a4-4ead-b4f5-9980f4077135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553aeb27-ae58-4f96-aab8-b5a9d4dc10d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Ismert_brit_arisztokrata_zuhant_a_Lanchidrol_a_Dunaba","timestamp":"2018. szeptember. 28. 05:50","title":"Ismert brit arisztokrata zuhant a Lánchídról a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eadb871-c5f4-43e8-b455-7692accef190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint kétszeresére nőhet a Kia új generációs Souljának hatótávolsága, legalábbis erről tanúskodik egy nemrég készített kémfotó.","shortLead":"Több mint kétszeresére nőhet a Kia új generációs Souljának hatótávolsága, legalábbis erről tanúskodik egy nemrég...","id":"20180927_kia_soul_ev_elektromos_auto_hatotavolsag_kemfoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eadb871-c5f4-43e8-b455-7692accef190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea02600-29d1-4d24-b164-1e5dc5e2e54e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_kia_soul_ev_elektromos_auto_hatotavolsag_kemfoto","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:36","title":"475 km egy feltöltéssel? Árulkodó fotó szivárgott ki a Kia új elektromos autójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]