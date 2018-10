Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9eaca993-3402-4759-a87d-6ea4a26b6a15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teljes harckészültséget rendelt el Aleksandar Vucsics köztársasági elnök szombaton, mert a koszovói különleges rendőri alakulat mintegy albán nemzetiségű 60 tagját a többségében szerbek lakta Észak-Koszovóba vezényelték – jelentette be a szerbiai közszolgálati televízió (RTS). A válság valószínűleg kapcsolatban van azzal is, hogy az utóbbi hetekben ismét napirendre került egy koszovói-szerbiai területcsere lehetősége.



","shortLead":"Teljes harckészültséget rendelt el Aleksandar Vucsics köztársasági elnök szombaton, mert a koszovói különleges rendőri...","id":"20180929_Teljes_harckeszultsegbe_helyeztek_a_szerb_hadsereget_Koszovo_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eaca993-3402-4759-a87d-6ea4a26b6a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec424f54-2e10-4e40-af69-addb2f426428","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Teljes_harckeszultsegbe_helyeztek_a_szerb_hadsereget_Koszovo_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:38","title":"Teljes harckészültségbe helyezték a szerb hadsereget Koszovó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábban tervezettnél lassabban szervezik át a felcsúti oligarcha céghálóját.","shortLead":"A korábban tervezettnél lassabban szervezik át a felcsúti oligarcha céghálóját.","id":"20180930_Nem_tudtak_tartani_a_tempot_amit_Meszaros_Lorincek_diktaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d255bd8f-eac4-4b7e-92fd-f9f8e340d009","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Nem_tudtak_tartani_a_tempot_amit_Meszaros_Lorincek_diktaltak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:27","title":"Nem tudták tartani a tempót, amit Mészáros Lőrincék diktáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első írása meg is jelent a lapban. ","shortLead":"Első írása meg is jelent a lapban. ","id":"20181001_A_Nepszavaban_folytatja_rovatat_Bolgar_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45d7167-1f92-49f6-afff-89111519b3a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_A_Nepszavaban_folytatja_rovatat_Bolgar_Gyorgy","timestamp":"2018. október. 01. 09:39","title":"A Népszavában folytatja rovatát Bolgár György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf99cbd-f5dc-47ff-b769-82860795ab69","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az idegenforgalmi vonzerő által odacsábított turisták millióinak rohamát nyögik Európától Ázsiáig a felkapott városok és üdülőhelyek. A kirívó viselkedés büntetése mellett már felvetődött a szívesen látottak számának korlátozása is.","shortLead":"Az idegenforgalmi vonzerő által odacsábított turisták millióinak rohamát nyögik Európától Ázsiáig a felkapott városok...","id":"201839__turistainvazio__varosok_csomore__megindulo_kinaiak__elveszett_paradicsomok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf99cbd-f5dc-47ff-b769-82860795ab69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d5de17-694e-4fb4-b1e8-595b6d56bf31","keywords":null,"link":"/vilag/201839__turistainvazio__varosok_csomore__megindulo_kinaiak__elveszett_paradicsomok","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:00","title":"Pusztító idegenek: hogy lett az év szitokszava az \"overtourism\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4adc4-55e0-4f8b-ae89-c4f5445635c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fejezetéhez érkezett a kalandos sorsú Wikileaks-alapító élete: megvált a weboldalon betöltött főszerkesztői posztjától. A körülmények ismeretében nem meglepő ez a fordulat.","shortLead":"Újabb fejezetéhez érkezett a kalandos sorsú Wikileaks-alapító élete: megvált a weboldalon betöltött főszerkesztői...","id":"20180930_julian_assange_wikileaks_foszerkeszto_kristin_hrafnsson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56f4adc4-55e0-4f8b-ae89-c4f5445635c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773fa501-bc0d-4906-81c9-888ee9f8af15","keywords":null,"link":"/tudomany/20180930_julian_assange_wikileaks_foszerkeszto_kristin_hrafnsson","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:03","title":"Rendkívüli körülmények: főszerkesztőváltás a nagy szivárogtató Wikileaks oldalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202fb740-4eaf-425b-92c0-96a94c8c8615","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tállai Andráson.

","shortLead":"Tállai Andráson.

","id":"20180929_Orban_Viktor_buggyos_nadragja_nem_vart_helyen_bukkant_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=202fb740-4eaf-425b-92c0-96a94c8c8615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce289b5-a058-4b9c-9dec-ded39a099f4f","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Orban_Viktor_buggyos_nadragja_nem_vart_helyen_bukkant_fel","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:02","title":"Orbán Viktor buggyos nadrágja nem várt helyen bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még pénteken fogták el, a rendőrök most letartóztatták.","shortLead":"Még pénteken fogták el, a rendőrök most letartóztatták.","id":"20180930_Beismero_vallomast_tett_a_ferfi_akit_a_varpalotai_kettos_gyilkossaggal_gyanusitanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a940c68-5770-4fa6-9730-fa3b792e6133","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Beismero_vallomast_tett_a_ferfi_akit_a_varpalotai_kettos_gyilkossaggal_gyanusitanak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:19","title":"Beismerő vallomást tett a férfi, akit a várpalotai kettős gyilkossággal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c21caf7-bdcd-47f9-a84e-b43c7b43dbfe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Solar Walk című alkotása elnyerte az Ottawai Nemzetközi Animációs Fesztivál rövidfilmes kategóriájának fődíját.","shortLead":"Solar Walk című alkotása elnyerte az Ottawai Nemzetközi Animációs Fesztivál rövidfilmes kategóriájának fődíját.","id":"20180930_Bucsi_Reka_Solar_Walk_Oscar_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c21caf7-bdcd-47f9-a84e-b43c7b43dbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc8e2e4-5bd1-479a-8625-0ae0bcf8761e","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_Bucsi_Reka_Solar_Walk_Oscar_2019","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:47","title":"Újabb díjat nyert Bucsi Réka filmje, ezzel Oscar-esélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]