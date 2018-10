Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó alig pár órával az új generációs 3-as modell leleplezése után megmutatta a sorozat agresszív megjelenésű változatát is.","shortLead":"A bajor gyártó alig pár órával az új generációs 3-as modell leleplezése után megmutatta a sorozat agresszív megjelenésű...","id":"20181003_nem_tartott_sokaig_maris_itt_az_uj_3as_bmw_sportos_mcsomagja_m_performance","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406c443e-d2c0-4d5d-a2d4-035d62c6bec1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_nem_tartott_sokaig_maris_itt_az_uj_3as_bmw_sportos_mcsomagja_m_performance","timestamp":"2018. október. 03. 08:21","title":"Nem tartott sokáig: máris itt az új 3-as BMW sportos M-csomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221169b9-3c50-481d-9163-2d033ca3bbe8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valamennyi vidéken.","shortLead":"Valamennyi vidéken.","id":"20181004_Ot_uj_boltja_lesz_az_Aldinak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=221169b9-3c50-481d-9163-2d033ca3bbe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4710959-8643-4f07-ba59-b30652c82f54","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Ot_uj_boltja_lesz_az_Aldinak_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 04. 09:32","title":"Öt új boltja lesz az Aldinak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c236b5d7-7f1e-448d-8593-a398dffffe78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Párizsi Autószalonon debütált a 2 literes alapmotorral szerelt új Macan, ami a gyártó legolcsóbb SUV-ja. 