Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a15e5a-9f0c-44eb-9297-e29e4bddbedd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány tinédzser és egyikőjüknek az édesanyja kifejezetten hollywoodi hírességek kifosztására szakosodott. Az amerikai rablóbanda az elmúlt időben többek között Rihanna házába tört be, de rablási listájukon további nagy sztárok szerepeltek. ","shortLead":"Néhány tinédzser és egyikőjüknek az édesanyja kifejezetten hollywoodi hírességek kifosztására szakosodott. Az amerikai...","id":"20181003_A_het_fogasa_elkaptak_a_hollywoodi_sztarok_fosztogatoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a15e5a-9f0c-44eb-9297-e29e4bddbedd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8325503f-ce03-4732-ba50-3864ea7ccc79","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_A_het_fogasa_elkaptak_a_hollywoodi_sztarok_fosztogatoit","timestamp":"2018. október. 03. 10:04","title":"A hét fogása: elkapták a hollywoodi sztárok fosztogatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először szólalt meg élő adásban Zacher Gábor, mióta távozott a Honvédkórházból.","shortLead":"Először szólalt meg élő adásban Zacher Gábor, mióta távozott a Honvédkórházból.","id":"20181003_Zacher_Tiszta_a_lelkiismeretem_es_jol_erzem_magam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa065ff-9c79-48ff-afd5-ff0d49a04fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Zacher_Tiszta_a_lelkiismeretem_es_jol_erzem_magam","timestamp":"2018. október. 03. 11:17","title":"Zacher: Tiszta a lelkiismeretem, és jól érzem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eace1499-8b61-4181-b3ae-64708c53cbaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasóink között is szoros eredményt hozott az a házi szavazás arról, amire a Fidesz nemet mondott.","shortLead":"Olvasóink között is szoros eredményt hozott az a házi szavazás arról, amire a Fidesz nemet mondott.","id":"20181003_Szukseg_van_Trianonemlekevre_Szoros_versenyt_hozott_szavazasunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eace1499-8b61-4181-b3ae-64708c53cbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3fbfbe-3481-4453-be2d-9a355e97f8c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Szukseg_van_Trianonemlekevre_Szoros_versenyt_hozott_szavazasunk","timestamp":"2018. október. 03. 10:54","title":"Szükség van Trianon-emlékévre? Szoros versenyt hozott szavazásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b98baa-3621-45b0-8925-225f5a85f3c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra bíróságra megy a legendás rockzenekar, hogy tisztázza magát a plágiumvád alól.","shortLead":"Újra bíróságra megy a legendás rockzenekar, hogy tisztázza magát a plágiumvád alól.","id":"20181004_Plagizalte_a_Led_Zepppelin__A_birosag_nem_tud_donteni_dontson_on","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48b98baa-3621-45b0-8925-225f5a85f3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9238ef0-4b34-4f9d-a45f-ee519898e439","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_Plagizalte_a_Led_Zepppelin__A_birosag_nem_tud_donteni_dontson_on","timestamp":"2018. október. 04. 07:33","title":"Plagizált-e a Led Zeppelin? – A bíróság nem tud dönteni, döntsön ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50109f4d-9742-4310-97ad-83693f8232fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lesz a csapatban Cristiano Ronaldo a portugál válogatott következő két válogatott mérkőzésén sem: kihagyja a lengyelek elleni Nemzetek Ligája-találkozót és a skótok elleni felkészülési meccset.","shortLead":"Nem lesz a csapatban Cristiano Ronaldo a portugál válogatott következő két válogatott mérkőzésén sem: kihagyja...","id":"20181004_kimaradt_a_portugal_keretbol_cristiano_ronaldo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50109f4d-9742-4310-97ad-83693f8232fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192f8b29-df89-4c5a-a7ad-f48c62fd4cf3","keywords":null,"link":"/sport/20181004_kimaradt_a_portugal_keretbol_cristiano_ronaldo","timestamp":"2018. október. 04. 14:25","title":"Kimaradt a portugál keretből Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237b0ec4-eb5f-4897-a324-37714ab472de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181004_Orban_40_ezerbol_is_eljuthatna_a_mai_ChelseaVidi_meccsre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=237b0ec4-eb5f-4897-a324-37714ab472de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8369ded9-da6b-4703-85b6-23a94e9ca14f","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Orban_40_ezerbol_is_eljuthatna_a_mai_ChelseaVidi_meccsre","timestamp":"2018. október. 04. 10:07","title":"Orbán 40 ezerből is eljuthatna a mai Chelsea–Vidi-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090aab75-eaf1-4878-b529-ae24866afb2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendőrség elutasította az MNB feljelentését, így az Altus megússza az ügyet a jegybanki bírsággal.","shortLead":"A rendőrség elutasította az MNB feljelentését, így az Altus megússza az ügyet a jegybanki bírsággal.","id":"20181004_Dontott_a_rendorseg_nem_indul_nyomozas_Gyurcsanyek_cege_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=090aab75-eaf1-4878-b529-ae24866afb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848acfa3-5d18-4871-b62b-f52cabe66143","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Dontott_a_rendorseg_nem_indul_nyomozas_Gyurcsanyek_cege_ellen","timestamp":"2018. október. 04. 11:24","title":"Döntött a rendőrség, nem indul nyomozás Gyurcsányék cége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b043451-facd-44fe-b1c3-237e2e6dc438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Új-Mexikóban történt eset szerencsére nem végződött tragédiával, de a szemtanúkban alighanem meghűlt a vér, amikor az érkező helikopter egyszer csak a földnek vágódott.","shortLead":"Az Új-Mexikóban történt eset szerencsére nem végződött tragédiával, de a szemtanúkban alighanem meghűlt a vér, amikor...","id":"20181004_landolas_kenyszerleszallas_pilota_mentohelikopter_uj_mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b043451-facd-44fe-b1c3-237e2e6dc438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33db40b7-507a-49ea-8f91-09b31cc586be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_landolas_kenyszerleszallas_pilota_mentohelikopter_uj_mexiko","timestamp":"2018. október. 04. 14:51","title":"Elkapkodhatta a landolást a pilóta, a földről pattant vissza a mentőhelikopter – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]