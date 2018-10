Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"","category":"sport","description":"Kishíján szombaton is folytatódott a Manchester United négy mérkőzés óta nyeretlenségi szériája, a félidőben még a vendégcsapat, a Newcastle vezetett 2:0-ra.","shortLead":"Kishíján szombaton is folytatódott a Manchester United négy mérkőzés óta nyeretlenségi szériája, a félidőben még...","id":"20181006_Vesztes_allasbol_forditott_a_MU_a_Newcastle_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6521e9-2a15-4314-9893-478b0ba502ba","keywords":null,"link":"/sport/20181006_Vesztes_allasbol_forditott_a_MU_a_Newcastle_ellen","timestamp":"2018. október. 06. 20:42","title":"Vesztes állásból fordított a MU a Newcastle ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Mostantól én is várom a fejleményeket, de nem szervezem. Gondoltam jó, ha tudod\" – írja Juhász.\r

\r

","shortLead":"\"Mostantól én is várom a fejleményeket, de nem szervezem. Gondoltam jó, ha tudod\" – írja Juhász.\r

\r

","id":"20181006_Megsem_szerveznek_tuntetest_Juhasz_Peterek_oktober_23ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91a477d-9b73-4053-a1ab-ec0d2f8d8963","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Megsem_szerveznek_tuntetest_Juhasz_Peterek_oktober_23ra","timestamp":"2018. október. 06. 12:59","title":"Mégsem szerveznek tüntetést Juhász Péterék október 23-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Juventus 2-0-ra verte az Udinesét az olasz labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában, így továbbra is százszázalékos és vezeti a tabellát.","shortLead":"A címvédő Juventus 2-0-ra verte az Udinesét az olasz labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában, így továbbra is...","id":"20181006_juventus_udinese_bentancur_ronaldo_olasz_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c03578c-3e90-42b2-81de-57c0242c0b7f","keywords":null,"link":"/sport/20181006_juventus_udinese_bentancur_ronaldo_olasz_bajnoksag","timestamp":"2018. október. 06. 23:09","title":"Folytatta a gólgyártást Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20181007_microsoft_windows_10_oszi_frissites_visszavonas_facebook_messenger_uj_kinezet_orvosi_nobel_dij_fekete_lyukak_sotet_anyag_tp_link_routerek_sebezhetoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eaf17e-2999-415d-8ad3-9ef956431c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_microsoft_windows_10_oszi_frissites_visszavonas_facebook_messenger_uj_kinezet_orvosi_nobel_dij_fekete_lyukak_sotet_anyag_tp_link_routerek_sebezhetoseg","timestamp":"2018. október. 07. 12:00","title":"Ez történt: leállították a nagy Windows-frissítést, miután sokaknál letörölt mindent a PC-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki a ricinesnek vélt leveleket küldte a Fehér Házba és a Pentagonba.","shortLead":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki a ricinesnek vélt leveleket küldte a Fehér Házba és a Pentagonba.","id":"20181006_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_ferfi_aki_a_gyanus_leveleket_kuldte_a_Feher_Hazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7779b57-4321-4c71-8189-8c54c2996e5f","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_ferfi_aki_a_gyanus_leveleket_kuldte_a_Feher_Hazba","timestamp":"2018. október. 06. 09:24","title":"Életfogytiglant is kaphat a férfi, aki a gyanús leveleket küldte a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"MTI","category":"elet","description":"El akarják űzni a frissen betelepített barnamedvéket a birkapásztorok a francia Pireneusokból","shortLead":"El akarják űzni a frissen betelepített barnamedvéket a birkapásztorok a francia Pireneusokból","id":"20181007_Figyeljetek_medvek_Ha_Franciaorszagba_jottok_nem_vehetitek_el_a_birkainkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de37f4d8-7639-4a80-90a4-fb4d04a9316d","keywords":null,"link":"/elet/20181007_Figyeljetek_medvek_Ha_Franciaorszagba_jottok_nem_vehetitek_el_a_birkainkat","timestamp":"2018. október. 07. 17:10","title":"Figyeljetek, medvék! Ha Franciaországba jöttök, nem vehetitek el a birkáinkat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre érzékeny alkotó. Interjú.","shortLead":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre...","id":"201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530d025-d086-46ac-a6d6-895d0c90e140","keywords":null,"link":"/kultura/201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","timestamp":"2018. október. 07. 20:00","title":"\"Elárulnád, kinek üzengetsz egész nap? – Nem árulom el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffa3555-24a9-4904-bb5e-5411acc3be92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség vizsgálódik az ügyben.","shortLead":"A rendőrség vizsgálódik az ügyben.","id":"20181007_Kiszakadt_egy_korhinta_kabinja_a_baji_bucsuban_ketten_serultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cffa3555-24a9-4904-bb5e-5411acc3be92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c581f466-ab12-490a-aeed-e04d1f67f645","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Kiszakadt_egy_korhinta_kabinja_a_baji_bucsuban_ketten_serultek","timestamp":"2018. október. 07. 10:10","title":"Kiszakadt egy körhinta kabinja a baji búcsúban, ketten sérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]