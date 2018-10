Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3d73e5a-43f1-420f-af9c-d8465cc96ea6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Van egy német sofőr, aki mindenkinél gyorsabban és mindenkinél szűkebb helyre tud beparkolni. Lassítva mutatjuk, hogy mit és hogyan csinál.","shortLead":"Van egy német sofőr, aki mindenkinél gyorsabban és mindenkinél szűkebb helyre tud beparkolni. Lassítva mutatjuk...","id":"20181026_a_nap_videoja_szuperlassitva_mutatjuk_hogyan_ne_probaljon_meg_gyorsan_leparkolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3d73e5a-43f1-420f-af9c-d8465cc96ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1d0ff0-d0e0-429b-a898-0fb691039db0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_a_nap_videoja_szuperlassitva_mutatjuk_hogyan_ne_probaljon_meg_gyorsan_leparkolni","timestamp":"2018. október. 26. 06:41","title":"A nap videója: szuperlassítva mutatjuk, hogyan ne próbáljon meg gyorsan leparkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d183924-ebef-4e1b-a209-9df41869af54","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Elhalasztják a jövő évi Copa Americát, a Dél-amerikai Labdarúgó Szövetség (CONMEBOL) kontinenstornáját.","shortLead":"Elhalasztják a jövő évi Copa Americát, a Dél-amerikai Labdarúgó Szövetség (CONMEBOL) kontinenstornáját.","id":"20181026_Jovo_re_elmarad_a_Copa_Amreica","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d183924-ebef-4e1b-a209-9df41869af54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79858464-fbcb-437a-a22d-44a2d1d6ddf8","keywords":null,"link":"/sport/20181026_Jovo_re_elmarad_a_Copa_Amreica","timestamp":"2018. október. 26. 17:38","title":"Jövőre elmarad a Copa America","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az átlagosnál magasabb embereknél fokozottabb a kockázata bizonyos ráktípusoknak, mivel a magasságukból adódó nagyobb sejtszámuk több veszélyes mutáció kialakulására ad lehetőséget – állítja a Kaliforniai Egyetem evolúciós, ökológiai és szerves biológiai tanszékének kutatócsoportja.","shortLead":"Az átlagosnál magasabb embereknél fokozottabb a kockázata bizonyos ráktípusoknak, mivel a magasságukból adódó nagyobb...","id":"20181026_testmagassak_rak_daganat_kockazat_osszefugges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c6be61-e966-41be-9623-c1ab5e6a7c5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_testmagassak_rak_daganat_kockazat_osszefugges","timestamp":"2018. október. 26. 19:03","title":"Magasabb ön 162 centinél? Sokkal? Ez rosszabb hír, mint eddig gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"980649e2-4a36-4c81-8e09-7708477678cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határozat segítette volna a fellépést a terrorizmust is támogató pénzmosással szemben, de egy képviselő kivételével a Fidesz EP-csoportja nem szavazta meg. ","shortLead":"A határozat segítette volna a fellépést a terrorizmust is támogató pénzmosással szemben, de egy képviselő kivételével...","id":"20181026_Nem_szavaztak_meg_a_fideszesek_a_csalassal_kivitt_EUs_penzekrol_szolo_hatarozatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=980649e2-4a36-4c81-8e09-7708477678cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d1dd3f-5060-4e9d-b8b1-a889dff99a2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Nem_szavaztak_meg_a_fideszesek_a_csalassal_kivitt_EUs_penzekrol_szolo_hatarozatot","timestamp":"2018. október. 26. 14:02","title":"Nem szavazták meg a fideszesek a csalással kivitt EU-s pénzekről szóló határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4","c_author":"","category":"itthon","description":"Csak a név változik, de a kormány szerint ez kifejezőbb.","shortLead":"Csak a név változik, de a kormány szerint ez kifejezőbb.","id":"20181025_A_magyar_valasztok_akaratabol_letrejon_az_Idegenrendeszeti_Hivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef43581c-5b6e-4595-8a8a-3eac91ba1107","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_A_magyar_valasztok_akaratabol_letrejon_az_Idegenrendeszeti_Hivatal","timestamp":"2018. október. 25. 15:40","title":"A magyar választók \"akaratából\" létrejön az Idegenrendészeti Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyomtatott fotókönyv készítésével bővül a Google Fotók funkcióinak sora. A vállalat tájékoztatása szerint a fotók egyszerű feltöltése, tematikus elrendezése, tárolása és a köztük való hatékony keresés mellett kedvenc képeinkből, vagy albumainkból néhány perc alatt valódi fotóalbumot készíttethetünk.","shortLead":"Nyomtatott fotókönyv készítésével bővül a Google Fotók funkcióinak sora. A vállalat tájékoztatása szerint a fotók...","id":"20181026_google_fotok_fotokonyv_megrendeles_magyar_ar_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e493ff-5fc3-4746-840d-3dde3227c13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_google_fotok_fotokonyv_megrendeles_magyar_ar_forint","timestamp":"2018. október. 26. 10:03","title":"Már elérhető a Google Fotók új funkciója, a magyar felhasználók is kérhetnek saját fotókönyvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ember kellene az ellenőrzéshez, de az nincs elég.","shortLead":"Ember kellene az ellenőrzéshez, de az nincs elég.","id":"20181027_Meg_mindig_nem_lat_mindent_a_szupertraffipax","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7153d7bf-5c39-4c3d-b71d-5dae2b50c68d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_Meg_mindig_nem_lat_mindent_a_szupertraffipax","timestamp":"2018. október. 27. 09:27","title":"Még mindig nem lát mindent a szupertraffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2702f86-cbe7-41bd-b4c8-b7cd2f0755e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Építési munkálatok során bukkantak rá a fogakra. Egyelőre rejtély, hogy a körülbelül ezer darab emberi fog miként kerülhetett a falba, de annyi bizonyos, hogy az elmúlt 118 évben két fogorvos is lakott az épületben.","shortLead":"Építési munkálatok során bukkantak rá a fogakra. Egyelőre rejtély, hogy a körülbelül ezer darab emberi fog miként...","id":"20181026_Tobb_szaz_emberi_fogat_talaltak_egy_georgiai_epuletbe_falazva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2702f86-cbe7-41bd-b4c8-b7cd2f0755e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80ae562-d906-4fd6-9422-b7aee1259df9","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Tobb_szaz_emberi_fogat_talaltak_egy_georgiai_epuletbe_falazva","timestamp":"2018. október. 26. 10:07","title":"Több száz emberi fogat találtak egy georgiai épületbe falazva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]