Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! Ez volt eddig az idei legjobb flashmob: ereszd el a hajam a debreceni Nagypiacon
Érkezik az első komolyabb lehülés, vagyis érdemes megejteni az ilyenkor szokásos gumicserét.
Elő a téligumival: hó még nincs, mégis ajánlott a hétvégéig gumit cserélni
A felesége, Corinna Schumacher egy levélben engedett bepillantást a hétszeres világbajnok állapotába.
Hosszú idő után megtudtunk valamit a családtól Michael Schumacher állapotáról
Az Európai Űrügynökség (ESA) Gaia űrszondája által kiszúrt objektum mérete miatt is érdekes, ugyanis hatalmas, ami egyáltalán nem jellemző a törpegalaxisokra. Hatalmas "szellemgalaxist" találtak a csillagászok a Tejútrendszer köde mögött A finn miniszterelnök Juha Sipila szerint az oroszok blokkolták a GPS-jelet az ország északi részén, épp akkor, amikor a NATO hadgyakorlatot tartott. A problémát a polgári légiközlekedésben is észlelték.
Blokkolhatták a GPS-jelet az oroszok Finnországnál, az utasszállítók is megérezték Az Országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává, mert 1844-ben ezen a napon vált hivatalos nyelvvé a magyar.
Mennyire jó magyar nyelvtanból? Tesztelje ezzel a szótotóval! Alapvetően rendeznék át a társasági adó eddigi megközelítését az őszi adócsomaggal. Az új szabályok egy tudatosabb adótervezésnek adhatnak teret.
Azokat segítenék, akik előre gondolkoznak az adózás tervezésekor
Egy autóroncs, ami mellé elég néhány szó, és rögtön képben leszünk, milyen veszélyes a vezetés közbeni mobilozás.
A nap fotója: "Csak egy SMS volt", és egy totálkáros Suzuki lett belőle