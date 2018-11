Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0414fbb0-6425-41c3-91b9-a0e71a0f6c0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy indonéz menyasszony vőlegénye alig pár nappal az esküvő előtt vesztette életét egy repülőgép-katasztrófában. A nő ennek ellenére elkészítette az esküvői fotóját.","shortLead":"Egy indonéz menyasszony vőlegénye alig pár nappal az esküvő előtt vesztette életét egy repülőgép-katasztrófában. A nő...","id":"20181114_Ennel_szomorubb_eskuvoi_fotot_nehez_elkepzelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0414fbb0-6425-41c3-91b9-a0e71a0f6c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8b7a20-b04d-4214-b605-c7fe61b6024f","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Ennel_szomorubb_eskuvoi_fotot_nehez_elkepzelni","timestamp":"2018. november. 14. 15:33","title":"Ennél szomorúbb esküvői fotót nehéz elképzelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e456a00d-a7f6-48a5-8a45-18499b1e6c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Amerikában élő nő talált a nagyapja hagyatékában egy albumnyi képet arról, ahogyan náci csapatok zsidók lakásait, boltjait és zsinagógákat fosztanak ki és gyújtanak fel. ","shortLead":"Egy Amerikában élő nő talált a nagyapja hagyatékában egy albumnyi képet arról, ahogyan náci csapatok zsidók lakásait...","id":"20181113_EddigsohanemltottfotkkerltekelaKristlyjszakrl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e456a00d-a7f6-48a5-8a45-18499b1e6c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73d4ce-4822-4fe0-b331-88831f64791c","keywords":null,"link":"/elet/20181113_EddigsohanemltottfotkkerltekelaKristlyjszakrl","timestamp":"2018. november. 13. 16:10","title":"Eddig soha nem látott fotók kerültek elő a Kristályéjszakáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn egy rövid ideig világszerte akadoztak a Google szolgáltatásai, jelen állás szerint pedig úgy tűnik, a hibát pedig nem a mi készülékünkben kell keresni. A feltételezések szerint kibertámadás érte a Google-t, de az is lehet, hogy csupán technikai probléma lépett fel a kiszolgálói oldalon.","shortLead":"Hétfőn egy rövid ideig világszerte akadoztak a Google szolgáltatásai, jelen állás szerint pedig úgy tűnik, a hibát...","id":"20181113_kibertamadas_google_border_gateway_protocol_bgp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d1ebea-7241-44f9-9c91-9d860e6acdf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_kibertamadas_google_border_gateway_protocol_bgp","timestamp":"2018. november. 13. 11:33","title":"Kibertámadás érhette a Google-t, elterelték a cég forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c32d1b-79b3-490e-aacf-23c37278c489","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Margaret Wilson 19 évesen aláírt egy nyilatkozatot, hogy soha senkinek nem beszél arról, pontosan mi volt a munkája a híres Bletchley Parkban. És ehhez máig tartja magát.","shortLead":"Margaret Wilson 19 évesen aláírt egy nyilatkozatot, hogy soha senkinek nem beszél arról, pontosan mi volt a munkája...","id":"20181114_masodik_vilaghaboru_enigma_kodfejto_margaret_wilson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40c32d1b-79b3-490e-aacf-23c37278c489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4a630e-99b1-4849-b851-d65531cf97ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_masodik_vilaghaboru_enigma_kodfejto_margaret_wilson","timestamp":"2018. november. 14. 09:03","title":"95 évesen is őrzi titkát a veterán kódfejtő, aki segített megfejteni a náci kódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181113_Derus_kepet_posztolt_Demeter_Marta_az_ugyeszsegi_nyomozas_hire_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0237089c-6914-41a0-9f48-fd20b6f86df6","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Derus_kepet_posztolt_Demeter_Marta_az_ugyeszsegi_nyomozas_hire_utan","timestamp":"2018. november. 13. 14:36","title":"Derűs képet posztolt Demeter Márta az ügyészségi nyomozás híre után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2b1963-af52-4ae0-9fdc-c0b90ebe186e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország első vidéki állatkertje újabb jövevénnyel, egy igazi kuriózummal gyarapodott.","shortLead":"Magyarország első vidéki állatkertje újabb jövevénnyel, egy igazi kuriózummal gyarapodott.","id":"20181113_Debreceni_allatkert_leopardmacska_europai_fajmento_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef2b1963-af52-4ae0-9fdc-c0b90ebe186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fd1d2a-1d4d-482d-84a7-bba8d3a2323a","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Debreceni_allatkert_leopardmacska_europai_fajmento_program","timestamp":"2018. november. 13. 14:57","title":"Nagyon ritka és őrülten cuki leopárdmacska született a Debreceni Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Volt egy kis balhé az egyik megye hármas meccsen. ","shortLead":"Volt egy kis balhé az egyik megye hármas meccsen. ","id":"20181113_Mennyei_megyei_belerughattak_a_piros_lapokat_osztogato_biroba_Sokoropatkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e615bc-291b-48f1-88bf-a54ffcb89099","keywords":null,"link":"/sport/20181113_Mennyei_megyei_belerughattak_a_piros_lapokat_osztogato_biroba_Sokoropatkan","timestamp":"2018. november. 13. 14:00","title":"Mennyei megyei: belerúghattak a piros lapokat osztogató bíróba Sokorópátkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Downing street is megerősítette: minden kérdésben megegyeztek az uniós és a londoni tárgyalófelek a brit kilépés feltételeiről, megvan a megállapodás tervezete. Ez azonban messze nem a dráma vége, konzervatívok Brexit-tábora, illetve az északír koalíciós partner is ellenzi a megállapodást, miként bírálta azt a Munkáspárt is.","shortLead":"A Downing street is megerősítette: minden kérdésben megegyeztek az uniós és a londoni tárgyalófelek a brit kilépés...","id":"20181113_Megvan_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043841e4-e8bb-4689-b885-b3727edecfef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Megvan_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2018. november. 13. 17:45","title":"Megvan May és az EU megállapodása a Brexitről, a keményvonalasok már akcióba léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]