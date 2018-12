Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tervezte, hogy felborítja az elnöki limuzint, de a targonca elakadt.","shortLead":"Úgy tervezte, hogy felborítja az elnöki limuzint, de a targonca elakadt.","id":"20181203_Targoncaval_akart_Trump_eletere_torni_egy_eszakdakotai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9020c23-5e12-4045-9399-30a7b910f6e6","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Targoncaval_akart_Trump_eletere_torni_egy_eszakdakotai_ferfi","timestamp":"2018. december. 03. 11:26","title":"Targoncával akart Trump életére törni egy észak-dakotai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több Twitter-felhasználó is arról számolt be, blokkolta őket az Európai Néppárt fiókja, amiért számon kérték online, hogy a Néppárt nem zárja ki sorai közül a Fideszt.","shortLead":"Több Twitter-felhasználó is arról számolt be, blokkolta őket az Európai Néppárt fiókja, amiért számon kérték online...","id":"20181203_Az_Europai_Neppart_blokkolta_azokat_akik_kritizaltak_hogy_nem_zarjak_ki_a_Fideszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2081cd-a3c2-499b-bf43-002e0ee0b6e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Az_Europai_Neppart_blokkolta_azokat_akik_kritizaltak_hogy_nem_zarjak_ki_a_Fideszt","timestamp":"2018. december. 03. 08:09","title":"Az Európai Néppárt blokkolta azokat, akik kritizálták, hogy nem zárják ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba64ad7a-7fdf-4f90-954e-6d0855a4293c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak nem a szombati munkanap zavarta meg ennyire ezt az autóst. ","shortLead":"Csak nem a szombati munkanap zavarta meg ennyire ezt az autóst. ","id":"20181201_Kaposvari_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba64ad7a-7fdf-4f90-954e-6d0855a4293c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416f7e92-d390-4708-b185-fc5e43890cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_Kaposvari_parkolas","timestamp":"2018. december. 01. 14:15","title":"Milyen erők mozgatják azokat az autósokat, aki így parkolnak? – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef89479-c6a3-48eb-8902-8b42308549f7","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Korai lenne Andy Vajna látványos bukására fogadni, de túl sok öröm nem is lenne benne, mert a középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap éléről. ","shortLead":"Korai lenne Andy Vajna látványos bukására fogadni, de túl sok öröm nem is lenne benne, mert a középszerű, nacionalista...","id":"201848__tortenelmi_filmek__politikai_megrendeles__nemzeti_sakalok__regi_idok_mozija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef89479-c6a3-48eb-8902-8b42308549f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d97cad-5a52-48f9-980a-efa68660a7a7","keywords":null,"link":"/kultura/201848__tortenelmi_filmek__politikai_megrendeles__nemzeti_sakalok__regi_idok_mozija","timestamp":"2018. december. 02. 20:00","title":"Régi idők mozija: becsüljük meg Andy Vajnát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0341069a-3890-4188-8144-16a65a51172a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó kompakt SUV modellje egy új motorral gazdagodott, mely egyenesen a Civic-ből érkezett.","shortLead":"A japán gyártó kompakt SUV modellje egy új motorral gazdagodott, mely egyenesen a Civic-ből érkezett.","id":"20181203_felturbozva_itt_az_erosebb_honda_hrv_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0341069a-3890-4188-8144-16a65a51172a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a54822-0c1f-445d-bd2d-ab823a6cfe45","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_felturbozva_itt_az_erosebb_honda_hrv_divatterepjaro","timestamp":"2018. december. 03. 08:21","title":"Felturbózva: itt a Honda HR-V Sport divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a6c716-bc9d-4669-8e33-eeb02ca5d7cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg nálunk a kormány kriminalizálja az utcán élőket, de megoldást nem kínál számukra, Belgrádban civil kezdeményezésre indítottak el egy buszt, melyre hajléktalanok szállhatnak fel, és higiéniai és egyéb szolgáltatásokat vehetnek igénybe.","shortLead":"Míg nálunk a kormány kriminalizálja az utcán élőket, de megoldást nem kínál számukra, Belgrádban civil kezdeményezésre...","id":"20181201_Igy_is_lehet_Belgradban_kozossegi_finanszirozasbol_inditottak_hajlektalanokat_segito_buszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2a6c716-bc9d-4669-8e33-eeb02ca5d7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f035216-0f8b-442f-9227-415f0c4d76c4","keywords":null,"link":"/elet/20181201_Igy_is_lehet_Belgradban_kozossegi_finanszirozasbol_inditottak_hajlektalanokat_segito_buszt","timestamp":"2018. december. 01. 15:31","title":"Így is lehet: Belgrádban közösségi finanszírozásból indítottak hajléktalanokat segítő buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f223d1f-35df-4735-96d5-d964c04171ef","c_author":"RTL Hírek","category":"kkv","description":"Évente legalább félmilliárd forint bérleti díjat kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, ha jövőre is használni szeretné az eddigi lőteret. Eddig évi másfél millió forintért bérelték- értesült az RTL Klub híradója. ","shortLead":"Évente legalább félmilliárd forint bérleti díjat kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, ha jövőre is...","id":"20181202_15_millio_helyett_fel_milliardot_kellene_fizetnie_a_nagykanizsai_lovesz_egyletnek_de_miert_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f223d1f-35df-4735-96d5-d964c04171ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd4509-b241-49b5-be85-c60f19a7dc08","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_15_millio_helyett_fel_milliardot_kellene_fizetnie_a_nagykanizsai_lovesz_egyletnek_de_miert_is","timestamp":"2018. december. 02. 19:55","title":"1,5 millió helyett fél milliárdot kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, de miért is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatók azonosították a géneket, amik a figyelemhiányos hiperaktivitáshoz vezetnek. ","shortLead":"Kutatók azonosították a géneket, amik a figyelemhiányos hiperaktivitáshoz vezetnek. ","id":"20181201_A_geneken_mulik_hogy_figyelemhianyos_lesze_valaki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87f590e-2624-4375-9ca6-84cca78ff52a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_A_geneken_mulik_hogy_figyelemhianyos_lesze_valaki","timestamp":"2018. december. 01. 18:55","title":"A géneken múlik, hogy figyelemhiányos lesz-e valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]