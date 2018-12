Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is benne van a mezőgazdasági termelés integrációja. A tervezet, bár készen van, úgy tűnik, az idén sem kerül már a parlament elé.","shortLead":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is...","id":"20181211_Irtoznak_a_gazdak_a_szovetkezestol_pedig_fejuk_felett_lebeg_a_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8694b15c-98dc-4ed3-aaf2-c606362b87a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Irtoznak_a_gazdak_a_szovetkezestol_pedig_fejuk_felett_lebeg_a_torveny","timestamp":"2018. december. 11. 07:16","title":"Irtóznak a gazdák a szövetkezéstől, pedig fejük felett lebeg a törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0009fb5d-861e-4533-87f9-975fbbfc08c4","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Szabó Tímea szerint Kövér László csak azért nem lép fel szigorúan a parlamenti botrány során, mert a fideszesek mielőbb haza szeretnének menni. De ha megszavazzák a törvényt, a PM az utcára megy. Videó.","shortLead":"Szabó Tímea szerint Kövér László csak azért nem lép fel szigorúan a parlamenti botrány során, mert a fideszesek mielőbb...","id":"20181212_Minimum_ezt_erdemli_Orban_Viktor__utcara_megy_a_PM_a_szavazas_utan__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0009fb5d-861e-4533-87f9-975fbbfc08c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48ef3c7-9299-470e-831b-bdb0809e5c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Minimum_ezt_erdemli_Orban_Viktor__utcara_megy_a_PM_a_szavazas_utan__video","timestamp":"2018. december. 12. 13:09","title":"\"Minimum ezt érdemli Orbán Viktor\" – utcára megy a PM a szavazás után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3a54fd-1995-4fb0-b162-dbe4773dff2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évekig fertőzött úgy, hogy tudott róla.","shortLead":"Évekig fertőzött úgy, hogy tudott róla.","id":"20181212_HIVvirust_terjesztett_es_idosek_otthonaban_is_sarlatankodott_egy_pozsonyi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a3a54fd-1995-4fb0-b162-dbe4773dff2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d6e06c-8f67-4ac0-b97d-150df00d096e","keywords":null,"link":"/elet/20181212_HIVvirust_terjesztett_es_idosek_otthonaban_is_sarlatankodott_egy_pozsonyi_ferfi","timestamp":"2018. december. 12. 15:06","title":"HIV-vírust terjesztett, és idősek otthonában is sarlatánkodott egy pozsonyi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vádlott azt hangoztatta, hogy az ellene felhozott vád kizárólag a szakember véleményén alapul, aki „elfogult és koholt” bizonyítékokat hozott fel ellene.","shortLead":"A vádlott azt hangoztatta, hogy az ellene felhozott vád kizárólag a szakember véleményén alapul, aki „elfogult és...","id":"20181212_Bonyi_rendorgyilkossag_Gyorkos_Istvan_fegyverszakerto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf85dec0-30e6-4fb4-975f-f33a0d96c178","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Bonyi_rendorgyilkossag_Gyorkos_Istvan_fegyverszakerto","timestamp":"2018. december. 12. 13:59","title":"Bőnyi rendőrgyilkosság: Győrkös szerint az igazságügyi fegyverszakértő tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok a paprikaspray-t fújó fiatalt és az éjszakai klub tulajdonosait, valamint üzemeltetőit is meggyanúsították. ","shortLead":"A hatóságok a paprikaspray-t fújó fiatalt és az éjszakai klub tulajdonosait, valamint üzemeltetőit is meggyanúsították. ","id":"20181211_Nyolc_embernek_lehetett_koze_az_olasz_szorakozohelyen_kirobbant_panikhoz_amelyben_hat_ember_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a39fbff-6e03-4e3a-a1c7-ff490622a662","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Nyolc_embernek_lehetett_koze_az_olasz_szorakozohelyen_kirobbant_panikhoz_amelyben_hat_ember_meghalt","timestamp":"2018. december. 11. 09:57","title":"Nyolc embert gyanúsítanak az olasz szórakozóhelyen kirobbant tömegpánikkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f89360-04df-4045-852d-07833c660260","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők, a kemény mag éjfél után is a Kossuth téren maradt. A rendőrök könnygázzal oszlatták a tömeget, ilyen 2014 óta nem fordult elő Budapesten. A 2006-2007-es rendőrattack - illetve a kormányváltás - óta mindig nagyon odafigyeltek arra, hogy türelmesek legyenek a tüntetőkkel. Ez most nem jött össze, többször nem voltak urai a helyzetnek. Összefoglalónk a több mint fél napos tüntetésről. ","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők, a kemény mag éjfél után is a Kossuth téren maradt. A rendőrök könnygázzal...","id":"20181213_Konnygazzal_oszlattak_a_rendorok_a_Kossuth_teren__evek_ota_nem_fordult_elo_ilyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f89360-04df-4045-852d-07833c660260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff04b5f-9908-40ef-b4b1-45fa443440d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Konnygazzal_oszlattak_a_rendorok_a_Kossuth_teren__evek_ota_nem_fordult_elo_ilyen","timestamp":"2018. december. 13. 01:41","title":"Könnygázzal oszlatott a rendőrség, gyújtogatással és üldözéssel ért véget a tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ezzel több mint tíz évre előre fedezik az elektromos autóik akkumulátorigényét.","shortLead":"Ezzel több mint tíz évre előre fedezik az elektromos autóik akkumulátorigényét.","id":"20181212_daimler_mercedes_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b33f8fe-5f6c-4880-af9c-c14508a3a64e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_daimler_mercedes_akkumulator","timestamp":"2018. december. 12. 09:23","title":"20 milliárd euróért spájzol be akkumulátorokat a Mercedes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c222c91-86c8-4ae0-a7b8-c300d4ae3baf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Máltai Szeretetszolgálat újabb akciót indít az óvodáiba járó gyerekek szebb karácsonyáért.","shortLead":"A Máltai Szeretetszolgálat újabb akciót indít az óvodáiba járó gyerekek szebb karácsonyáért.","id":"20181212_Segitene_de_nincs_ideje_elvinni_az_ajandekot_Jon_erte_egy_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c222c91-86c8-4ae0-a7b8-c300d4ae3baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbbea6b-9c55-4147-844b-61d929856ae8","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Segitene_de_nincs_ideje_elvinni_az_ajandekot_Jon_erte_egy_auto","timestamp":"2018. december. 12. 10:11","title":"Segítene, de nincs ideje elvinni az ajándékot? Jön érte egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]